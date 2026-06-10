Bán 19.500 xe điện trong tháng 5, VinFast cách cột mốc 100.000 xe đúng 1 gang tay

VinFast vừa công bố kết quả kinh doanh tháng 5/2026 tại thị trường trong nước, với tổng lượng xe ô tô điện bàn giao đạt 19.503 xe.

Với kết quả trên, hãng xe điện của tỷ phú Phạm Nhật Vượng chính thức cán mốc 20 tháng liên tiếp dẫn đầu thị trường ô tô Việt Nam.

Mẫu xe Limo Green tiếp tục là "gà đẻ trứng vàng" với 5.108 bán ra trong tháng 5. Đây là mẫu MPV điện 7 chỗ được lựa chọn bởi nhóm khách hàng cá nhân phục vụ gia đình cùng các doanh nghiệp, tài xế kinh doanh vận tải.

Tổng sản lượng của dòng xe Limo Green sau 5 tháng đầu năm đạt 24.059 chiếc, dẫn đầu toàn thị trường.

Người "anh em sinh đôi" của Limo Green là VinFast VF MPV 7 cũng đạt doanh số ấn tượng 1.711 xe trong tháng 5. Dù chỉ mới chính thức có mặt trên thị trường từ tháng 2/2026, dòng xe này đạt mức tiêu thụ lũy kế sau 4 tháng mở bán là 7.923 chiếc.

Ở nhóm xe đô thị nhỏ, hai mẫu xe VF 3 và VF 5 tiếp tục đóng góp tỷ trọng lớn vào tổng doanh số.

VinFast VF3 tiếp tục ghi nhận doanh số bán hàng đầy ấn tượng.

Cụ thể, số lượng xe VF 3 bàn giao tới người tiêu dùng trong tháng 5 đạt 4.770 chiếc, nâng tổng lượng xe tiêu thụ từ đầu năm lên 20.231 chiếc.

Đối với mẫu VF 5, doanh số tháng này đạt 3.399 chiếc, bao gồm cả phiên bản Herio Green, đưa tổng khối lượng tích lũy trong 5 tháng đầu năm lên 16.803 chiếc.

Các xe còn lại cũng ghi nhận doanh số ấn tượng. Mẫu SUV cỡ B VF 6 đạt doanh số 1.674 chiếc trong tháng, lũy kế từ đầu năm đạt 11.057 chiếc.

Mẫu SUV cỡ C VinFast VF 7 ghi nhận sản lượng bán ra đạt 750 chiếc trong tháng 5, tổng lượng xe tiêu thụ 5 tháng đầu năm đạt 5.412 chiếc.

Dòng xe thương mại cỡ nhỏ EC Van có doanh số đạt 1.092 chiếc trong tháng và tích lũy từ đầu năm đạt 4.071 chiếc.

Nhìn chung, sau 5 tháng đầu năm 2026, VinFast đã bàn dao tổng cộng 97.961 xe đến tay khách hàng, tiệm cận mốc 100.000 xe. Đây là kết quả kinh doanh chưa từng có tiền lệ đối với một thương hiệu ô tô tại thị trường Việt Nam từ trước đến nay.

Bà Dương Thị Thu Trang - Phó Tổng Giám đốc Kinh doanh Ô tô VinFast toàn cầu cho biết, kết quả này phản ánh mức độ tiếp nhận của người tiêu dùng đối với các dòng ô tô điện.

Đại diện hãng cũng nhận định, các yếu tố về sản phẩm, giá bán, dịch vụ hậu mãi và hạ tầng trạm sạc phủ rộng sẽ tiếp tục tác động đến khả năng tiếp cận khách hàng, góp phần thay đổi giao thông đô thị và môi trường.

Cũng trong tháng 5, hãng đã ra mắt và nhận đặt cọc sớm mẫu xe VF 8 thế hệ mới. Với những thay đổi về thiết kế, nâng cấp công nghệ và tính năng, mẫu xe đã đạt kỷ lục 12.728 đơn hàng sau 8 ngày mở bán, ngang với doanh số bán hàng trong tháng của một số hãng xe động cơ đốt trong trên thị trường.

Doanh nghiệp kỳ vọng sản phẩm mới này sẽ tiếp tục thúc đẩy tiến trình chuyển đổi sang phương tiện giao thông điện tại Việt Nam.