Vàng chỉ 'tạm nghỉ' hay đã downtrend - chuyên gia đưa câu trả lời

Động lực dài hạn lấn át áp lực ngắn hạn

Hiện tại, thị trường vàng đang chịu áp lực điều chỉnh khi giới đầu tư liên tục định giá lại khả năng các ngân hàng trung ương tiếp tục duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt nhằm kiểm soát lạm phát. Mặt bằng lãi suất cao vốn luôn là yếu tố bất lợi đối với vàng do làm gia tăng chi phí cơ hội của việc nắm giữ tài sản không sinh lãi.

Tuy nhiên, trong cuộc phỏng vấn với Kitco News, Tom Winmill - nhà quản lý danh mục đầu tư tại Quỹ Midas Discovery cho biết, ông không quá lo ngại trước những nhịp giảm ngắn hạn của thị trường.

Theo vị quản lý quỹ này, các yếu tố nền tảng hỗ trợ vàng trong dài hạn vẫn đang rất vững chắc, đặc biệt là xu hướng tích trữ vàng ngày càng mạnh từ các ngân hàng trung ương và những rủi ro cấu trúc đối với kinh tế toàn cầu.

“Tôi thực sự không thấy có nhiều yếu tố đủ sức gây áp lực giảm giá dài hạn đối với vàng từ mặt bằng hiện tại. Đây rất có thể là khởi đầu cho chặng tăng tốc thứ hai của vàng”, Winmill nhận định.

Giá vàng sẽ còn tiếp tục tăng theo dự báo của chuyên gia.

Một trong những động lực lớn nhất thúc đẩy vàng là sự suy giảm niềm tin vào vai trò đồng tiền dự trữ toàn cầu của USD. Tom Winmill cũng đưa ra phân tích: “Việc đồng USD bị vũ khí hóa cùng xu hướng giảm phụ thuộc vào đồng bạc xanh trong thương mại quốc tế sẽ tiếp tục thúc đẩy quá trình phi đô la hóa. Nếu USD tiếp tục đánh mất vị thế, nhu cầu mua vàng từ các ngân hàng trung ương sẽ còn gia tăng và tạo ra vùng giá sàn rất vững cho kim loại quý”.

Về bức tranh vĩ mô, Winmill cho rằng, nền kinh tế toàn cầu đang tiến gần tới giai đoạn mà tăng trưởng suy yếu và áp lực lạm phát cùng tồn tại. Dù các ngân hàng trung ương vẫn duy trì giọng điệu “diều hâu”, ông nghi ngờ khả năng họ đủ quyết liệt để đẩy nền kinh tế vào một cuộc suy thoái sâu.

Theo ông, lãi suất thực trong tương lai nhiều khả năng sẽ giảm dần, qua đó tạo môi trường thuận lợi cho các tài sản hữu hình như vàng.

“Khi lãi suất thực suy giảm, chi phí cơ hội cũng giảm theo. Đó là thời điểm các tài sản hữu hình trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết”, ông Winmill nhấn mạnh.

Sân chơi của những nhà đầu tư biết chọn lọc

Sự biến động của giá vàng thời gian gần đây cũng khiến tâm lý nhà đầu tư đối với nhóm cổ phiếu khai khoáng trở nên thận trọng hơn. Giá năng lượng neo cao cùng áp lực lạm phát làm dấy lên lo ngại về biên lợi nhuận của các doanh nghiệp khai thác.

Tuy nhiên, Winmill cho rằng sự bi quan này đang bị phóng đại quá mức. Theo ông, nhiều doanh nghiệp khai khoáng hiện sở hữu bảng cân đối kế toán khỏe mạnh hơn đáng kể so với các chu kỳ tăng giá trước đây.

“Tôi cho rằng thị trường đang phản ứng hơi thái quá. Các doanh nghiệp khai khoáng đã quen với việc đối mặt những cú sốc giá năng lượng và nhiều đơn vị đã chuyển sang sử dụng năng lượng thay thế từ nhiều năm trước”, ông nhận xét.

Trên thực tế, ngành khai khoáng đang bước vào giai đoạn tạo ra dòng tiền mạnh nhất trong nhiều năm trở lại đây. Các công ty lớn ghi nhận dòng tiền tự do kỷ lục và duy trì tỷ lệ đòn bẩy ở mức thấp.

Ngành khai thác vàng cũng được dự báo sẽ tiếp tục hưởng lợi trong thời gian tới.

Dù chi phí lao động, thuế tài nguyên và chi phí tài chính gia tăng có thể gây áp lực lên lợi nhuận, Winmill cho rằng sức khỏe tài chính tổng thể của ngành vẫn rất tích cực.

“Lợi nhuận có thể đi ngang trong ngắn hạn, nhưng triển vọng doanh thu vẫn rất hấp dẫn”, ông nói.

Môi trường hiện tại vẫn sẽ ưu tiên những doanh nghiệp có kỷ luật tài chính cao thay vì các công ty khai thác mang nặng tính đầu cơ. Ông cũng cảnh báo giá vàng tăng mạnh thường kéo theo sự xuất hiện của nhiều doanh nghiệp chất lượng thấp muốn tận dụng tâm lý hưng phấn của thị trường.

Do đó, ông khuyến nghị nhà đầu tư nên tập trung vào các công ty có bảng cân đối kế toán lành mạnh, dòng tiền ổn định và ban lãnh đạo có năng lực phân bổ vốn tốt. Winmill lấy Agnico Eagle làm ví dụ tiêu biểu nhờ khả năng kiểm soát chi phí hiệu quả, chính sách cổ tức ổn định và chiến lược đầu tư dài hạn rõ ràng.

“Đó là đẳng cấp của một đội ngũ quản lý thực thụ. Họ biết cách tối ưu hóa chi phí ngay cả khi đang tạo ra lượng tiền mặt khổng lồ”, ông đánh giá.

Theo Winmill, việc thiếu vắng các thương vụ M&A quy mô lớn trong ngành khai khoáng thời gian qua cũng phản ánh sự thay đổi đáng chú ý của thị trường. Giá vàng neo cao giúp gia tăng đáng kể giá trị các mỏ hiện hữu, từ đó làm giảm áp lực phải thâu tóm thêm tài sản mới.

“Nhiều tập đoàn hiện sở hữu lượng trữ lượng đủ để khai thác trong nhiều thập kỷ tới”, ông cho biết.

Trả lời câu hỏi liệu nhà đầu tư có đang bỏ lỡ cơ hội với cổ phiếu khai khoáng hay không, Winmill cho rằng cơ hội vẫn còn rất nhiều nhưng khả năng chọn lọc doanh nghiệp sẽ quyết định hiệu quả đầu tư.

“Có thể vùng định giá thấp nhất đã qua đi, nhưng thị trường vẫn còn những cơ hội hấp dẫn dành cho nhà đầu tư biết chọn lọc”, ông nhận định.

Tựu trung lại, dù giá vàng đang điều chỉnh trong ngắn hạn, xu hướng tăng dài hạn của kim loại quý vẫn chưa xuất hiện dấu hiệu suy yếu. Áp lực lạm phát kéo dài, bất ổn địa chính trị, xu hướng phi đô la hóa và lực mua bền bỉ từ các ngân hàng trung ương tiếp tục là những yếu tố nâng đỡ thị trường vàng.

“Thị trường chỉ đang tạm nghỉ để lấy đà cho chặng tăng tiếp theo”, Winmill kết luận.