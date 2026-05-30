Công ty TNHH Công nghệ Contemporary Amperex (CATL), nhà sản xuất pin ô tô hàng đầu tại Trung Quốc, đã chính thức khai trương một cơ sở thử nghiệm lưu trữ pin quy mô lớn.

Cơ sở này nằm tại thành phố Hạ Môn, tỉnh Phúc Kiến, có diện tích khoảng 10 ha và được giới thiệu là trung tâm thử nghiệm pin lưu trữ lớn nhất thế giới hiện nay. Đơn vị trực tiếp vận hành là Viện Nghiên cứu Kiểm định Lưu trữ Năng lượng Hạ Môn (ESVL), công ty con của CATL.

Pin lưu trữ hiện đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp điện cho nhà máy, lưu trữ năng lượng tái tạo từ điện gió và điện mặt trời, đồng thời ngày càng được sử dụng nhiều tại các trung tâm dữ liệu phục vụ trí tuệ nhân tạo.

Ông Chen Xiaobo, người đứng đầu ESVL, cho biết ngành lưu trữ năng lượng đang phát triển rất nhanh nhưng cũng có độ phức tạp cao hơn pin ô tô truyền thống. Theo ông, thị trường hiện vẫn thiếu các bài thử nghiệm an toàn quy mô lớn đối với những hệ thống pin dung lượng cao trong điều kiện vận hành thực tế.

Cơ sở mới của CATL được trang bị hàng loạt phòng thí nghiệm hiện đại có khả năng mô phỏng lưới điện thực tế và tái tạo các tình huống bất thường như sét đánh, đoản mạch hoặc sự cố điện áp cao.

Một số khu vực thử nghiệm còn có thể tạo môi trường áp suất tương đương độ cao 7.200 mét. Hệ thống kiểm soát nhiệt độ dao động từ âm 50 đến 100 độ C, trong khi độ ẩm có thể điều chỉnh trong khoảng từ 20% đến 99%.

Thông qua các bài thử nghiệm điện áp cao dưới điều kiện khắc nghiệt, CATL kỳ vọng có thể đánh giá chính xác hơn tuổi thọ, độ an toàn và độ bền của các hệ thống pin lưu trữ năng lượng quy mô lớn.

Theo số liệu từ Shanghai Metals Market, xuất khẩu toàn cầu các thiết bị lưu trữ pin trong quý I năm nay đã tăng 97% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt tổng sản lượng khoảng 100 GWh. Các doanh nghiệp Trung Quốc hiện chiếm khoảng 80% thị phần toàn cầu trong lĩnh vực này.

Dù vậy, ngành lưu trữ năng lượng vẫn tồn tại nhiều vấn đề về độ ổn định và hiệu suất vận hành. Ông Wu Kai, nhà khoa học trưởng của CATL, cho biết khoảng 20% số trạm lưu trữ pin trên thế giới hiện không hoạt động đúng như kỳ vọng.

Theo kế hoạch, cơ sở ESVL sẽ mở cửa cho các nhà sản xuất pin khác cùng sử dụng. CATL cho biết trung tâm này sẽ hoạt động như một tổ chức kiểm định độc lập nhằm thu thập, xác minh và chuẩn hóa dữ liệu kỹ thuật cho toàn ngành lưu trữ năng lượng.