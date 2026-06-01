Phân khúc sedan rẻ nhất tại Việt Nam liên tục lao dốc

Theo đà đi xuống chung của dòng sedan, các mẫu sedan cỡ B giá mềm tại thị trường Việt Nam cũng đang mất dần sức hút với người tiêu dùng trong nước.

Để kích cầu doanh số, các hãng sản xuất, đại lý liên tục tung chương trình giảm giá kèm quà tặng trị giá hàng chục triệu đồng. Cụ thể, các mẫu xe như Toyota Vios, Honda City đều nhận hỗ trợ 50% phí trước bạ, Mitsubishi Attrage tặng phiếu nhiên liệu với mức hỗ trợ tương đương trong khi Hyundai Accent thậm chí giảm giá đến 50 triệu đồng.

Giảm giá vẫn bán chậm

Theo thống kê từ Hiệp hội Các nhà Sản xuất Ô tô Việt Nam (VAMA) và Hyundai Thành Công, doanh số của phân khúc sedan hạng B trong 4 tháng đầu năm 2026 đạt gần 9.500 xe, giảm khoảng 12,3% so với cùng kỳ năm 2025.

Doanh số sedan cỡ B liên tục sụt giảm từ năm 2022 đến nay.

Tính rộng hơn, doanh số sedan cỡ B đã liên tục giảm kể từ khi đạt đỉnh vào năm 2022 gần 28.000 xe bán ra sau 4 tháng đầu năm. So với thời điểm đó, doanh số sedan cỡ B đã giảm 66%.

Trong số các mẫu sedan cỡ B đang kinh doanh tại thị trường Việt Nam, Hyundai Accent là cái tên thể hiện rõ nhất sự sụt giảm này. Sau 4 tháng đầu năm 2026, mẫu xe này chỉ đạt doanh số 1.634 xe – chưa bằng doanh số trong 1 tháng so với giai đoạn đỉnh cao trước đây. Mức doanh số này cũng đưa Accent xuống vị trí thứ 4 ở phân khúc này, xếp sau những Toyota Vios (3.487), Honda City (2.165) và cả Mazda2 (1.687 xe).

Hyundai Accent là một trong những mẫu xe sụt giảm doanh số mạnh nhất trong vài năm qua.

Honda City cũng không ngoại lệ. Tháng 4/2022, mẫu xe này đạt doanh số hơn 3.000 chiếc, đứng top xe bán chạy nhất tại thị trường Việt Nam nhưng sau 4 tháng đầu năm nay, mức doanh số chỉ đạt hơn 2.000 xe.

Thực tế với mức doanh số này, không mẫu xe nào thuộc phân khúc sedan cỡ B lọt top xe bán chạy nhất thị trường trong tháng 4 – vốn phần lớn chịu sự thống trị của các mẫu xe điện VinFast.

Khó tìm lại doanh số

Việc sedan cỡ B sụt giảm doanh số là điều được dự báo trước trong bối cảnh thị trường hiện tại. Thực tế dù liên tục sụt giảm, tốc độ đi xuống của các mẫu sedan giá rẻ này vẫn chậm hơn so với sedan cỡ C hay cỡ D – vốn gần như mất hút doanh số trong các năm gần đây. Điều này cho thấy phần nào sedan cỡ B vẫn tìm được nhóm khách hàng nhất định.

Mặc dù vậy, nếu không có những cải tiến mang tính đặc biệt đột phá, việc doanh số các mẫu xe này tiếp tục lao dốc là khó tránh khỏi.

Sự xuất hiện và tăng tốc mạnh mẽ của các mẫu ô tô điện giá rẻ được xem là nguyên nhân chính khiến nhiều người “ngó lơ” với sedan cỡ B. Một lượng khách hàng lớn của sedan cỡ B từ trước đến nay chính là nhóm chạy xe dịch vụ. Giờ đây, nhóm này gần như chuyển hoàn toàn sang xe điện với ưu thế tuyệt đối về chi phí.

Kể cả với nhóm người dùng là các gia đình trẻ lần đầu mua xe thì xe điện vẫn là một lựa chọn tối ưu hơn. Với mức giá của một chiếc sedan cỡ B hiện tại, nhiều chọn cách bỏ ra khoảng hơn 300 triệu cho một chiếc VinFast VF 3 hoặc xịn xò hơn, chọn VinFast VF 5 hay Geely EX2.

Ở góc độ thị trường, sedan cỡ B đang rơi vào tình thế khá đặc biệt: chưa sớm bị đào thải, nhưng cũng không còn giữ vai trò “xe quốc dân” như vài năm trước.

Không dễ để các mẫu sedan cỡ B tìm lại vị thế của mình trong bối cảnh thị trường hiện nay.

Các chương trình giảm giá liên tục hiện nay cũng phần nào cho thấy áp lực mà các hãng xe đang phải đối mặt. Việc liên tục ưu đãi hàng chục triệu đồng giúp doanh số bớt lao dốc, nhưng chưa đủ để kéo khách hàng quay trở lại mạnh mẽ như trước. Trong bối cảnh thị trường ô tô Việt Nam bước vào giai đoạn cạnh tranh mới, sedan cỡ B dường như không còn là lựa chọn “an toàn” tuyệt đối như nhiều năm trước.

Dù vậy, phân khúc này có lẽ chưa biến mất hoàn toàn trong ngắn hạn. Những mẫu xe như Toyota Vios hay Honda City vẫn sở hữu tệp khách hàng riêng nhờ độ bền, khả năng tiết kiệm nhiên liệu và chi phí sử dụng dễ chịu. Tuy nhiên, để tìm lại thời kỳ đỉnh cao doanh số, sedan cỡ B có lẽ sẽ cần nhiều hơn những đợt giảm giá - mà là một sự thay đổi đủ lớn để thích nghi với gu tiêu dùng mới của thị trường Việt Nam.