Chuẩn mực mới tại Vietnam Dairy 2026: Đơn nguồn, thượng hạng từ Mộc Châu

Dòng sản phẩm cao cấp này là lời khẳng định vị thế đầy kiêu hãnh nhưng cũng rất đỗi tự hào của một thương hiệu Việt trên hành trình chinh phục những thực khách tinh tế nhất.

Kiệt tác sữa tươi đơn nguồn từ lòng thảo nguyên hội tụ tại thủ đô

Diễn ra từ ngày 28 - 31/05/2026 tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô (Hà Nội), Triển lãm Quốc tế chuyên ngành Sữa lần thứ 5 (Vietnam Dairy 2026) là ngày hội lớn nhất của ngành sữa Việt Nam, quy tụ hàng loạt thương hiệu, sản phẩm từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ. Đáp ứng kỳ vọng của hàng ngàn khách tham quan thủ đô ngay trong những ngày đầu khai mạc, Mộc Châu Creamery đã mang đến triển lãm câu chuyện di sản gần 7 thập kỉ và giới thiệu các dòng sản phẩm đơn nguồn thượng hạng từ vùng đất Mộc Châu. Đây là thành quả kết tinh trọn vẹn từ ba yếu tố cốt lõi: thổ nhưỡng thảo nguyên giàu dưỡng chất ở độ cao trên 1.050m, giống bò cao sản thuần chủng được chăm sóc đặc biệt, và trái tim nhiệt huyết của những người nghệ nhân bản địa.

Tại gian hàng triển lãm, khách tham quan có cơ hội trực tiếp trải nghiệm các sản phẩm Mộc Châu Creamery cao cấp.

Tại không gian triển lãm, định nghĩa về "Sữa tươi đơn nguồn" (Single Origin) độc bản được Mộc Châu Creamery truyền tải một cách đầy tinh tế. Khác với các dòng sữa thông thường, sữa tươi Mộc Châu Creamery là dòng sữa nguyên bản, thuần khiết, được khai thác 100% từ hệ thống trang trại và nông trường vệ tinh khép kín đạt chuẩn VietGAHP ngay tại cao nguyên Mộc Châu.

Đặc biệt, các sản phẩm sữa tươi Mộc Châu Creamery đạt chứng nhận an toàn và tinh khiết Mỹ Clean Label Project (CLP) cũng có mặt tại không gian trải nghiệm, tự hào bảo chứng cho chất lượng quốc tế nghiêm ngặt của dòng sữa di sản: Sạch từ đồng cỏ đến ly sữa. Rất nhiều thực khách khó tính đã bị chinh phục hoàn toàn bởi hương vị thanh mát, béo ngậy tự nhiên đặc trưng của dòng sữa này.

"Gia đình tôi vốn rất kỹ tính trong việc lựa chọn sữa tươi. Khi thử Mộc Châu Creamery tại đây, tôi thực sự bị ấn tượng bởi hương vị thơm ngậy, hậu vị thanh nhẹ. Biết được đây là sữa tươi đơn nguồn đạt chuẩn quốc tế, từ nay tôi hoàn toàn an tâm chọn lựa cho cả nhà sử dụng lâu dài", chị Cao Phương Liên (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) chia sẻ sau khi trải nghiệm sản phẩm tại triển lãm.

Mộc Châu Creamery: Sự giao thoa giữa di sản truyền thống và công nghệ hiện đại tại Vietnam Dairy 2026

Đồng điệu với chủ đề của Vietnam Dairy 2026 là "Chuỗi giá trị ngành sữa: Đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững", Mộc Châu Creamery đã khéo léo kể lại câu chuyện di sản trong gần 70 năm bằng một ngôn ngữ hiện đại và đầy nghệ thuật.

Suốt gần 7 thập kỷ qua, dòng chảy di sản sữa Mộc Châu đã gắn liền với ký ức của biết bao thế hệ người làm sữa, nơi nhà nhà gắn bó với nhau trong các hoạt động giữ nếp, giữ nghề. Những người nghệ nhân Mộc Châu thuộc nằm lòng tính khí của từng cô bò, nhận ra từng tín hiệu nhỏ: nhịp nhai, tiếng thở, đôi tai cụp. Lớn lên trong tình thương ấy, những cô bò vẫn ngày ngày đều đặn cho ra những dòng sữa tươi ngọt lành, thuần khiết. Đó là một giá trị nhân văn sâu sắc mà không một hệ thống máy móc vô tri nào có thể thay thế được, cũng là nét đẹp đã làm nên sự độc đáo của Mộc Châu Creamery

Ngày nay, tinh thần nghệ nhân đáng quý đó đã được chuẩn hóa và nâng tầm bằng những công nghệ hiện đại bậc nhất. Mộc Châu Creamery hiện đang áp dụng công nghệ ly tâm tách khuẩn tiên tiến trước khi đưa sữa vào dây chuyền chế biến tại nhà máy. Công nghệ này giúp loại bỏ tới 99% vi khuẩn tự nhiên trong sữa thô, đảm bảo yếu tố sạch và an toàn tuyệt đối, nhưng lại khéo léo giữ lại trọn vẹn giá trị dinh dưỡng và hương vị đặc trưng nguyên bản.

Cùng với đó, những kỹ nghệ làm nghề lâu đời nay được kết hợp hài hòa với tiêu chuẩn VietGAHP khắt khe: khẩu phần ăn của từng cô bò được tính toán chính xác bằng phần mềm chuyên dụng, và sức khỏe được theo dõi liên tục 24/7 thông qua hệ thống chip điện tử hiện đại.

Để mang dòng sữa thượng hạng này đến tay người tiêu dùng, bao bì mới của Mộc Châu Creamery cũng được giới thiệu tại triển lãm với diện mạo vô cùng hiện đại, năng động. Với những đường nét tối giản, màu sắc sang trọng nhưng vẫn giữ nét gần gũi với hình ảnh cao nguyên Mộc Châu, bao bì mới đã nhanh chóng bắt nhịp với thị hiếu thẩm mỹ của người tiêu dùng cao cấp.

Sự thay đổi này không đơn thuần là một chiến lược marketing mà là cách Mộc Châu Creamery trân trọng gửi gắm thông điệp về chất lượng, sự tin cậy, và tôn vinh những giá trị truyền thống tốt đẹp của nghề làm sữa. Nó khơi gợi trong lòng người tiêu dùng cảm giác an tâm, thuần khiết và vững bền, đúng với tinh thần "Creamery" đẳng cấp.

Đại diện Ban lãnh đạo Công ty Cổ phần Giống bò sữa Mộc Châu khẳng định, việc giới thiệu dòng sản phẩm cao cấp Mộc Châu Creamery tại triển lãm chính là cột mốc quan trọng để Mộc Châu Creamery tiếp tục mở rộng mạng lưới phân phối, từng bước hiện thực hóa mục tiêu mang dòng sữa di sản thượng hạng đến gần hơn với mọi gia đình Việt. Qua đó, thương hiệu kỳ vọng sẽ xóa bỏ hoàn toàn khoảng cách địa lý giữa thảo nguyên bao la và phố thị sầm uất, mang đến cho người tiêu dùng Việt Nam một nguồn dinh dưỡng tinh túy, vẹn tròn và chất lượng.