‘Vua xe ga’ giá chỉ từ 38 triệu đồng ra mắt: ngoại hình tựa Vespa, trang bị không kém Honda SH Mode và Air Blade

Peugeot, thương hiệu xe nổi tiếng của Pháp vừa chính thức ra mắt mẫu xe tay ga 125cc Django Compact mới tại thị trường Trung Quốc. Trong bối cảnh thị trường xe tay ga 125cc tại châu Á ngày càng trở nên đông đúc với những mẫu xe thiên về tính thực dụng, Peugeot Django Compact mang đến một lựa chọn khác biệt khi đặt trọng tâm vào thiết kế, phong cách sống và trải nghiệm người dùng thay vì chỉ tập trung vào khả năng tiết kiệm nhiên liệu hay chi phí vận hành.

Mẫu xe được phát triển theo phong cách retro đặc trưng của Pháp, kết hợp giữa vẻ cổ điển và các trang bị hiện đại. Ngay từ ngoại hình, Django Compact tạo ấn tượng với những đường nét bo tròn mềm mại, thân xe gọn gàng cùng nhiều chi tiết mang đậm dấu ấn châu Âu.

Chiều cao yên xe ở mức 760 mm, khá thân thiện với người dùng châu Á. Với mức chiều cao này, người dùng có thể chống chân một cách dễ dàng và thoải mái khi dừng xe.

Chiều dài cơ sở 1.310 mm, trọng lượng 119 kg và đường kính quay vòng chỉ 4 mét giúp việc quay đầu xe trên những con đường đô thị đông đúc và nhỏ hẹp trở nên dễ dàng.

Điểm nhấn trên xe nổi bật nằm ở cụm đèn pha LED hình lục giác phía trước, kết hợp với cụm đèn hậu thiết kế lấy cảm hứng từ đá ruby đỏ cùng các chi tiết mạ crôm. So với nhiều mẫu xe tay ga phổ thông trong cùng tầm giá, Django Compact mang lại cảm giác cao cấp và cá tính hơn.

Hãng xe Pháp cũng sử dụng các gam màu nhẹ nhàng, hiện đại thay vì những phối màu quá nổi bật. Điều này giúp mẫu xe dễ tiếp cận nhóm khách hàng trẻ sống tại đô thị, đặc biệt là những người yêu thích phong cách châu Âu hoặc quan tâm đến yếu tố thẩm mỹ khi lựa chọn phương tiện di chuyển.

Dù mang phong cách cổ điển, Django Compact vẫn được thiết kế để đáp ứng nhu cầu sử dụng hàng ngày. Kích thước xe được tối ưu theo hướng nhỏ gọn, phù hợp với điều kiện giao thông đông đúc tại các thành phố lớn.

Theo công bố từ nhà sản xuất, mẫu xe được tinh chỉnh nhằm nâng cao độ mượt mà khi vận hành đồng thời giảm mức tiêu hao nhiên liệu. Xe sử dụng bình xăng dung tích 7 lít, cho quãng đường di chuyển gần 300 km sau mỗi lần đổ đầy nhiên liệu. Với nhu cầu đi lại phổ biến khoảng 15-20 km mỗi ngày, người dùng có thể sử dụng trong gần một tuần trước khi phải tiếp nhiên liệu.

Một trong những điểm đáng chú ý của Django Compact nằm ở danh sách trang bị. Trong khi nhiều mẫu xe retro giá rẻ vẫn sử dụng chìa khóa cơ và bảng đồng hồ analog truyền thống, Peugeot đã trang bị cho mẫu xe này hệ thống khóa thông minh, màn hình LCD màu cùng cổng sạc kép Type-A và Type-C.

Sàn để chân rộng giúp người dùng dễ dàng mang theo túi xách, balo hoặc các vật dụng cá nhân khi di chuyển. Khoang chứa đồ dưới yên đủ sức chứa mũ bảo hiểm cùng nhiều đồ dùng thường ngày.

Đối với phiên bản cao cấp, Peugeot còn trang bị thùng chứa phía sau dung tích 42 lít, đi kèm lớp lót chống va đập bên trong. Đây là trang bị hữu ích cho người dùng thường xuyên chở đồ hoặc kết hợp xe cho nhu cầu đi làm và mua sắm.

Về an toàn, Django Compact được cung cấp với hai tùy chọn gồm hệ thống phanh CBS và ABS. Phiên bản ABS sở hữu hệ thống chống bó cứng phanh hai kênh, giúp tăng độ ổn định khi phanh gấp trên đường trơn trượt hoặc điều kiện thời tiết xấu.

Hiện mẫu xe có giá bán từ 9.980 NDT đến 11.380 NDT, tương đương khoảng 38,8-44,2 triệu đồng. Nếu được phân phối chính hãng tại Việt Nam với mức giá cạnh tranh, Peugeot Django Compact có thể trở thành đối thủ đáng chú ý trong phân khúc xe ga mang phong cách retro, cạnh tranh với các mẫu xe như Honda Scoopy hay Yamaha Grande.