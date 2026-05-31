Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Mô hình iPhone 18 Pro Max lần đầu lộ diện với 4 màu sắc mới

| | Thị trường

Đây là lần đầu tiên các màu sắc được đồn đoán xuất hiện dưới dạng mô hình trên iPhone 18 Pro Max.

Mới đây, tài khoản Sonny Dickson vừa chia sẻ loạt ảnh chụp các mẫu dummy model của iPhone 18 Pro Max, hé lộ diện mạo thực tế của dòng smartphone cao cấp tiếp theo từ Apple trước thời điểm ra mắt chính thức.

Theo những hình ảnh được đăng tải, iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max nhiều khả năng sẽ có bốn tùy chọn màu sắc gồm Light Blue, Black, Silver và Dark Cherry. Đây cũng là lần đầu tiên các màu sắc được đồn đoán xuất hiện dưới dạng mô hình vật lý, thay vì chỉ dừng lại ở bản dựng (render) hoặc các thông tin từ chuỗi cung ứng.

Đáng chú ý nhất trong bộ màu năm nay là Dark Cherry. Sonny Dickson nhận định đây có thể trở thành phiên bản được săn đón nhất sau thành công của Cosmic Orange trên dòng iPhone 17 Pro. “Cherry khả năng cao sẽ là màu hot tiếp theo, orange đã làm rất tốt”, leaker này chia sẻ.

Thực tế, thông tin về màu Dark Cherry đã xuất hiện từ đầu năm nay. Tháng 2/2026, nhà báo Mark Gurman của Bloomberg cho biết Apple đang thử nghiệm một tông đỏ đậm cho iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max. Sau đó, một số nguồn tin từ Trung Quốc tiết lộ màu sắc này gần như chắc chắn được đưa vào sản xuất hàng loạt, trong bối cảnh nhiều hãng smartphone Android cũng đang phát triển các tông màu tương tự.

Đến tháng 4/2026, Macworld tiếp tục xác nhận tên gọi Dark Cherry và mô tả đây là sắc đỏ pha màu rượu vang, trầm hơn đáng kể so với Cosmic Orange trên thế hệ tiền nhiệm. Leaker Instant Digital, người từng dự đoán chính xác màu vàng của iPhone 14 và iPhone 14 Plus, cũng cho rằng Dark Cherry là sự kết hợp giữa burgundy, nâu cà phê và tím đậm.

Theo Macworld, Apple được cho là đang thử nghiệm bốn màu sắc với các mã Pantone nội bộ gồm:

- Light Blue (Pantone 2121), tương tự màu Mist Blue trên iPhone 17.

- Dark Cherry (Pantone 6076).

- Dark Gray (Pantone 426C).

- Silver (Pantone 427C), gần giống phiên bản hiện tại.

Dù vậy, giới quan sát lưu ý các dummy model thường được sản xuất bằng vật liệu đơn giản hơn sản phẩm thương mại và không trải qua quy trình hoàn thiện như thiết bị chính thức. Vì vậy, màu sắc thực tế khi Apple ra mắt sản phẩm có thể khác biệt về độ đậm nhạt hoặc độ bóng. Đây cũng vẫn chỉ là những thông tin chưa được Apple xác nhận. Thiết kế, màu sắc và các chi tiết hoàn thiện của sản phẩm có thể thay đổi trước thời điểm ra mắt chính thức.

Theo các nguồn tin trong ngành, Apple dự kiến trình làng iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max vào mùa thu năm nay. Sự kiện này cũng được cho là sẽ đánh dấu màn ra mắt của mẫu iPhone màn hình gập đầu tiên trong lịch sử hãng.

Người Nhật mua ốp lưng dày cộp chỉ để có iPhone 17 Pro Max lưng phẳng

Theo Huỳnh Duy

Đời sống Pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Lo xe yếu, hao xăng E10: Bộ Công Thương chính thức đưa ra câu trả lời

Lo xe yếu, hao xăng E10: Bộ Công Thương chính thức đưa ra câu trả lời Nổi bật

Phát hiện Trung Quốc dựng một 'quái vật' nặng 6.000 tấn giữa thung lũng, cao hơn tòa nhà 35 tầng, âm thầm quan sát thứ con người không nhìn thấy

Phát hiện Trung Quốc dựng một 'quái vật' nặng 6.000 tấn giữa thung lũng, cao hơn tòa nhà 35 tầng, âm thầm quan sát thứ con người không nhìn thấy Nổi bật

VAMM nói gì về lo ngại xăng E10 làm hỏng động cơ, giảm độ bền của xe máy?

VAMM nói gì về lo ngại xăng E10 làm hỏng động cơ, giảm độ bền của xe máy?

07:14 , 31/05/2026
Một gã khổng lồ Trung Quốc đang 'dựng cứ điểm' ở trung tâm thị trường 700 triệu dân, nuôi tham vọng thay đổi cuộc chơi ô tô toàn cầu

Một gã khổng lồ Trung Quốc đang 'dựng cứ điểm' ở trung tâm thị trường 700 triệu dân, nuôi tham vọng thay đổi cuộc chơi ô tô toàn cầu

06:20 , 31/05/2026
Phát hiện nhiều 'quái vật bê tông' liên tục được thả xuống đáy biển trong 7 ngày, quyết tâm hoàn thành một nhiệm vụ chiến lược

Phát hiện nhiều 'quái vật bê tông' liên tục được thả xuống đáy biển trong 7 ngày, quyết tâm hoàn thành một nhiệm vụ chiến lược

00:02 , 31/05/2026
Có 800 triệu đồng, chọn mua xe 5 chỗ nào phù hợp nhất cho gia đình?

Có 800 triệu đồng, chọn mua xe 5 chỗ nào phù hợp nhất cho gia đình?

21:26 , 30/05/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên