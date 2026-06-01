Vượt Trung Quốc, một quốc gia châu Á vừa trở thành nhà sản xuất gạo lớn nhất thế giới, sản lượng kỷ lục 154 triệu tấn

Ấn Độ vừa ghi dấu mốc lịch sử trong lĩnh vực nông nghiệp khi chính thức vượt Trung Quốc để trở thành quốc gia sản xuất gạo lớn nhất thế giới, nhờ đạt sản lượng kỷ lục hơn 154 triệu tấn trong niên vụ 2025-2026.

Thông tin được Bộ trưởng Nông nghiệp Ấn Độ Shivraj Singh Chouhan công bố dựa trên ước tính sơ bộ lần thứ ba của Bộ Nông nghiệp nước này. Theo đó, sản lượng gạo niên vụ 2025-2026 được dự báo đạt 154,02 triệu tấn, tăng gần 4 triệu tấn so với mức 150,18 triệu tấn của niên vụ trước.

"Ấn Độ hiện đã trở thành quốc gia dẫn đầu thế giới về sản lượng gạo, vượt qua Trung Quốc", Bộ trưởng Chouhan khẳng định, đồng thời cho rằng thành tựu này đến từ nỗ lực của người nông dân, các chính sách hỗ trợ của chính phủ cùng việc ứng dụng những giống lúa năng suất cao mới được phát triển trong những năm gần đây.

Không chỉ gạo, nhiều loại nông sản chủ lực khác của Ấn Độ cũng ghi nhận kết quả sản xuất ấn tượng. Tổng sản lượng lương thực niên vụ 2025-2026 ước đạt 376,56 triệu tấn, tăng gần 18,8 triệu tấn so với năm trước và là mức cao nhất từ trước tới nay.

Trong đó, sản lượng lúa mì được dự báo đạt kỷ lục 120,66 triệu tấn, trong khi sản lượng ngô lần đầu tiên vượt mốc 55 triệu tấn. Nhóm cây lấy dầu cũng ghi nhận tăng trưởng mạnh với sản lượng dự kiến đạt 43,06 triệu tấn. Đáng chú ý, sản lượng lạc và cải dầu lần lượt đạt 13,07 triệu tấn và 13,77 triệu tấn, đều là những mức cao kỷ lục.

Sản lượng các loại đậu tiếp tục tăng trưởng ổn định, góp phần củng cố an ninh lương thực quốc gia cũng như giảm sự phụ thuộc vào nhập khẩu. Theo Bộ Nông nghiệp Ấn Độ, dư địa tăng trưởng của nhóm cây trồng này vẫn còn rất lớn trong những năm tới.

Tuy nhiên, triển vọng sản xuất nông nghiệp của quốc gia Nam Á vẫn đối mặt với nhiều thách thức. Khi vụ gieo trồng hè thu sắp bắt đầu, chính phủ Ấn Độ đang xây dựng các phương án ứng phó với nguy cơ thời tiết cực đoan liên quan đến hiện tượng El Nino.

Bộ trưởng Chouhan nhận định biến đổi khí hậu đang trở thành một trong những thách thức lớn nhất đối với ngành nông nghiệp khi nhiệt độ gia tăng, lượng mưa thất thường và các đợt hạn hán kéo dài ngày càng xuất hiện với tần suất cao hơn.

Để nâng cao khả năng chống chịu của ngành nông nghiệp, chính phủ Ấn Độ dự kiến đẩy mạnh các chương trình canh tác tự nhiên, sử dụng phân bón cân đối và mở rộng chương trình Thẻ Sức khỏe Đất nhằm giúp nông dân quản lý dinh dưỡng hiệu quả hơn. Theo ông Chouhan, tình trạng lạm dụng phân bón vẫn đang diễn ra tại nhiều địa phương do thiếu thông tin và nhận thức.

Bên cạnh đó, các nhiệm vụ chuyên biệt dành cho cây họ đậu và cây lấy dầu cũng đang được triển khai nhằm nâng cao năng suất và giảm nhập khẩu. Những vấn đề như chất lượng giống, tỷ lệ thay thế giống, phát triển cơ sở hạ tầng chế biến sau thu hoạch, ngành bông và các mô hình canh tác tích hợp cho nông hộ quy mô nhỏ sẽ tiếp tục là trọng tâm trong chiến lược phát triển nông nghiệp của Ấn Độ trong thời gian tới.

Việc vượt Trung Quốc để trở thành nhà sản xuất gạo lớn nhất thế giới không chỉ củng cố vị thế của Ấn Độ trên thị trường lương thực toàn cầu mà còn tạo thêm nền tảng để quốc gia này duy trì vai trò là nước xuất khẩu gạo hàng đầu thế giới trong bối cảnh nhu cầu lương thực quốc tế tiếp tục gia tăng.