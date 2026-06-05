Không phải Thái Lan hay Indonesia, một quốc gia Đông Nam Á lên cơn sốt xe điện: Doanh số tăng 288%, VinFast đón tin vui lớn

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Doanh số bán xe điện tại Philippines ghi nhận mức tăng trưởng mạnh trong bối cảnh giá nhiên liệu leo thang do những biến động địa chính trị tại Trung Đông. Áp lực từ chi phí nhiên liệu ngày càng cao đã khiến nhiều người tiêu dùng chuyển hướng sang các phương tiện có chi phí vận hành thấp hơn, qua đó tạo động lực đáng kể cho thị trường xe điện.

Theo dữ liệu do Phòng Thương mại các Nhà sản xuất Ô tô Philippines (CAMPI) tổng hợp, doanh số bán xe điện (bao gồm cả điện chạy pin - BEV và xe hybrid) trong tháng 4 tăng 288% so với cùng kỳ năm trước, đạt 5.855 xe. Trước đó, trong tháng 3, doanh số cũng tăng 224%, lên 6.148 xe. Tổng cộng trong quý I/2026, thị trường đã tiêu thụ khoảng 11.800 xe điện.

Ông Jose Maria Atienza, Chủ tịch CAMPI, cho biết nhu cầu đối với xe điện đã thay đổi đáng kể chỉ trong một thời gian ngắn. Theo ông, đầu năm nay xe điện chỉ chiếm khoảng 10% nhu cầu thị trường, nhưng cuộc khủng hoảng năng lượng liên quan đến xung đột tại Trung Đông đã tạo ra bước ngoặt lớn.

Philippines là quốc gia phụ thuộc đáng kể vào nguồn nhiên liệu nhập khẩu, khiến nền kinh tế và người tiêu dùng dễ bị tác động khi giá dầu thế giới biến động. Trong bối cảnh đó, xe điện trở thành lựa chọn hấp dẫn hơn nhờ chi phí sử dụng thấp hơn so với các phương tiện chạy xăng dầu truyền thống.

Dữ liệu của CAMPI cho thấy thị phần xe điện trong tổng doanh số bán ô tô tại Philippines đã tăng lên 20% vào tháng 3. Đến cuối tháng 4, tỷ lệ này tiếp tục tăng lên 35%, phản ánh tốc độ mở rộng nhanh chóng của phân khúc xe điện.

Tuy nhiên, dòng xe được người tiêu dùng Philippines lựa chọn nhiều nhất vẫn là xe hybrid (HEV), loại phương tiện kết hợp động cơ đốt trong với động cơ điện. Trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 4, doanh số xe hybrid đã tăng hơn gấp đôi, đạt 12.368 xe, so với 5.744 xe cùng kỳ năm trước.

Dù chưa có số liệu chính thức cho tháng 5, ông Atienza ước tính xe điện chiếm khoảng 20% tổng doanh số bán xe trong tháng này, thấp hơn mức ghi nhận vào tháng 4 nhưng vẫn cho thấy đà tăng trưởng tích cực của thị trường.

Chính phủ Philippines cũng tỏ ra lạc quan về triển vọng phát triển của ngành xe điện. Ông Patrick Aquino, quan chức Bộ Năng lượng Philippines, cho rằng doanh số bán xe điện sẽ tiếp tục tăng trong thời gian tới nhờ mức độ quan tâm ngày càng lớn của người dân.

Theo ông Aquino, Philippines đã ghi nhận khoảng 60.000 xe điện được đăng ký tính đến cuối năm 2025. Ông kỳ vọng tổng số xe điện đăng ký tại quốc gia này sẽ đạt ít nhất 100.000 chiếc vào cuối năm 2026.

Bên cạnh yếu tố chi phí nhiên liệu, nhu cầu thay thế phương tiện cũng đang góp phần thúc đẩy thị trường. Theo Bộ Năng lượng Philippines, chu kỳ đổi xe phổ biến của người dân nước này thường kéo dài từ 5-7 năm. Điều đó đồng nghĩa với việc nhiều người mua xe trong giai đoạn 2017-2019 hiện đang bước vào thời điểm cân nhắc nâng cấp phương tiện và ngày càng quan tâm hơn đến các lựa chọn chạy điện.

Sự gia tăng nhu cầu đã khiến thị trường Philippines trở thành điểm đến cạnh tranh của nhiều hãng xe điện trong khu vực. Các thương hiệu Trung Quốc như BYD đang đẩy mạnh hiện diện tại đây, trong khi VinFast nổi lên là cái tên đáng chú ý nhất.

Theo số liệu của CAMPI trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 4, VinFast đã bán được 1.171 xe điện tại Philippines, tương đương 43,2% thị phần xe thuần điện (BEV). Con số này giúp hãng xe vượt xa Tesla, thương hiệu đứng thứ hai với 561 xe bán ra và 20,7% thị phần.

Thị phần các hãng xe tại Philippines trong 4 tháng đầu năm.

Để thúc đẩy quá trình chuyển đổi sang phương tiện xanh, Philippines đang triển khai nhiều chính sách hỗ trợ. Xe điện nhập khẩu hiện được miễn thuế quan, trong khi xe điện thuần túy còn được miễn thuế tiêu thụ đặc biệt. Ngoài ra, các tòa nhà thương mại được yêu cầu lắp đặt hệ thống trạm sạc phục vụ người sử dụng.

Người sở hữu xe điện cũng được hưởng một số ưu đãi trong giao thông đô thị, bao gồm việc được miễn trừ khỏi chương trình phân bổ không gian đường bộ tại Metro Manila. Chính sách này cho phép xe điện lưu thông hằng ngày trên các tuyến đường vốn áp dụng các biện pháp hạn chế đối với một số phương tiện cá nhân.

Với sự hỗ trợ từ chính sách, cùng tác động từ giá nhiên liệu và xu hướng tiêu dùng mới, thị trường xe điện Philippines đang bước vào giai đoạn tăng trưởng nhanh, trở thành một trong những điểm sáng đáng chú ý của ngành ô tô khu vực Đông Nam Á.

Theo Nikkei Asia﻿