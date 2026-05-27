Geely Okavango: Định nghĩa lại phân khúc D-SUV, đẳng cấp vượt giá tiền

Giữa hai thái cực đó, sự xuất hiện của Geely Okavango được xem là một lời giải hoàn hảo ở sân chơi này. Đây là một "cú hích" định nghĩa lại thị trường với tư duy: một mẫu SUV 7 chỗ thực thụ, sở hữu trang bị cao cấp, lịch lãm nhưng có mức giá chỉ tương đương với phân khúc MPV.

Geely Okavango có thiết kế của một mẫu xe D-SUV với ngoại thất bệ vệ, đầy uy lực. Sự khác biệt nằm ở chỗ Geely không cố gắng làm chiếc xe trở nên "quá khổ" một cách cứng nhắc, mà tinh chỉnh theo ngôn ngữ thiết kế hiện đại, tinh tế.

Xe được cung cấp với bốn tùy chọn màu sắc ngoại thất gồm trắng, bạc, xám và đen, mang đến phong thái đĩnh đạc, sang trọng, phù hợp cho cả nhu cầu sử dụng cá nhân lẫn hình ảnh của một chiếc xe gia đình đa năng.

Điều khiến Okavango trở thành "kẻ phá bĩnh" thú vị ở phân khúc này chính là việc tối ưu không gian sử dụng. Nếu các mẫu D-SUV thông thường thường tối ưu hóa không gian cho 5 người lớn và 2 trẻ em ở hàng ghế cuối, thì Okavango lại "học hỏi" sự thực dụng thông minh từ các mẫu MPV.

Okavango sở hữu 7 chỗ ngồi thực thụ với cấu trúc hàng ghế thứ hai tách biệt thành 3 ghế riêng lẻ, có thể trượt lên xuống linh hoạt. Điều này cho phép người dùng chủ động điều chỉnh không gian để tạo ra chỗ để chân rộng rãi cho hàng ghế thứ ba, một điều mà hiếm mẫu D-SUV nào trong cùng tầm giá làm được. Đây là minh chứng cho triết lý thiết kế "SUV 7 chỗ, công năng MPV", nơi sự sang trọng của một chiếc xe gầm cao được kết hợp hài hòa với tính đa dụng của xe gia đình cỡ lớn.

Không chỉ thế, giá trị cốt lõi nhất mà Geely muốn mang đến cho người tiêu dùng Việt chính là bài toán kinh tế. Trong phân khúc D-SUV, người dùng thường phải đánh đổi đó là nếu muốn một chiếc xe mạnh mẽ, sang trọng, họ phải chấp nhận mức giá cao. Ngược lại, nếu chọn MPV để có mức giá tốt, họ lại phải hy sinh các trang bị tiện nghi cao cấp.

Okavango chính là lời giải cho nghịch lý đó. Với mức giá dự kiến khởi điểm từ khoảng 760 triệu đến hơn 820 triệu đồng, Okavango đang trực tiếp cạnh tranh với các mẫu MPV cỡ lớn hoặc các dòng SUV gầm thấp. Điều này tạo ra một lợi thế cạnh tranh tuyệt đối trong phân khúc khi khách hàng bỏ ra số tiền ngang với một chiếc MPV nhưng lại nhận về một chiếc D-SUV có khung gầm vững chãi, động cơ tăng áp 1.5T mạnh mẽ 181 PS/290Nm, hệ thống treo đa liên kết êm ái và hàng loạt công nghệ an toàn hàng đầu.

Xét về trải nghiệm công nghệ, Okavango không hề tỏ ra lép vế trước bất kỳ đối thủ nào. Mẫu xe này được trang bị màn hình trung tâm sở hữu kích thước lớn nhất phân khúc, tích hợp hệ điều hành Flyme Auto thông minh. Đây là một bước đi thông minh của Geely, khi họ hiểu rằng khách hàng ngày nay, đặc biệt là giới trẻ, đòi hỏi sự kết nối không giới hạn và tốc độ phản hồi mượt mà.

Kết hợp với hệ thống điều hòa tự động hai vùng và các cửa gió bố trí riêng biệt cho cả hàng ghế thứ hai và thứ ba, Okavango đảm bảo sự thoải mái tối đa, xóa tan định kiến "xe giá rẻ thì trang bị nghèo nàn".

Khả năng vận hành của Okavango cũng là một điểm sáng, cân bằng giữa sức mạnh và tính kinh tế. Với mức tiêu thụ nhiên liệu hỗn hợp chỉ khoảng 6,8 lít/100 km, chiếc xe này xóa tan nỗi lo về chi phí vận hành thường thấy trên các mẫu SUV cỡ lớn.

Sự kết hợp giữa hộp số ly hợp kép 7 cấp và động cơ tăng áp giúp chiếc xe vận hành linh hoạt trong đô thị nhưng vẫn đầy phấn khích trên những cung đường trường.

Về an toàn, Geely tiếp tục ghi điểm với bộ giải pháp toàn diện: hệ thống hỗ trợ lái nâng cao ADAS cấp độ 2, camera 540 độ quan sát toàn cảnh kể cả dưới gầm xe, cùng khung gầm tự phát triển đạt tiêu chuẩn 5 sao từ ASEAN NCAP. Đây là minh chứng rõ ràng nhất cho việc Geely không cắt giảm chi phí vào những yếu tố quan trọng nhất để đạt được mức giá bán cạnh tranh.

Sự an tâm khi sở hữu một mẫu xe từ thương hiệu mới không chỉ nằm ở sản phẩm, mà nằm ở hệ thống hậu mãi. Sự an tâm của khách hàng khi lựa chọn Coolray 2026 còn được đảm bảo bởi sự uy tín của nhà phân phối. Geely hiện được phân phối độc quyền bởi Tasco Auto – "ông trùm" trong ngành phân phối ô tô tại thị trường Việt, có bề dày kinh nghiệm với hệ thống 160 showroom trên toàn quốc, trong đó có 56 showroom Geely Việt Nam và phối hợp với hệ thống 75 xưởng dịch vụ của Carpla.

Khách hàng không chỉ mua một chiếc xe, mà còn được hưởng một hệ sinh thái dịch vụ chuyên nghiệp, phụ tùng sẵn có và sự hỗ trợ kỹ thuật kịp thời từ Tasco Auto.Đây chính là mảnh ghép cuối cùng giúp Okavango trở nên hoàn hảo trong mắt người dùng Việt, vượt xa những gì mà một thương hiệu mới thông thường có thể mang lại.

Việc mở cổng đặt cọc tối thiểu 10 triệu đồng từ ngày 05/05/2026 không chỉ là một thông báo về sự xuất hiện của Okavango tại thị trường Việt, mà còn là một luồng gió mới với những người tiêu dùng thông thái trải nghiệm một chuẩn mực di chuyển mới với mức giá cực hấp dẫn.

Trong một thị trường mà khách hàng luôn phải cân nhắc giữa "muốn" và "được", Geely Okavango là minh chứng cho thấy người dùng hoàn toàn có thể sở hữu cả hai: một mẫu SUV 7 chỗ sang trọng với trang bị công nghệ đẳng cấp, nhưng lại có mức chi phí đầu tư ngang tầm một chiếc MPV gia đình. Với tất cả những lợi thế đó, Geely Okavango hứa hẹn sẽ gây sức ép không nhỏ trong phân khúc D-SUV tại thị trường Việt thời gian tới.