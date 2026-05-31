Cầm lái Maserati Grecale 2026: Ngập tràn 'đồ hiệu', không dành cho số đông

Rời Sài Gòn vào một buổi sáng sớm, khi dòng người tấp nập quen thuộc còn chưa kịp phủ lấp những con phố, tôi bắt đầu hành trình tìm về phía biển. Đích đến là Phan Thiết đầy nắng và gió, còn người bạn đồng hành của tôi cũng mang tên của một cơn gió Địa Trung Hải: Maserati Grecale.

Cái tên Grecale thực ra đã lướt qua dải đất hình chữ S được hơn 3 năm. Thế nhưng chiếc xe tôi cầm lái lại mang đến một cảm giác vừa thân thuộc vừa mới mẻ. Không ồn ào vỗ ngực xưng tên, Maserati Việt Nam đã âm thầm tinh chỉnh lại mẫu SUV này, biến nó thành một phiên bản phù hợp hơn, biết lắng nghe và thấu hiểu người Việt hơn.

Thế nhưng, yêu một chiếc xe Ý chưa bao giờ là một cuộc tình chỉ toàn màu hồng. Dưới lớp vỏ hào hoa ấy, vẫn có những sự đánh đổi mà người cầm lái buộc phải chấp nhận.

Maserati Grecale 2026 được nâng cấp trang bị.

Nghịch lý của sự xa xỉ

Trong thế giới của những chiếc xe sang, người ta vốn quen với những bản danh sách tùy chọn dài dằng dặc. Để có được một trải nghiệm "đủ đầy" đúng nghĩa, đôi khi chủ nhân phải cắn răng bỏ thêm khoản chi phí có thể lên tới ngang ngửa giá trị ban đầu của chiếc xe. Nhưng Grecale 2026 lại chọn một cách tiếp cận khác.

Với con số khởi điểm 3,83 tỷ đồng cho bản GT – một mức giá dễ thở và gần gũi hơn rất nhiều so với cột mốc 4,2 tỷ đồng của 3 năm về trước – chiếc xe không bắt người lái phải "mua" thêm cảm xúc.

Khoang lái Maserati Grecale 2026.

Điển hình như cách hãng xe của vùng Bologna thể hiện ở phần nội thất. Thay vì phô diễn bằng những dải đèn rực rỡ hay vật liệu bóng bẩy, Grecale chọn sự điềm đạm của lớp da full-grain. Chất liệu này không chỉ bọc ở ghế ngồi, mà trải dọc lên cả bảng táp-lô, bệ tì tay và táp-pi cửa. Cảm giác vuốt tay lên bề mặt láng mịn ấy không mang lại sự choáng ngợp của một cỗ máy đắt tiền, thay vào đó là sự nhẹ nhàng và dễ chịu.

Một hành trình dài sẽ bớt đi phần thi vị nếu vắng bóng âm nhạc. Grecale GT được tích hợp sẵn dàn âm thanh Sonus faber. Dù trên giấy tờ, hệ thống này sở hữu những con số đồ sộ với 14 loa và công suất 860 W, nhưng khi trực tiếp trải nghiệm, thứ nhận lại không phải là sự ồn ào vỡ òa hù dọa thính giác. Các dải âm được tái tạo vừa vặn, không gắt gỏng.

Nét đỏng đảnh khó chiều nhưng đầy thu hút

Xuyên qua những ngã tư chật chội ở cửa ngõ thành phố, Grecale thể hiện sự dịu dàng hiếm thấy. Trong điều kiện di chuyển hằng ngày, vô lăng nhẹ nhàng và có phần nuông chiều người lái. Nó không chồm lên gắt gỏng, không bắt người lái phải gồng mình kiểm soát, cứ thế trôi đi nhàn nhã.

Grecale 2026 được trang bị sẵn hệ thống ống xả thể thao.

Khi cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết thênh thang mở ra trước mắt, tôi khẽ chuyển sang chế độ Sport. Gần như ngay lập tức, "cơn gió" hiền hòa ban nãy biến mất. Khả năng phản hồi của chân ga sắc lẹm hơn, vô lăng siết lại. Điểm nhấn cảm xúc nhất chính là lúc hệ thống ống xả thể thao chủ động lên tiếng.

Khi van xả mở toang, những luồng âm thanh cơ khí từ phía sau vọng lên khoang lái. Đó là thứ tiếng nguyên bản thuần túy và hoàn toàn không vay mượn sự giả lập qua loa. Có lẽ đấy là điều mà bất kỳ ai cũng đều bị phấn khích mỗi khi cầm lái chiếc xe này, dù trái tim của Grecale có phần khiêm tốn với động cơ I4 2.0L mild-hybrid tăng áp.

Cụm màn hình trung tâm trên Maserati Grecale.

Dù vậy, khi những cảm xúc thăng hoa lùi lại nhường chỗ cho sự thực tế, tôi hiểu rằng xe Ý luôn có nét đỏng đảnh. Hệ thống màn hình giải trí trung tâm đôi khi vẫn có những độ trễ, cách bố trí tính năng đòi hỏi phải tốn thời gian làm quen, hay các nút nhấn chuyển số vẫn cho một chút gì đó cảm giác vừa hiện đại nhưng lại vừa tạo cảm giác chưa xứng với tổng thể sang trọng, tinh tế của Grecale.

Đáng nói hơn cả có lẽ là rào cản nhận diện. Tại thị trường Việt, Maserati vẫn đang trong quá trình để khẳng định mình là một bảo chứng về tính thanh khoản hay giữ giá. Chọn Grecale nghĩa là bạn chấp nhận rẽ khỏi lối mòn của sự thực dụng số đông.

Dừng chân tại cánh đồng điện gió trên đất Phan Thiết, tôi ngoái nhìn chiếc Maserati Grecale sau hành trình hơn 200 km từ TP.HCM. Đây không phải là cỗ máy hoàn mỹ ở mọi khía cạnh, cũng chẳng cực đoan bứt tốc chớp nhoáng. Nhưng Grecale mang đến một trải nghiệm mềm mại để chở che những chuyến đi hằng ngày, và cũng sẵn sàng mạnh mẽ để đáp lại khát khao chinh phục của người lái.

