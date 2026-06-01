Giá dầu tăng, quốc gia nhỏ bé có dân số bằng 1/10 Hà Nội này bỗng 'bối rối' vì ngồi trên 'núi tiền'

Guyana vốn đã là nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất thế giới trước khi xung đột Iran đẩy giá dầu lên cao. Giờ đây, quốc gia nhỏ bé vùng Caribe với gần 1 triệu dân này sẽ thu được lợi nhuận khổng lồ hơn nữa khi cuộc xung đột định hình lại thị trường năng lượng toàn cầu.

Cuộc chiến gây ra một trong những sự gián đoạn năng lượng lớn nhất trong lịch sử đã làm nổi bật tầm quan trọng ngày càng tăng của các quốc gia như Guyana: ổn định chính trị, khả năng tiếp cận không bị hạn chế về mặt địa lý đối với trữ lượng dầu mỏ ước tính 11 tỷ thùng của họ. Khoản lợi nhuận khổng lồ từ dầu thô này tạo áp lực lên chính phủtừ các chủ doanh nghiệp và người dân địa phương, buộc chính phủ phải sử dụng hàng tỷ đô la để thúc đẩy các lĩnh vực khác của nền kinh tế.

“Thế giới đã chứng kiến quá nhiều sự bùng nổ năng lượng để lại những thị trấn ma, những khu rừng bị tàn phá và người dân bất mãn. Guyana sẽ không phải là câu chuyện đó”, Tổng thống Irfaan Ali phát biểu tại Viện Baker thuộc Đại học Rice trong tháng này.

Sản lượng dầu của Guyana tăng lên hơn 900.000 thùng mỗi ngày chỉ trong bảy năm, một tốc độ chưa từng có trong thời gian gần đây vì các dự án ngoài khơi thường mất gấp đôi thời gian chỉ để sản xuất ra giọt dầu đầu tiên. Theo dữ liệu của Ngân hàng Thế giới, GDP của Guyana đã tăng hơn gấp bốn lần, lên 27,5 tỷ đô la từ khi bắt đầu khai thác dầu vào năm 2019 đến năm 2024.

Người dân đi mua sắm ở khu vực chợ trung tâm Bourda, Guyana.

Trước đây, Guyana là một trong những quốc gia nghèo nhất Nam Mỹ và sự tăng trưởng nhờ dầu mỏ có thể thấy rõ ở thủ đô Georgetown, nơi đang diễn ra các công trình xây dựng các tòa nhà văn phòng hiện đại mới, khách sạn cao cấp.

Các biển quảng cáo của Exxon và các quảng cáo của các công ty dầu khí khác được phát trên đài phát thanh, như một lời nhắc nhở về ngành công nghiệp đã giúp tạo điều kiện cho sự tăng trưởng này.

Càng nhiều tiền – càng nhiều vấn đề?

Thách thức dài hạn của chính phủ là củng cố đất nước trước một cạm bẫy tiềm ẩn - chu kỳ kinh tế bùng nổ và suy thoái của giá dầu. Guyana không cần tìm đâu xa ngoài nước láng giềng Venezuela để thấy ví dụ về việc sự rối loạn chính trị và sự phụ thuộc quá mức vào dầu mỏ có thể làm tê liệt nền kinh tế như thế nào.

Một trong những chiến lược của Guyana là quỹ tài sản quốc gia năm 2019 nắm giữ toàn bộ doanh thu dầu mỏ, cho phép chính phủ rút vốn cho các dự án phát triển với tốc độ ổn định.

Giá dầu thô, tăng 30% kể từ khi bắt đầu cuộc chiến với Iran vào cuối tháng Hai, có thể làm tăng thêm doanh thu dầu mỏ của Guyana. Giả sử giá dầu ở mức 100 đô la một thùng trong suốt phần còn lại của năm với sản lượng hiện tại, phần doanh thu dầu mỏ của Guyana có thể trị giá khoảng 4,3 tỷ đô la, cao hơn 67% so với năm ngoái, theo tính toán của Reuters.

Quan trọng hơn, Guyana đang chuẩn bị nhận được một phần sản lượng dầu lớn hơn đáng kể sớm hơn dự kiến. Tập đoàn Exxon hiện đang nắm giữ 75% sản lượng dầu để thu hồi chi phí thăm dò và phát triển ban đầu. Và giờ đây, tập đoàn này có thể thu hồi chi phí trong năm nay, Exxon cho biết. Khi điều đó xảy ra, phần lợi nhuận từ dầu mỏ của quốc gia này sẽ tăng từ 12,5% lên 50%.

