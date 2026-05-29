Giá bạc bật tăng gần 3 triệu đồng/kg

Tại Công ty Cổ phần Kim Loại Quý Ancarat Việt Nam, giá bạc hôm nay niêm yết ở mức 2.867.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.956.000 đồng/lượng (bán ra) tại Hà Nội.

Trong khi đó, loại bạc thỏi 999 1kg có giá 76,5 triệu đồng/thỏi (mua vào) và 78,9 triệu đồng/thỏi (bán ra), tăng gần 3 triệu đồng/kg so với phiên ngày hôm qua.

Trên thị trường thế giới, giá bạc ổn định ở mức gần 76 USD/ounce sau khi phục hồi trong phiên trước đó, khi các báo cáo về một thỏa thuận sơ bộ giữa Mỹ và Iran đã xoa dịu những lo ngại về lạm phát và lãi suất.

Washington và Tehran được cho là sẽ gia hạn lệnh ngừng bắn thêm 60 ngày và bắt đầu đàm phán về chương trình hạt nhân của Iran, đồng thời xem xét việc vận chuyển hàng hóa không hạn chế qua eo biển Hormuz.

Tuy nhiên, báo cáo lưu ý rằng Tổng thống Donald Trump vẫn chưa phê duyệt các điều khoản được đề xuất, trong khi Phó Tổng thống JD Vance cho biết vẫn còn quá sớm để xác định liệu hoặc khi nào một thỏa thuận với Iran có thể được hoàn tất.

Bạc đã phải đối mặt với áp lực bán mạnh kể từ cuối tháng Hai khi giá dầu tăng vọt do xung đột Iran gây ra làm dấy lên lo ngại về lạm phát và củng cố kỳ vọng về chính sách tiền tệ thắt chặt hơn. Trong khi đó, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) được dự đoán rộng rãi sẽ giữ nguyên lãi suất trong năm nay, mặc dù các nhà hoạch định chính sách tiếp tục cảnh báo về rủi ro lạm phát dai dẳng.

Theo chuyên gia Christopher Lewis của FX Empire, giá bạc hiện vẫn chịu áp lực lớn từ nguy cơ lạm phát năng lượng leo thang sau các diễn biến quân sự liên quan đến Iran. Việc giá dầu duy trì ở vùng cao đang làm dấy lên lo ngại áp lực lạm phát toàn cầu có thể quay trở lại, buộc các ngân hàng trung ương, đặc biệt là Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), phải duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt lâu hơn dự kiến.

Đây là yếu tố đặc biệt bất lợi với bạc cũng như các kim loại quý nói chung, bởi môi trường lãi suất cao thường khiến dòng tiền ưu tiên các tài sản sinh lợi như trái phiếu hoặc đồng USD thay vì kim loại không mang lại lợi suất.

Tuy nhiên, khác với vàng, bạc hiện không chỉ phản ứng với yếu tố trú ẩn mà còn chịu ảnh hưởng mạnh từ triển vọng kinh tế và nhu cầu công nghiệp. Khoảng hơn một nửa nhu cầu bạc toàn cầu đến từ các lĩnh vực sản xuất như điện tử, năng lượng mặt trời và công nghiệp công nghệ cao. Điều này khiến giá bạc thường biến động mạnh hơn vàng trong những giai đoạn thị trường bất ổn.

Theo ông Christopher Lewis, vùng 70 USD/ounce hiện vẫn là ngưỡng hỗ trợ quan trọng của thị trường. Trong khi đó, mốc 80 USD/ounce tiếp tục đóng vai trò là vùng cản mạnh về tâm lý. Nếu vượt được ngưỡng này, giá bạc có thể hướng lên vùng 90 USD/ounce – mức từng xuất hiện cách đây vài tuần.

Dù vậy, giới phân tích cho rằng trong ngắn hạn, khả năng cao thị trường vẫn sẽ duy trì trạng thái đi ngang với biên độ rộng từ 70 - 80 USD/ounce.