Tỷ phú Phạm Nhật Vượng tăng tốc hạ tầng xe điện: V-Green bắt tay VNPT triển khai hàng nghìn tủ đổi pin

Theo thỏa thuận được ký ngày 26/5 tại Hà Nội, Công ty Cổ phần Phát triển Trạm sạc Toàn cầu V-Green sẽ phối hợp cùng Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) triển khai khoảng 6.000 tủ đổi pin và 100 trạm sạc ô tô điện tại 2.500 điểm giao dịch của VNPT trên cả nước.

Trong hợp tác này, VNPT không chỉ cung cấp mặt bằng mà còn trực tiếp tham gia thi công, lắp đặt thiết bị, đồng thời cung cấp hạ tầng viễn thông, đường truyền Internet tốc độ cao và SIM data kết nối cho toàn bộ hệ thống trạm sạc, tủ đổi pin.

Động thái được đánh giá có thể giúp V-Green tăng tốc độ phủ hạ tầng sạc và đổi pin cho xe điện VinFast trong bối cảnh nhu cầu sử dụng xe điện tại Việt Nam đang tăng nhanh. Việc tận dụng mạng lưới điểm giao dịch rộng khắp của VNPT cũng giúp rút ngắn thời gian triển khai và mở rộng khả năng tiếp cận người dùng tại nhiều tỉnh, thành.

Ông Nguyễn Anh Quỳnh, Tổng Giám đốc V-Green, cho biết việc hợp tác với VNPT là bước tiến quan trọng trong chiến lược phát triển hạ tầng giao thông xanh hiện đại. Theo ông, sự kết hợp giữa nền tảng viễn thông của VNPT và năng lực triển khai của V-Green sẽ giúp nâng cao trải nghiệm sử dụng hệ thống sạc, đổi pin cho khách hàng.

Trong khi đó, ông Huỳnh Quang Liêm, Tổng Giám đốc VNPT, cho biết tập đoàn sở hữu hạ tầng viễn thông phủ rộng trên toàn quốc và sẽ tích hợp sâu công nghệ vào hệ thống vận hành của V-Green nhằm đảm bảo khả năng giám sát dữ liệu theo thời gian thực, vận hành ổn định và tối ưu trải nghiệm người dùng.

VNPT cũng cho biết lợi thế về quỹ đất, hạ tầng mặt bằng và đội ngũ kỹ sư trên toàn quốc sẽ giúp hai bên đẩy nhanh tiến độ mở rộng mạng lưới trạm sạc và tủ đổi pin trong thời gian tới.

Theo kế hoạch được công bố, V-Green đặt mục tiêu hoàn thành lắp đặt 60.000 tủ đổi pin ngay trong quý II/2026 và quy hoạch tới 150.000 cổng sạc cho ô tô, xe máy điện trên toàn quốc. Đây được xem là một trong những bước đi lớn nhằm thúc đẩy hệ sinh thái giao thông xanh và hỗ trợ mục tiêu phát thải ròng bằng 0 (Net Zero) của Việt Nam vào năm 2050.