Những biển quảng cáo của các công ty dầu mỏ xuất hiện khắp nơi.

Ông Ali cảnh báo rằng cần phải quản lý kỳ vọng, vì bất kỳ khoản lợi nhuận bất ngờ nào do giá dầu tăng cao sẽ bị bù đắp bởi chi phí nhập khẩu cao hơn đối với hầu hết các mặt hàng, bao gồm nhiên liệu và phân bón.

“Mọi người thức dậy mỗi sáng và thấy những tiêu đề báo chí nói rằng bạn đang dư dả tiền bạc, điều đó tạo ra kỳ vọng nhất định,” ông nói trong bài phát biểu tại Viện Baker.

Một số cơ sở hạ tầng địa phương chưa được cải thiện với tốc độ tương xứng với sự phát triển của ngành công nghiệp dầu mỏ. Các cống thoát nước thải lộ thiên nằm dọc các con phố ở Georgetown và tình trạng mất điện vẫn thường xuyên xảy ra.

Phân bổ sự giàu có là một vấn đề lớn

Guyana nằm ở trung tâm của một khu vực bao gồm các nền kinh tế dầu khí lâu đời của Venezuela và Trinidad và Tobago, cũng như Suriname, nơi ngành này đang nổi lên. Khu vực này được hưởng lợi từ việc tiếp cận trực tiếp, không bị hạn chế với Đại Tây Dương, không có các điểm nghẽn hàng hải dễ bị phong tỏa như eo biển Hormuz.

Giá hòa vốn của Guyana trong khoảng từ 25 đến 35 đô la một thùng, và sự gần gũi với thị trường Hoa Kỳ càng làm tăng thêm lợi thế dài hạn, theo Tarron Khemraj, một giáo sư kinh tế và nghiên cứu quốc tế tại Đại học New College of Florida.

Giá giao ngay của bốn loại dầu thô của Guyana - được đánh giá cao nhờ chất lượng ngọt nhẹ đến trung bình - đã tăng vọt trong ba tháng qua, với giá dầu chuẩn Liza đạt mức cao nhất là 120 đô la một thùng từ mức 68,98 đô la vào ngày 27/2 trước khi cuộc xung đột ở Trung Đông bắt đầu.

Ngay cả khi giao thông qua eo biển Hormuz sớm được nối lại và giá dầu trở lại mức trước chiến tranh, các chuyên gia cho rằng vị thế của Guyana như một nguồn cung dầu ổn định về mặt địa chính trị sẽ càng được củng cố.

Mặc dù Guyana đã ghi nhận mức tăng trưởng GDP hai chữ số mỗi năm kể từ khi bắt đầu sản xuất dầu mỏ, phần lớn sự tăng trưởng đó tập trung vào lĩnh vực dầu khí, chứ không phải các hoạt động kinh tế đa dạng. Theo số liệu của chính phủ, dầu khí và các dịch vụ hỗ trợ chiếm hơn 75% GDP của đất nước vào năm ngoái.

Là một phần trong nỗ lực đảm bảo nhiều hơn nữa doanh thu từ dầu mỏ được phân bổ xuống tầng lớp dưới, chính phủcũng đang tiến hành mở rộng luật, yêu cầu các công ty dầu khí phải ký hợp đồng với các nhà cung cấp và nhà thầu thuộc sở hữu của người Guyana trong một số lĩnh vực cụ thể, chẳng hạn như dịch vụ vệ sinh, thực phẩm hoặc vận tải.

Quy định này yêu cầu các công ty dầu khí phải mua một tỷ lệ nhất định các dịch vụ từ các doanh nghiệp Guyana, ví dụ, 25% dịch vụ y tế và 90% dịch vụ ăn uống. Chính phủ đang xem xét các sửa đổi để bổ sung thêm các lĩnh vực dịch vụ và tăng tỷ lệ yêu cầu đối với một số lĩnh vực hiện có, ông Michael Munroe, giám đốc ban thư ký về nội dung địa phương, cho biết trong một cuộc phỏng vấn.

Tuy nhiên, những thách thức vẫn còn tồn tại, bao gồm cả những lời phàn nàn từ các chủ doanh nghiệp Guyana về cái gọi là “bình phong”. Các diễn giả tại Hội nghị Năng lượng Guyana vào tháng Hai đã thừa nhận vấn đề này, trong đó các công ty nước ngoài sử dụng các thực thể địa phương nhưng vẫn giữ quyền kiểm soát thực tế của doanh nghiệp.