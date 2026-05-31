Mô hình iPhone 18 Pro Max lần đầu lộ diện với 4 màu sắc mới

Mới đây, tài khoản Sonny Dickson vừa chia sẻ loạt ảnh chụp các mẫu dummy model của iPhone 18 Pro Max, hé lộ diện mạo thực tế của dòng smartphone cao cấp tiếp theo từ Apple trước thời điểm ra mắt chính thức.

Theo những hình ảnh được đăng tải, iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max nhiều khả năng sẽ có bốn tùy chọn màu sắc gồm Light Blue, Black, Silver và Dark Cherry. Đây cũng là lần đầu tiên các màu sắc được đồn đoán xuất hiện dưới dạng mô hình vật lý, thay vì chỉ dừng lại ở bản dựng (render) hoặc các thông tin từ chuỗi cung ứng.

Đáng chú ý nhất trong bộ màu năm nay là Dark Cherry. Sonny Dickson nhận định đây có thể trở thành phiên bản được săn đón nhất sau thành công của Cosmic Orange trên dòng iPhone 17 Pro. “Cherry khả năng cao sẽ là màu hot tiếp theo, orange đã làm rất tốt”, leaker này chia sẻ.

Thực tế, thông tin về màu Dark Cherry đã xuất hiện từ đầu năm nay. Tháng 2/2026, nhà báo Mark Gurman của Bloomberg cho biết Apple đang thử nghiệm một tông đỏ đậm cho iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max. Sau đó, một số nguồn tin từ Trung Quốc tiết lộ màu sắc này gần như chắc chắn được đưa vào sản xuất hàng loạt, trong bối cảnh nhiều hãng smartphone Android cũng đang phát triển các tông màu tương tự.

Đến tháng 4/2026, Macworld tiếp tục xác nhận tên gọi Dark Cherry và mô tả đây là sắc đỏ pha màu rượu vang, trầm hơn đáng kể so với Cosmic Orange trên thế hệ tiền nhiệm. Leaker Instant Digital, người từng dự đoán chính xác màu vàng của iPhone 14 và iPhone 14 Plus, cũng cho rằng Dark Cherry là sự kết hợp giữa burgundy, nâu cà phê và tím đậm.

Theo Macworld, Apple được cho là đang thử nghiệm bốn màu sắc với các mã Pantone nội bộ gồm:

- Light Blue (Pantone 2121), tương tự màu Mist Blue trên iPhone 17.

- Dark Cherry (Pantone 6076).

- Dark Gray (Pantone 426C).

- Silver (Pantone 427C), gần giống phiên bản hiện tại.

Dù vậy, giới quan sát lưu ý các dummy model thường được sản xuất bằng vật liệu đơn giản hơn sản phẩm thương mại và không trải qua quy trình hoàn thiện như thiết bị chính thức. Vì vậy, màu sắc thực tế khi Apple ra mắt sản phẩm có thể khác biệt về độ đậm nhạt hoặc độ bóng. Đây cũng vẫn chỉ là những thông tin chưa được Apple xác nhận. Thiết kế, màu sắc và các chi tiết hoàn thiện của sản phẩm có thể thay đổi trước thời điểm ra mắt chính thức.

Theo các nguồn tin trong ngành, Apple dự kiến trình làng iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max vào mùa thu năm nay. Sự kiện này cũng được cho là sẽ đánh dấu màn ra mắt của mẫu iPhone màn hình gập đầu tiên trong lịch sử hãng.