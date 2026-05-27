Mẫu xe bán chạy của BYD tại Việt Nam chính thức ra mắt phiên bản mới: 'Ăn xăng' 3,3 lít/100km, đi gần 2.000km không cần tiếp nhiên liệu

BYD Sealion 06 DM-i phiên bản 2026 được phân phối ra thị trường Trung Quốc với bốn phiên bản khác nhau. Mức giá bán của phiên bản tiêu chuẩn khởi điểm từ 129.900 nhân dân tệ (455 triệu đồng). Phiên bản Pilot Pro có giá 139.900 nhân dân tệ (490 triệu đồng). Phiên bản Voyage có giá 149.900 nhân dân tệ (525 triệu đồng). Phiên bản cao cấp nhất của dòng xe này có giá bán 159.900 nhân dân tệ (558 triệu đồng).

Sealion 06 DM-i là phiên bản thế hệ kế nhiệm và nâng cấp của dòng xe Sealion 6 đang bán tại thị trường Việt Nam. Nâng cấp quan trọng nhất trên mẫu xe năm 2026 là việc tích hợp công nghệ hybrid DM thế hệ thứ năm của hãng.

Xe sử dụng động cơ xăng 1.5L công suất 99 mã lực kết hợp mô-tơ điện mạnh 175 kW, cho khả năng vận hành thiên về xe điện nhưng vẫn duy trì lợi thế tiết kiệm nhiên liệu và phạm vi hoạt động dài của dòng PHEV.

Động cơ mới giúp mẫu xe chạy thuần điện lên tới 310km, di chuyển kết hợp quãng đường dài hơn 1.800km theo công bố của nhà sản xuất.

Công nghệ này cũng giúp nâng phạm vi hoạt động thuần điện tối đa theo chuẩn CLTC lên đến 310 km. Mức tiêu thụ nhiên liệu của xe theo tiêu chuẩn NEDC là 3,3 lít trên 100 km khi pin yếu. Phạm vi hoạt động kết hợp của xe đạt 1.845 km khi người dùng đổ đầy bình xăng và sạc đầy pin.

Về thiết kế, Sealion 06 DM-i 2026 vẫn duy trì ngôn ngữ thiết kế đặc trưng của thương hiệu. Hãng bổ sung thêm màu ngoại thất mới là bạc ánh kim và tông màu nội thất xanh hoàng hôn.

Không gian bên trong xe tập trung vào sự tiện nghi của hành khách. Ghế trước của xe tích hợp chức năng nhớ vị trí và chức năng massage. Xe còn được bố trí chỗ để chân cho hành khách phía trước và trang bị thêm hệ thống tạo hương thơm thông minh.

Khoang nội thất của BYD Sealion 06 mới.

Đối với hệ thống vận hành, khách hàng có thể tùy chọn hệ thống hỗ trợ lái xe tiên tiến mang tên God's Eye B hay DiPilot 300. Hệ thống này cung cấp các khả năng hỗ trợ trong nhiều tình huống giao thông khác nhau.

Xe có khả năng điều hướng trong thành phố bằng chế độ tự lái và điều hướng tốc độ cao bằng chế độ tự lái. Hệ thống còn có chức năng nhận diện đèn giao thông với bộ đếm ngược thời gian thực.

Một điểm đặc biệt nữa trong công nghệ hỗ trợ lái của BYD Sealion 06 là việc, mẫu xe này có thể thích ứng khi di chuyển trong dòng xe đông đúc và hỗ trợ điều hướng qua vòng xuyến.

Ngoài ra, buồng lái thông minh cao cấp DiLink 150 với giao diện người dùng được thiết kế lại và phiên bản tùy chỉnh của AutoNavi Maps sẽ mang đến trải nghiệm tương tác giữa người và máy cho chủ xe.

Khả năng tự động lái là điểm mạnh của BYD Sealion 06.

Khung gầm của BYD Sealion 06 DM-i 2026 được trang bị hệ thống điều khiển thân xe giảm xóc thông minh DiSus-C. Hệ thống này nay tích hợp thêm chức năng quét trước mặt đường để nhận diện các bất thường như nắp cống hoặc gờ giảm tốc. Nó sẽ chủ động điều chỉnh hệ số giảm xóc của hệ thống treo theo thời gian thực.

Xe còn có chế độ chống say xe giúp tối ưu hóa khung gầm và hệ thống truyền động. Về an toàn, xe bao gồm hệ thống ổn định khi lốp bị nổ ở tốc độ cao, có khả năng phản hồi ở mức mili giây để duy trì kiểm soát trong trường hợp nổ lốp ở tốc độ lên đến 140 km/h.

Về kết quả kinh doanh, doanh số bán hàng nội địa của BYD Sealion 06 đạt 19.649 chiếc trong tháng 4/2026. Con số này tăng 7,7% so với kết quả đạt được trong tháng 3. Lượng xe giao hàng hàng tháng ghi nhận 18.237 chiếc vào tháng 3, 6.287 chiếc vào tháng 2 và 6.640 chiếc vào tháng 1.