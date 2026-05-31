Mẫu điện thoại Samsung ra mắt nhiều năm rồi mà vẫn đáng mua ngang Galaxy S26 Ultra: Giá giảm sâu 10 triệu

Bất kỳ ai được hỏi cũng sẽ trả lời rằng Samsung Galaxy S26 Ultra là một trong những chiếc điện thoại đỉnh nhất mà bạn có thể xuống tiền ở thời điểm hiện tại.

Tuy nhiên, đây không phải là một thiết bị hoàn hảo, và có một yếu tố luôn khiến người mua phải chùn bước: mức giá đắt đỏ.

Dĩ nhiên, một chiếc điện thoại đời mới nhất sẽ đi kèm những tính năng thời thượng nhất. Thế nhưng, các dòng máy đời cũ vẫn sở hữu nhiều trang bị phần cứng tương đương (thậm chí có phần nhỉnh hơn), và một số mẫu còn mang ngôn ngữ thiết kế sang trọng, cao cấp hơn — thứ mà Samsung đã quyết định khai tử từ vài thế hệ gần đây.

Vì vậy, nếu Galaxy S26 Ultra nằm ngoài tầm với của ngân sách, dưới đây là một số phiên bản đời cũ rất đáng để bạn cân nhắc.

Samsung Galaxy S22 Ultra

Nếu bạn đang tìm kiếm một phương án thay thế có giá rẻ sập sàn so với Galaxy S26 Ultra, đồng thời chấp nhận đánh đổi một chút rủi ro, thì Galaxy S22 Ultra là cái tên đáng để cân nhắc.

Ngay cả vào năm 2026, thông số kỹ thuật của chiếc máy này vẫn cực kỳ ổn áp. Máy được trang bị hệ thống 4 camera sau, chất lượng hoàn thiện cao cấp, tích hợp bút cảm ứng và con chip Snapdragon 8 Gen 1 — bộ vi xử lý cho đến nay vẫn đủ sức cạnh tranh sòng phẳng trong phân khúc tầm trung. Bạn khó lòng tìm thấy một cấu hình phần cứng tương đương trên những chiếc điện thoại mới ra mắt trong tầm giá chỉ 10 triệu (giá máy cũ của Galaxy S22 Ultra hiện tại).

Vậy rủi ro ở đây là gì? Galaxy S22 Ultra chỉ được hỗ trợ cập nhật Android dừng lại ở phiên bản One UI 8. Điều này đồng nghĩa với việc máy sẽ không còn nhận được các bản nâng cấp phần mềm lớn, và các đợt cập nhật vá lỗi bảo mật cũng chịu chung số phận thả nổi.

Nếu bạn là người thích trải nghiệm các tính năng mới hoặc muốn thiết bị của mình luôn được bảo vệ an toàn trước các lỗ hổng bảo mật, thì đây rõ ràng là một điểm trừ lớn.

Thẳng thắn mà nói, dưới góc nhìn công nghệ, Galaxy S22 Ultra không được khuyên dùng để làm chiếc điện thoại sử dụng chính hàng ngày. Nhưng nếu bạn chỉ cần một chiếc máy phụ để chuyên chụp ảnh hoặc cày game, đây sẽ là một món hời lớn.

Samsung Galaxy S23 Ultra

Galaxy S23 Ultra có một mức giá dễ tiếp cận, nhưng lại đủ mới để nằm trong danh sách nhận thêm một bản cập nhật phần mềm lớn nữa với hàng loạt tính năng bổ sung. Đồng thời, máy cũng sẽ tiếp tục nhận được các bản vá bảo mật cho đến tận năm 2028.

Galaxy S23 Ultra cũng là đại diện cuối cùng trong dòng Ultra giữ lại những trang bị cao cấp đặc trưng. Bạn sẽ không thể tìm thấy ống kính tiềm vọng hỗ trợ zoom quang học 10x hay một màn hình đầy quyến rũ trên các thế hệ máy đời mới hơn.

S23 Ultra là chiếc Galaxy Ultra đầu tiên mở đường cho camera chính độ phân giải khủng 200MP; máy vẫn tích hợp kết nối Bluetooth cho bút S Pen, và sở hữu phần khung viền được chế tác từ titan.

Một phần lớn thông số kỹ thuật của S23 Ultra hiện vẫn đang được tái sử dụng trên dòng S26 Ultra mới nhất, đơn cử như viên pin dung lượng 5.000mAh hay công nghệ màn hình Dynamic AMOLED 2X (dù kích thước màn hình của mẫu máy cũ nhỏ hơn 0,1 inch).

Dĩ nhiên, con chip Snapdragon 8 Gen 2 của máy khó lòng bì kịp sức mạnh thuần túy trên các dòng Galaxy hiện đại, và máy cũng sẽ thiếu vắng một số tính năng phần mềm đời mới. Tuy nhiên, Galaxy S23 Ultra là một món hời tuyệt đối, đặc biệt là nếu bạn tìm mua được các mẫu máy còn mới.

