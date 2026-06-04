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Sản lượng sụt giảm do điều kiện thời tiết bất lợi cùng các đợt mưa lớn kéo dài tại miền nam Trung Quốc đang làm gia tăng lo ngại về nguồn cung vải thiều trong năm nay, đồng thời có thể đẩy giá mặt hàng này tăng trong thời gian tới.

Từ ngày 21/5, nhiều khu vực ở miền nam Trung Quốc, đặc biệt là tỉnh Quảng Đông, bước vào giai đoạn mưa lớn kéo dài và dự kiến tình trạng này có thể tiếp diễn đến hết tháng 6. Trong bối cảnh các vùng trồng vải thiều tại Quảng Đông vốn đã đối mặt với một năm mất mùa, thời tiết bất lợi đang tạo thêm áp lực lên sản lượng.

Theo ông Liu Han, người đứng đầu thương hiệu vải thiều không dư lượng thuốc bảo vệ thực vật TastiMax, những đợt mưa ngắn trong các năm được mùa thường không ảnh hưởng quá lớn đến năng suất. Tuy nhiên, tình hình năm nay khác biệt khi phần lớn các vườn vải ở Quảng Đông đều có tỷ lệ đậu quả thấp.

Ông cho biết mưa kéo dài đã kích thích cây phát triển thân và chồi non mạnh hơn, khiến nguồn dinh dưỡng bị phân tán, từ đó làm gia tăng hiện tượng rụng quả. Điều này càng khiến năng suất suy giảm tại các vườn cây vốn đã chịu ảnh hưởng từ điều kiện thời tiết bất lợi trước đó.

Theo đánh giá của doanh nghiệp, mùa đông ấm áp cùng tình trạng khô hạn đã ảnh hưởng đáng kể đến quá trình ra hoa của cây vải trong năm nay. Các giống vải cao cấp chín muộn như Guiwei và Nuomici chỉ đạt tỷ lệ ra hoa khoảng 20-30% so với năm trước.

Dự kiến tổng sản lượng vải thiều của Quảng Đông trong năm nay sẽ giảm khoảng 40%. Riêng các giống cao cấp như Guiwei và Nuomici có thể giảm tới gần 80% sản lượng, trong khi giống Gualv được dự báo gần như không có thu hoạch.

Các vườn cây của TastiMax tại Quảng Đông chủ yếu trồng những giống như Feizixiao, Guiwei, Fengshanhong và vải không hạt. Trong số này, Feizixiao và vải không hạt vẫn duy trì được một phần sản lượng nhất định, trong khi các giống chín muộn ghi nhận mức sụt giảm đáng kể.

Tuy nhiên, những trận mưa liên tiếp gần đây tiếp tục gây hiện tượng rụng quả tại một số khu vực, làm gia tăng nguy cơ giảm năng suất trong giai đoạn thu hoạch cuối vụ.

Ở chiều ngược lại, nhiệt độ cao xuất hiện sớm vào mùa xuân đã khiến vụ vải thiều tại Hải Nam chín sớm hơn khoảng 10 ngày so với năm ngoái. Hiện mùa thu hoạch giống Feizixiao tại Hải Nam đã cơ bản kết thúc và nguồn cung từ Quảng Đông đang dần trở thành nguồn hàng chủ lực trên thị trường.

Theo ông Liu Han, kỳ vọng về một vụ mùa sản lượng thấp đã khiến giá vải Feizixiao tại các trang trại ở Quảng Đông tăng đáng kể trong thời gian gần đây. Khi các giống vải chín muộn của Quảng Đông bắt đầu được đưa ra thị trường trong vài tuần tới, giá bán trung bình được dự báo có thể tiếp tục tăng do nguồn cung hạn chế.

Bên cạnh hoạt động sản xuất trong nước, các doanh nghiệp xuất khẩu vải thiều của Trung Quốc cũng đang đẩy mạnh mở rộng thị trường quốc tế. TastiMax cho biết sản phẩm của doanh nghiệp hiện đã được xuất khẩu tới nhiều thị trường như Ý, Canada và khu vực Trung Đông.

Theo đại diện doanh nghiệp, chiến lược trong thời gian tới là tiếp tục tiếp cận các thị trường cao cấp có yêu cầu khắt khe về chất lượng và an toàn thực phẩm. Công ty cho biết các sản phẩm của mình đã duy trì thành tích không phát hiện dư lượng thuốc bảo vệ thực vật trong 11 năm liên tiếp và kỳ vọng sẽ tiếp tục mở rộng sự hiện diện của vải thiều Trung Quốc tại nhiều thị trường nước ngoài.

Trong bối cảnh sản lượng giảm mạnh tại một trong những vùng trồng vải lớn nhất Trung Quốc, thị trường đang theo dõi sát diễn biến thời tiết tại Quảng Đông. Nếu mưa lớn tiếp tục kéo dài trong những tuần tới, áp lực lên nguồn cung có thể gia tăng, qua đó tạo thêm động lực cho đà tăng giá của mặt hàng trái cây này trong mùa vụ năm nay.