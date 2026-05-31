Điện thoại Android sau cùng cũng chỉ là thứ dùng tạm trong lúc chúng ta "tiết kiệm đủ tiền" mua iPhone?

Trong bài viết trên Android Police, cây bút Stephen Radochia bày tỏ sự bức xúc khi bao năm qua Google “ghẻ lạnh đứa con đẻ” Android để quay sang chiều chuộng iPhone một cách khó hiểu.

Cây bút này cho rằng có vẻ như Google đang dốc rất nhiều tâm sức để lôi kéo người dùng iPhone chuyển sang điện thoại Android, nhưng với cách làm này thì thực tế là phản tác dụng.

Họ nâng niu trải nghiệm cho người dùng iPhone nhưng lại phớt lờ những vết rạn nứt trong chính hệ sinh thái của mình – những thiếu sót đang đẩy các khách hàng trung thành rời đi.

Anh cho rằng Android không thể mãi cam chịu số phận là một nền tảng "dùng tạm" của người dùng trong lúc chờ đủ tiền mua iPhone.﻿

Dưới đây là quan điểm của Stephen.

"Dâng" không trải nghiệm đỉnh cao cho người dùng đối thủ

Ngay từ đầu, toàn bộ chiến lược dịch vụ của Google đã được định hình theo hướng đa nền tảng. Sự cởi mở này từng là đòn bẩy tuyệt vời giúp các phần mềm của hãng phổ biến toàn cầu, nhưng đồng thời, nó cũng triệt tiêu động lực mua phần cứng Android của người dùng.

Trong khi Apple duy trì lòng trung thành bằng cách dựng lên "bức tường bao" kiên cố với iMessage, iCloud và Apple Watch, thì Google lại làm điều ngược lại: họ gần như đang tài trợ không công cho trải nghiệm trên iOS.

Giờ đây, tôi hoàn toàn có thể chuyển sang dùng iPhone ngay lập tức mà vẫn giữ lại được gần như trọn vẹn những dịch vụ cốt lõi của Google mà mình cần.

Chưa dừng lại ở đó, Google còn ký một thỏa thuận dài hạn với Apple. Theo đó, các mô hình trí tuệ nhân tạo tương lai của Apple sẽ được xây dựng trên nền tảng Gemini và công nghệ điện toán đám mây Google Cloud.

Bằng việc đưa những công nghệ AI mạnh mẽ nhất của mình lên iPhone, Google như đang ngầm nhắn nhủ với người tiêu dùng rằng: bạn chẳng cần mua điện thoại Android, cứ dùng iPhone là xong.

Công cụ sao lưu của Android: Vẫn là canh bạc nếu so với iCloud

Việc chuyển dữ liệu từ chiếc điện thoại Android này sang chiếc Android khác cho đến nay vẫn là một trò may rủi. Với iPhone, khi người dùng đăng nhập vào thiết bị mới, iCloud sẽ khôi phục chính xác từ giao diện màn hình chính, các tệp tin, cho đến dữ liệu ứng dụng – mọi thứ nguyên vẹn như chưa hề có cuộc chia ly.

Dù Android đã có nhiều cải tiến, song quy trình khôi phục dữ liệu vẫn phụ thuộc quá nhiều vào việc ứng dụng đó có hỗ trợ hay không, các chính sách sao lưu của từng hãng, và liệu các nhà phát triển có "mở cửa" cho phép sao lưu dữ liệu ứng dụng của họ hay không.

Máy tính bảng Android mãi sống dưới cái bóng của iPad

Google đang đầu tư mạnh mẽ vào các thiết bị màn hình lớn, từ những dòng smartphone gập cao cấp cho đến chiếc Pixel Tablet. Các đối tác phần cứng của hãng cũng liên tục tung ra những thiết bị tuyệt đẹp với tấm nền OLED khổng lồ và những con chip hàng đầu thị trường.

Thế nhưng, hệ sinh thái phần mềm cho những màn hình lớn này vẫn chỉ như một "đứa con ghẻ". Các nhà phát triển ứng dụng dường như chỉ tối ưu hóa cho máy tính bảng Android như một nghĩa vụ khiên cưỡng.