Samsung Galaxy S24 Ultra

Đây là mẫu máy đời cũ sở hữu rất nhiều điểm chung về mặt trải nghiệm với S26 Ultra.

Chọn S24 Ultra đồng nghĩa với việc bạn sẽ sở hữu phong cách thiết kế vuông vức, góc cạnh tương tự như dòng sản phẩm mới nhất, mặc dù khung viền của S24 Ultra được hoàn thiện từ titan, khác biệt so với chất liệu trên Galaxy S26 Ultra.

Dù cấu hình S24 Ultra trùng khớp với S23 Ultra ở nhiều phương diện, nhưng máy lại cho hiệu năng thực tế vượt trội ở một số khía cạnh. Ví dụ, thời lượng pin của S24 Ultra tốt hơn hẳn, và hiệu suất tổng thể của hệ thống camera cũng được tối ưu xuất sắc hơn.

Mức giá hiện tại của S24 Ultra đã hạ nhiệt xuống ngang tầm với một số dòng máy cận cao cấp và tầm trung, biến nó thành phương án kinh tế hơn rất nhiều so với việc đầu tư vào Galaxy S26 Ultra.

Trọng tâm hơn, có một lý do cực kỳ lớn khiến bạn muốn chọn chiếc máy này làm giải pháp thay thế cho S26 Ultra: Thay vì chính sách hỗ trợ 4 năm cập nhật Android như các thế hệ tiền nhiệm, S24 Ultra được Samsung cam kết nâng cấp phần mềm lên tới 7 năm. Điều này đồng nghĩa với việc máy sẽ liên tục được làm mới cho đến tận năm 2031. Nói cách khác, chiếc điện thoại này vẫn còn "rất dài hơi".

Nếu bạn đang tìm kiếm một thiết bị có khả năng đồng hành lâu dài cùng các bản cập nhật trong nhiều năm tới, thì đây là mẫu máy cũ nhất mà bạn nên dốc hầu bao.

Samsung Galaxy S25 Ultra

Có lẽ lựa chọn an toàn và tiệm cận nhất với trải nghiệm của Samsung Galaxy S26 Ultra chính là mẫu máy tiền nhiệm vừa ra mắt cách đây một thế hệ.

Samsung Galaxy S25 Ultra có quá nhiều điểm tương đồng với người em vừa ra mắt. Thay đổi lớn nhất về mặt ngoại hình là S25 Ultra dày và nặng hơn một chút, nhưng ngôn ngữ thiết kế tổng thể thì gần như y hệt, ngoại trừ phần đảo camera được làm nổi bật hơn trên dòng máy mới.

Thông số cấu hình của hai máy cũng tương đương nhau; bạn sẽ sở hữu cùng một hệ thống camera, chất lượng hiển thị màn hình, dung lượng pin và công nghệ sạc nhanh tương tự như trên S26 Ultra.

Việc lùi lại một đời máy hoàn toàn không khiến bạn phải chịu thiệt thòi về mặt trải nghiệm thiết bị; mẫu máy mới hơn đơn thuần chỉ sở hữu một bộ vi xử lý mạnh hơn cùng một vài tính năng phần mềm độc quyền như Privacy Display hay Horizon Lock (Khóa chân trời).

Tương tự như S24 Ultra, S25 Ultra cũng nằm trong diện nhận chính sách hỗ trợ cập nhật phần mềm suốt 7 năm, giúp máy luôn được bảo vệ và tối ưu cho đến năm 2032.

Vậy nếu chúng giống nhau đến thế, tại sao lại phải mua phiên bản cũ? Câu trả lời chắc chắn bạn đã rõ: Galaxy S25 Ultra hiện đang có mức giá mềm hơn đáng kể so với S26 Ultra, chưa kể máy còn thường xuyên nằm trong các chương trình giảm giá lớn.

Còn các dòng Galaxy Ultra sâu đời hơn thì sao?

Có hai mẫu Ultra đời đầu chưa được nhắc tới trong danh sách: Galaxy S21 Ultra và Galaxy S20 Ultra.

Dù các dòng máy sâu đời này vẫn chia sẻ chung một vài thông số phần cứng với các thế hệ máy mới, song chúng đã quá cũ để có thể đưa vào danh sách cân nhắc mua sắm lúc này.

Lý do đầu tiên là chúng đã hoàn toàn bị ngừng hỗ trợ cập nhật phần mềm, và nếu chẳng may xảy ra rơi vỡ, hỏng hóc, việc tìm kiếm linh kiện thay thế chuẩn hãng sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Độ tuổi của thiết bị cũng đồng nghĩa với việc bạn không còn được tận hưởng mức hiệu năng mượt mà như thời điểm chúng mới ra mắt vào khoảng hơn 5 năm trước.