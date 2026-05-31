Một gã khổng lồ Trung Quốc đang 'dựng cứ điểm' ở trung tâm thị trường 700 triệu dân, nuôi tham vọng thay đổi cuộc chơi ô tô toàn cầu

Hãng xe Omoda & Jaecoo thuộc sở hữu của tập đoàn Chery (Trung Quốc) đang tăng tốc mở rộng hoạt động tại Nam Mỹ với kế hoạch thiết lập năng lực sản xuất ngay trong khối Mercosur.

Doanh nghiệp Trung Quốc đã thông báo về kế hoạch xây dựng nhà máy mới tại Argentina và đồng thời tiếp quản cơ sở sản xuất của Jaguar Land Rover tại Brazil, qua đó từng bước chuyển từ mô hình nhập khẩu sang sản xuất nội địa để phục vụ toàn khu vực.

Thông tin trên được ông Caesar Huang, Phó Tổng giám đốc phụ trách khu vực Mỹ Latinh của Omoda & Jaecoo, xác nhận trong cuộc phỏng vấn với Autoblog Argentina. Theo kế hoạch, nhà máy tại Argentina sẽ đi vào hoạt động trong nửa cuối năm 2027, trong khi thương vụ tiếp quản nhà máy của Jaguar Land Rover tại Itatiaia, bang Rio de Janeiro, đang trong quá trình đàm phán.

Nếu được hoàn tất, đây sẽ là một bước đi mang tính chiến lược đối với Omoda & Jaecoo tại khu vực Mercosur, khối thương mại bao gồm Brazil, Argentina, Paraguay và Uruguay. Việc sở hữu cơ sở sản xuất tại hai nền kinh tế lớn nhất Nam Mỹ sẽ giúp hãng tận dụng các ưu đãi thương mại nội khối, đồng thời giảm đáng kể chi phí nhập khẩu và logistics.

Nhà máy Jaguar Land Rover tại Brazil được khánh thành năm 2016 với tổng vốn đầu tư khoảng 1 tỷ real Brazil. Cơ sở này được thiết kế với công suất tối đa khoảng 24.000 xe mỗi năm và từng được kỳ vọng trở thành trung tâm sản xuất các dòng SUV hạng sang của thương hiệu Anh tại Nam Mỹ - thị trường 680 triệu dân.

Tuy nhiên, hoạt động của nhà máy không đạt được hiệu quả như kỳ vọng trong những năm gần đây. Theo truyền thông địa phương, Jaguar Land Rover đã ký thỏa thuận chuyển giao hoạt động sản xuất cho phía đối tác Trung Quốc.

Omoda & Jaecoo dự kiến sử dụng cơ sở này để sản xuất mẫu Omoda 4, dòng SUV cỡ nhỏ hiện được xem là sản phẩm có doanh số tốt nhất của hãng trên thị trường quốc tế.

Việc một nhà máy từng phục vụ các mẫu xe sang của Anh được chuyển đổi sang sản xuất xe Trung Quốc phản ánh sự thay đổi đáng chú ý trong ngành công nghiệp ô tô Nam Mỹ. Xu hướng này cho thấy các thương hiệu Trung Quốc không còn chỉ đóng vai trò nhà xuất khẩu mà đang từng bước xây dựng năng lực sản xuất bản địa, nhằm cạnh tranh trực tiếp với các nhà sản xuất truyền thống.

Đối với Argentina, vị trí cụ thể của nhà máy mới vẫn chưa được công bố. Tuy nhiên, Omoda & Jaecoo đã xác định rõ danh mục sản phẩm dự kiến sản xuất tại đây, bao gồm Omoda 4 và Omoda 5.

Trước khi cơ sở này đi vào hoạt động, hãng sẽ bắt đầu triển khai hoạt động thương mại tại Argentina từ quý IV/2026 thông qua hình thức nhập khẩu xe nguyên chiếc từ Trung Quốc. Những mẫu xe đầu tiên được đưa ra thị trường dự kiến gồm Omoda 5 HEV, Omoda 7 và Jaecoo 7.

Riêng Omoda 4 sẽ được giới thiệu muộn hơn do nhu cầu toàn cầu đối với dòng xe này hiện vẫn ở mức cao, đặc biệt tại thị trường châu Âu. Việc sản xuất trực tiếp tại Argentina được xem là giải pháp giúp hãng đáp ứng tốt hơn nhu cầu của khu vực Nam Mỹ đồng thời tận dụng lợi thế thuế quan trong khối Mercosur.

Song song với kế hoạch xây dựng nhà máy, Omoda & Jaecoo cũng đang đẩy mạnh hoạt động kinh doanh tại Brazil. Thương hiệu này hiện đã phân phối các mẫu Omoda E5, Omoda 5 HEV và Omoda 7 PHEV. Ở phân khúc cao hơn, Jaecoo đã đưa mẫu Jaecoo 7 PHEV ra thị trường và đang chuẩn bị giới thiệu thêm Jaecoo 5 cùng Jaecoo 8 trong thời gian tới.

Hãng cũng đang mở rộng hệ thống phân phối tại nhiều bang của Brazil, trong đó có Santa Catarina, nhằm chuẩn bị cho giai đoạn tăng trưởng mới khi các cơ sở sản xuất địa phương bắt đầu vận hành.

Omoda & Jaecoo được Chery thành lập vào năm 2023 với định hướng tập trung vào các dòng xe điện hóa và thị trường quốc tế. Chỉ sau vài năm hoạt động, hai thương hiệu này đã mở rộng hiện diện tới 64 quốc gia trải dài từ châu Á, châu Âu đến châu Phi và Nam Mỹ.

Việc đồng thời đầu tư vào Brazil và Argentina cho thấy chiến lược dài hạn của tập đoàn tại khu vực Nam Mỹ. Thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào xe nhập khẩu từ Trung Quốc, hãng đang hướng tới xây dựng chuỗi sản xuất và cung ứng ngay trong khu vực để nâng cao khả năng cạnh tranh.

Đây cũng là xu hướng ngày càng phổ biến của các nhà sản xuất ô tô Trung Quốc khi mở rộng ra thị trường quốc tế. Việc đặt nhà máy tại các thị trường trọng điểm không chỉ giúp giảm chi phí vận chuyển và thuế quan mà còn tạo điều kiện tiếp cận trực tiếp hơn với hệ sinh thái nhà cung cấp địa phương.

Đối với Mercosur, chiến lược này đặc biệt có ý nghĩa bởi các quốc gia thành viên được hưởng cơ chế lưu thông hàng hóa với mức thuế ưu đãi hoặc bằng 0 trong nhiều trường hợp. Điều này tạo ra lợi thế đáng kể so với các hãng vẫn đang phụ thuộc vào xe nhập khẩu từ bên ngoài khu vực.

Nếu các kế hoạch hiện nay được triển khai đúng tiến độ, Omoda & Jaecoo sẽ trở thành một trong những thương hiệu ô tô Trung Quốc sở hữu mạng lưới sản xuất quy mô lớn nhất tại Nam Mỹ từ năm 2027.

Động thái này không chỉ gia tăng sức ép cạnh tranh lên các nhà sản xuất truyền thống như Volkswagen, Stellantis hay General Motors mà còn có thể làm thay đổi cục diện thị trường ô tô khu vực trong những năm tới, đặc biệt ở phân khúc xe điện và xe hybrid đang tăng trưởng nhanh.