Nền tảng này hoàn toàn thiếu vắng những ứng dụng chuyên nghiệp phục vụ sáng tạo và công việc vốn làm nên tên tuổi của iPad, tiêu biểu như Procreate, Final Cut Pro hay Logic Pro.

Những ứng dụng hiếm hoi được mang từ iOS sang thì luôn mang lại cảm giác như một phiên bản "rút gọn" kém mượt mà. Nguyên nhân khiến các studio lớn ngó lơ máy tính bảng Android phần lớn xuất phát từ bài toán doanh thu.

Dù Android nắm giữ khoảng 67% thị phần hệ điều hành di động toàn cầu, nhưng trong năm 2025, người dùng chỉ chi vỏn vẹn khoảng 49 tỷ USD trên Google Play, trong khi con số này ở App Store lên tới 117 tỷ USD.

Các nhà phát triển hiển nhiên sẽ ưu tiên thời gian và công sức để tối ưu hóa ứng dụng cho nơi mà người dùng sẵn sàng mở hầu bao. Chừng nào Google chưa giải quyết được bài toán này, máy tính bảng Android sẽ mãi chỉ là những thiết bị để xem phim, giải trí đơn thuần thay vì là công cụ sáng tạo thực thụ.

Samsung và Google đang làm phức tạp hóa trải nghiệm Android

Khi một người chuyển sang dùng iPhone, quá trình thiết lập ban đầu cực kỳ mượt mà và đồng nhất. Chỉ cần đăng nhập một Apple ID duy nhất, tất cả dịch vụ từ Apple Pay, Siri, iCloud cho đến App Store đều đã sẵn sàng kích hoạt.

Họ chỉ có một phương thức thanh toán, một trợ lý ảo và một chợ ứng dụng duy nhất. Nhưng khi cũng chính người dùng đó đập hộp một chiếc flagship của Samsung, họ sẽ ngay lập tức rơi vào thế "tiến thoái lưỡng nan" giữa Google và Samsung.

Họ vừa đăng nhập tài khoản Google xong thì máy lại yêu cầu tạo thêm tài khoản Samsung. Họ thấy Google Wallet hiển thị, nhưng chỉ cần một cú vuốt nhẹ từ màn hình chính thì Samsung Wallet lại nhảy ra.

Họ vừa tải app trên CH Play (Play Store) thì lại liên tục nhận thông báo cập nhật các ứng dụng hệ thống từ Galaxy Store.

Những "tín đồ công nghệ" có thể thích thú với việc có vô vàn lựa chọn, nhưng với đại đa số người dùng phổ thông, đó lại là một sự phiền toái không đáng có.

Nhiều tùy chọn không phải là xấu. Nhưng một hệ điều hành lý tưởng nên mang lại sự tinh gọn, dễ dàng ngay từ thiết lập mặc định, rồi sau đó mới mở rộng sự linh hoạt cho những ai muốn đi sâu tìm tòi.

Chừng nào Android chưa thể mang lại một trải nghiệm đồng nhất, "mở hộp là dùng ngay" mà không khiến người dùng cảm thấy như có hai công ty đang tranh giành nhau chiếc vô lăng điều khiển, thì sự tiện lợi của iPhone sẽ luôn là một thỏi nam châm đầy sức hút.

Hãy củng cố nền móng trước khi giữ chân người hâm mộ

Chi phí để tìm kiếm một khách hàng mới cao gấp 5 đến 25 lần so với việc giữ chân một khách hàng cũ.

Thay vì đổ tiền của và tài nguyên vào việc chèo kéo người dùng iPhone đổi máy, Google nên phân bổ bớt năng lượng đó để vá lại những vết rạn nứt ngay trong hệ điều hành của chính mình.

Android không thể mãi cam chịu số phận là một nền tảng "dùng tạm" của người dùng trong lúc chờ đủ tiền mua iPhone. Một hệ sinh thái biết trân trọng và chăm sóc tốt cho những người đang ở lại, tự khắc sẽ trở thành nơi mà người dùng bên ngoài muốn đặt chân đến nhất.