Giá bạc lại quay đầu giảm

Trên thị trường thế giới, giá bạc giao dịch trên mức 76 USD/ounce, sau khi tăng gần 4% trong phiên trước đó, được hỗ trợ bởi các dấu hiệu cho thấy Mỹ và Iran đang tiến gần hơn đến một thỏa thuận có thể chấm dứt xung đột và mở lại eo biển Hormuz.

Các cuộc đàm phán giữa Washington và Tehran được cho là tập trung vào việc gia hạn lệnh ngừng bắn trong khoảng hai tháng, trong đó Mỹ sẽ dỡ bỏ lệnh phong tỏa trong khi Iran sẽ cho phép vận chuyển hàng hóa qua eo biển Hormuz được nối lại.

Tuy nhiên, những trở ngại lớn vẫn còn, đặc biệt là về chương trình hạt nhân của Iran và việc nước này khăng khăng giữ quyền kiểm soát giao thông hàng hải tại tuyến đường chiến lược này. Trong khi đó, giá dầu giảm mạnh, làm giảm bớt lo ngại về áp lực lạm phát và triển vọng tăng lãi suất hơn nữa.

Mặc dù đã phục hồi gần đây, giá bạc vẫn giảm khoảng 17% kể từ khi xung đột bắt đầu, do lo ngại về cú sốc lạm phát do giá năng lượng gây ra đã củng cố kỳ vọng rằng các ngân hàng trung ương có thể duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt hơn trong thời gian dài hơn.

Theo chuyên gia Akhtar Faruqui của FXStreet, giá bạc đang được hỗ trợ bởi kỳ vọng Mỹ và Iran có thể kéo dài lệnh ngừng bắn, qua đó làm dịu bớt áp lực lạm phát toàn cầu và nguy cơ các ngân hàng trung ương tiếp tục duy trì lãi suất cao.

Tuy nhiên, thị trường bạc vẫn đối mặt với nhiều biến động khi giới đầu tư tiếp tục theo dõi tín hiệu từ Fed. Phát biểu gần đây của Thống đốc Christopher Waller cho thấy Fed chưa thực sự nghiêng về khả năng nới lỏng chính sách tiền tệ trong ngắn hạn, khiến triển vọng lãi suất toàn cầu tiếp tục khó lường.

Theo đại diện Ancarat, Bạc đang trong giai đoạn tích lũy sau điều chỉnh. Đây là thời điểm nhà đầu tư cần bình tĩnh, không quyết định vì cảm xúc, và chờ tín hiệu ổn định trở lại từ thị trường thế giới trước khi gia tăng tỷ trọng.﻿