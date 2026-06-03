Ảnh minh họa

Thị trường hạt dẻ Trung Quốc đang bước vào giai đoạn xuất khẩu sôi động nhất trong năm, với sản lượng phục hồi đáng kể và chất lượng được cải thiện sau một mùa vụ thuận lợi. Trong bối cảnh nhu cầu tiêu dùng trong nước còn thận trọng, các doanh nghiệp đang đẩy mạnh xuất khẩu và gia tăng tỷ trọng các sản phẩm chế biến có giá trị gia tăng cao.

Theo ông Sun, Giám đốc bán hàng của Nhà máy Hạt dẻ Tai'an Yihang (tỉnh Sơn Đông), mùa vụ năm nay được đánh giá tích cực nhờ điều kiện thời tiết thuận lợi tại các vùng trồng trọng điểm như Hà Bắc và Sơn Đông.

Ánh nắng dồi dào cùng thời tiết ổn định trong giai đoạn quả chín đã giúp nâng cao chất lượng hạt dẻ, thúc đẩy quá trình tích lũy đường và cải thiện hương vị. Tại thành phố Thái An (Tai'an), một trong những vùng sản xuất hạt dẻ lớn của Sơn Đông, lượng mưa và số giờ nắng trong năm tương đối cân bằng, giúp hạt dẻ phát triển đồng đều, quả to và tỷ lệ sản phẩm chất lượng cao tăng lên.

Một số vườn hạt dẻ tại quận Đại Nhạc (Daiyue) đạt năng suất khoảng 5,6 tấn/ha. Giá thu mua tại vùng nguyên liệu cũng đã phục hồi so với năm trước.

Theo đánh giá của các doanh nghiệp trong ngành, sản lượng hạt dẻ năm nay tăng đáng kể so với mùa vụ trước, đồng thời kích cỡ quả đồng đều hơn và tỷ lệ hạt dẻ loại cao cấp được cải thiện. Trong khi đó, chu kỳ sản xuất mới đã bước sang giai đoạn nảy mầm và ra hoa, dự kiến thu hoạch sẽ bắt đầu từ đầu tháng 9.

Tuy nhiên, dù giá thu mua tại nguồn tăng nhẹ so với cùng kỳ năm ngoái, nhu cầu tiêu dùng vẫn chưa thực sự bùng nổ. Điều này khiến thị trường xuất hiện xu hướng phân hóa rõ rệt giữa các dòng sản phẩm.

"Xu hướng hiện nay là chất lượng cao đi kèm giá cao. Khoảng cách giá giữa hạt dẻ cao cấp và hạt dẻ thông thường đang ngày càng lớn", ông Sun cho biết.

Trong bối cảnh đó, xuất khẩu tiếp tục là điểm sáng của ngành hạt dẻ Trung Quốc. Khối lượng và giá trị xuất khẩu đều ghi nhận tăng trưởng, đặc biệt ở nhóm sản phẩm chế biến sâu như hạt dẻ đông lạnh và các sản phẩm đóng gói ăn liền.

Nếu trước đây hạt dẻ nguyên vỏ chiếm tỷ trọng chủ đạo trong cơ cấu xuất khẩu, thì những năm gần đây các doanh nghiệp đang chuyển hướng sang các mặt hàng có giá trị gia tăng cao hơn. Nhu cầu quốc tế đối với nhân hạt dẻ đông lạnh, hạt dẻ bóc sẵn và các sản phẩm ăn liền tăng nhanh tại nhiều thị trường.

Theo các doanh nghiệp xuất khẩu, mức độ chấp nhận của người tiêu dùng nước ngoài đối với hạt dẻ Trung Quốc đang ngày càng cải thiện. Trong đó, hạt dẻ Thái An và hạt dẻ Hà Bắc được đánh giá cao nhờ vị ngọt tự nhiên, kết cấu bột mịn và khả năng bóc vỏ dễ dàng.

Các thị trường tiêu thụ chính hiện nay gồm Nhật Bản, Hàn Quốc, Đông Nam Á, Trung Đông, châu Âu, Mỹ cùng cộng đồng người Hoa tại nhiều quốc gia. Bên cạnh việc tiêu thụ trực tiếp, hạt dẻ còn được sử dụng ngày càng nhiều trong ngành bánh kẹo, món tráng miệng, các món hầm và thực phẩm tiện lợi.

Xu hướng tiêu dùng thực phẩm tự nhiên và lành mạnh trên toàn cầu cũng đang tạo thêm động lực cho mặt hàng này.

Nhà máy chế biến hạt dẻ Tai'an Yihang hiện vận hành 7 kho lạnh, với công suất xử lý khoảng 8.000 tấn hạt dẻ tươi mỗi năm. Các sản phẩm chủ lực của doanh nghiệp gồm hạt dẻ tươi nguyên vỏ và nhân hạt dẻ đông lạnh.

Theo doanh nghiệp, sản phẩm hiện được xuất khẩu tới hơn 20 quốc gia và vùng lãnh thổ, bao gồm Đông Nam Á, Trung Đông, Mỹ, Hàn Quốc và nhiều thị trường châu Âu. Công ty đã đạt các chứng nhận quốc tế như FDA, HACCP và ISO 22000, đồng thời đang tiếp tục tìm kiếm đối tác để mở rộng hiện diện tại các thị trường châu Âu, Bắc Mỹ, Hàn Quốc, Trung Đông và Đông Nam Á trong thời gian tới.