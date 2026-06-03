Ảnh minh họa

Trong bối cảnh quỹ đất gần như đã cạn kiệt, Công quốc Monaco đã thực hiện một trong những dự án kỹ thuật ven biển tham vọng nhất châu Âu khi mở rộng lãnh thổ quốc gia ra Địa Trung Hải, tạo nên khu đô thị mới Mareterra trên phần diện tích trước đây hoàn toàn là mặt nước.

Dự án, còn được biết đến với tên gọi Anse du Portier, đã bổ sung thêm khoảng 6 ha đất mới cho quốc gia có diện tích chỉ hơn 2 km² này. Đây được xem là giải pháp nhằm giải quyết bài toán thiếu hụt quỹ đất kéo dài nhiều thập kỷ tại Monaco – nơi sở hữu mật độ dân số thuộc nhóm cao nhất thế giới và giá bất động sản luôn nằm trong nhóm đắt đỏ nhất hành tinh.

Điểm đặc biệt của dự án nằm ở hệ thống hạ tầng ngầm khổng lồ dưới đáy biển. Để tạo nền tảng cho phần đất lấn biển, các kỹ sư đã sử dụng 18 cấu trúc bê tông cốt thép khổng lồ, mỗi khối cao khoảng 26 m và nặng tới 10.000 tấn.

Các cấu kiện này được chế tạo tại những cơ sở chuyên dụng, sau đó vận chuyển bằng đường biển đến vị trí thi công ngoài khơi Monaco. Sau quá trình định vị với độ chính xác cao, từng khối bê tông được đánh chìm xuống đáy Địa Trung Hải để tạo thành hệ thống đê chắn sóng và nền móng cho khu vực lấn biển.

Theo đơn vị thi công Bouygues Travaux Publics, các cấu trúc này đóng vai trò như một bức tường ngầm khổng lồ, giúp hấp thụ năng lượng sóng, hạn chế xói mòn và bảo vệ khu vực đất nhân tạo trước các tác động của biển. Đây là yếu tố then chốt bảo đảm sự ổn định lâu dài của toàn bộ dự án.

Trên nền tảng được tạo ra từ hệ thống đê chắn sóng này, Monaco đã phát triển Mareterra thành một khu đô thị cao cấp gồm các khu dân cư sang trọng, bến du thuyền, công viên, không gian công cộng và các tuyến đường ven biển.

Dự án không chỉ mở rộng diện tích đất đai mà còn góp phần gia tăng nguồn cung bất động sản tại một trong những thị trường khan hiếm nhất thế giới. Với mức giá nhà đất thuộc nhóm cao nhất toàn cầu, mỗi mét vuông đất mới được tạo ra tại Monaco đều mang giá trị kinh tế rất lớn, lý giải cho khoản đầu tư lên tới hàng tỷ USD dành cho công trình.

Bên cạnh ý nghĩa kinh tế, Mareterra cũng trở thành minh chứng cho khả năng của kỹ thuật xây dựng hiện đại trong việc thay đổi đường bờ biển và tạo ra những không gian sinh sống hoàn toàn mới trên đại dương.

Tuy nhiên, dự án cũng phải đối mặt với nhiều yêu cầu nghiêm ngặt về môi trường. Do khu vực thi công nằm trong vùng biển có hệ sinh thái nhạy cảm, các nhà phát triển đã triển khai nhiều biện pháp giảm thiểu tác động, bao gồm di dời một số loài sinh vật biển, giám sát chất lượng nước và theo dõi đa dạng sinh học trong suốt quá trình xây dựng.

Mareterra hiện được xem là một trong những dự án lấn biển nổi bật nhất thế giới, phản ánh xu hướng ngày càng phổ biến tại các quốc gia và đô thị ven biển có quỹ đất hạn chế. Thông qua các công nghệ xây dựng hiện đại, những khu vực từng chỉ là mặt nước nay có thể được chuyển đổi thành không gian đô thị phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế và dân cư.

Trong trường hợp của Monaco, dự án không chỉ tạo thêm đất xây dựng mà còn thực sự mở rộng lãnh thổ quốc gia. Nơi từng là vùng biển ngoài khơi nay đã trở thành một phần của công quốc, với đầy đủ đường phố, công viên, nhà ở và hạ tầng đô thị hiện đại.

Ẩn sâu dưới mặt nước là 18 khối bê tông khổng lồ ít người nhìn thấy, nhưng chính những cấu trúc này đã trở thành nền tảng cho một trong những dự án mở rộng lãnh thổ độc đáo nhất thế kỷ 21.