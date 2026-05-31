Không còn trên giấy: ngay trong năm nay 'ông vua pin' Trung Quốc sẽ thương mại hoá pin natri-ion siêu rẻ

CATL sẽ tung ra loạt sản phẩm pin natri-ion sản xuất hàng loạt trong năm 2026 nhằm tận dụng nguồn nguyên liệu dồi dào và chi phí sản xuất thấp hơn so với các loại pin lithium-ion truyền thống.

Phát biểu tại Diễn đàn Equipment Powerhouse Forum 2026 ngày 30/5, ông Wu Kai, Giám đốc Khoa học của CATL và Viện sĩ Viện Hàn lâm Kỹ thuật Trung Quốc, cho biết những nút thắt trong quá trình sản xuất đã được giải quyết, mở đường cho việc thương mại hóa quy mô lớn. Thông tin được Sina dẫn lại.

Theo lộ trình công bố chính thức, CATL đang tích cực đưa pin natri-ion vào nhiều lĩnh vực gồm xe du lịch, xe thương mại, mạng lưới đổi pin và các hệ thống hạ tầng năng lượng. Song song với đó, hãng cũng chuyển hướng nghiên cứu dài hạn sang công nghệ pin lithium-không khí (lithium-air) có mật độ năng lượng rất cao.

Quá trình công nghiệp hóa pin natri-ion được thúc đẩy sau khi CATL ký hợp đồng cung ứng lên tới 60 GWh, được xem là đơn hàng pin natri-ion lớn nhất thế giới hiện nay.

Công nghệ này sử dụng các nguyên liệu phổ biến hơn, giúp giảm sự phụ thuộc vào chuỗi cung ứng lithium vốn thường xuyên biến động và có chi phí cao.

Trong giai đoạn đầu, pin natri-ion sẽ được sử dụng cho các mẫu xe điện phổ thông và hệ thống lưu trữ năng lượng. Tuy nhiên, CATL đang phát triển thế hệ pin mật độ năng lượng cao hơn.

Theo kế hoạch, các phiên bản tương lai có thể giúp xe điện đạt quãng đường lên tới 600 km sau mỗi lần sạc, đưa pin natri-ion trở thành đối thủ trực tiếp của các dòng pin lithium sắt phosphate (LFP) giá rẻ đang phổ biến trên thị trường.

Bên cạnh việc mở rộng pin natri-ion, CATL cũng đặt trọng tâm nghiên cứu dài hạn vào công nghệ lithium-air.

Loại pin này sử dụng lithium kim loại làm cực âm và oxy trong không khí làm tác nhân phản ứng ở cực dương. Do không cần lưu trữ toàn bộ vật liệu phản ứng bên trong pin như các thiết kế truyền thống, công nghệ này có thể giảm đáng kể trọng lượng bộ pin.

Trong quá trình hoạt động, phản ứng điện hóa tạo ra lithium peroxide, cho phép đạt mật độ năng lượng lý thuyết cao hơn đáng kể so với các công nghệ pin thể rắn hoặc pin lithium-ion hiện nay. Nhiều chuyên gia coi lithium-air là ứng viên tiềm năng cho thế hệ pin kế nhiệm trong tương lai.

Việc bổ sung dây chuyền pin natri-ion sẽ tạo thêm một hướng phát triển mới bên cạnh các dòng pin LFP và NMC vốn đang được CATL sản xuất với quy mô lớn, đồng thời giúp hãng mở rộng lợi thế trong cuộc đua công nghệ pin xe điện toàn cầu.