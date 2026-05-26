Trải nghiệm Dreame H16 Steam: Lau sàn bằng hơi nước có khác biệt?

Khi tôi nói với nhóm bạn của mình rằng tôi luôn thích sử dụng một cây chổi lau thông minh hơn là robot hút bụi, khá nhiều người tỏ ra ngạc nhiên. Với đa phần mọi người, đã sử dụng công nghệ, “automatic” rồi thì mọi thứ phải là tự động, phải rảnh tay chứ vẫn cầm cây lau, lia qua lia lại trong nhà còn gọi gì là “tự động”.

Điều này đúng, nhưng chưa đủ, ít nhất là với tôi. Với một cây chổi lau hút thông minh, tôi có thể lập tức lau dọn 1 vết bẩn phát sinh một cách nhẹ nhàng và quan trọng nhất là nó sạch - thực sự sạch so với robot hút bụi.

Với chiếc Dreame H16 Steam trải nghiệm sạch thực sự đó trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.

Lau nhà bằng hơi nước nóng: Khác biệt nằm ở cảm giác “sạch thật”

Có một điều mà nhiều người phải thừa nhận là nhiều khi sàn nhà nhìn sạch, nhưng đi chân trần vẫn thấy dính, đặc biệt ở khu vực bếp sau khi nấu ăn. Dầu mỡ hoặc nước sốt bám trên sàn thường để lại một lớp nhờn rất khó chịu. Lau bằng nước lạnh hay robot hút bụi thông thường đôi lúc chỉ giải quyết phần nhìn, chứ chưa xử lý triệt để cảm giác bám dính đó.

Đây cũng là lúc Dreame H16 Steam cho thấy sự khác biệt. Điểm nổi bật nhất của sản phẩm nằm ở công nghệ lau bằng hơi nước nóng SaunaClean 200°C. Mô-đun gia nhiệt của máy có thể đạt tới 200°C, trong khi hơi nước đầu ra khoảng 99°C với lưu lượng 3.000 mg/phút. Nghe thông số có vẻ “kỹ thuật”, nhưng trải nghiệm thực tế mới là thứ đáng nói.

Cảm giác đầu tiên khi dùng H16 Steam là sàn khô nhanh và sạch sâu hơn kiểu lau truyền thống. Với các vết bẩn như dầu ăn, nước tương hay một số loại vết bẩn khác hơi nước nóng giúp làm mềm gần như ngay lập tức trước khi con lăn xử lý phần còn lại. Thay vì phải chà đi chà lại nhiều lần, máy chỉ cần đi qua vài lượt là mặt sàn đã sạch khá rõ rệt.

Điều tôi thích là hiệu ứng “sạch bằng nhiệt” này tạo cảm giác tương tự như khi rửa bát bằng nước nóng. Nó khiến người dùng có cảm giác yên tâm hơn, nhất là với gia đình có trẻ nhỏ hoặc nuôi thú cưng. Dreame cho biết máy có thể khử khuẩn tới 99,9999% mà không cần hóa chất mạnh, phù hợp cho các khu vực như phòng em bé hay bếp ăn.

Khác với robot hút bụi vốn thiên về làm sạch duy trì hằng ngày, H16 Steam mang lại cảm giác như một thiết bị xử lý “điểm nóng” trong nhà. Chỗ nào bẩn thì mang máy tới, lau nhanh vài phút là xong. Đó là kiểu tiện lợi rất thực tế.

Thoải mái khi sử dụng

Trọng lượng khoảng 6,8 kg của H16 Steam là tương đối nặng. Việc xách nó đi quanh nhà (ví dụ trong trường hợp nhà có nhiều tầng) là không quá dễ chịu. Tất nhiên, khi lau mọi chuyện sẽ hoàn toàn khác. hệ thống trợ lực GlideWheel.

Với hệ thống trợ lực GlideWheel, máy gần như tự kéo về phía trước khi con lăn bắt đầu quay. Người dùng chủ yếu chỉ cần điều hướng trái phải. Tuy nhiên, cũng vị trọng lượng khá nặng và con lăn nhạy, đôi khi máy sẽ chạy “quá đà” dẫn đến những cú “va” tương đối mạnh vào cạnh bàn, ghế hoặc tường nhà. Những tiếng “cạch, cạch” vang lên đôi khi tạo cảm giác khá “xót”. Điều này sẽ giảm đi khi bạn sử dụng quen hơn theo thời gian.

Điểm tôi đánh giá cao là khả năng ngả phẳng 180 độ. Những khu vực như gầm sofa, gầm giường hay chân bàn ăn vốn rất khó vệ sinh giờ có thể xử lý dễ hơn đáng kể. Máy còn hỗ trợ điều khiển thông qua ứng dụng Dreamehome, cho phép di chuyển kiểu “rảnh tay” ở những vị trí thấp – tức là giải quyết được cả vấn đề “rảnh tay” nếu bạn muốn.

Ngoài ra, Dreame cũng xử lý khá tốt các chi tiết nhỏ liên quan đến trải nghiệm sử dụng. Đầu lau có đèn LED giúp soi rõ bụi ở góc tối hoặc dưới gầm nội thất. Hệ thống cảm biến hồng ngoại tự nhận diện mức độ bẩn rồi điều chỉnh lực hút và lượng dung dịch phù hợp. Ở chế độ Auto, người dùng gần như không cần suy nghĩ quá nhiều, cứ bật máy lên và lau.

Một chi tiết khá hay là hộp dung dịch lau sàn được tách riêng với bình nước sạch. Máy tự pha theo tỷ lệ thông minh từ 1:200 tới 1:30 tùy độ bẩn.

Lực hút mạnh , xử lý tốt ở hầu hết tình huống

Ở phần thông số, Dreame H16 Steam sở hữu lực hút 28.000 Pa - mức khá cao trong nhóm máy hút bụi lau sàn hiện nay. Nhưng thay vì chỉ nói về con số, điều đáng chú ý hơn là cách chiếc máy xử lý các tình huống rất đời thường trong nhà.

Ví dụ như tóc rụng trong phòng tắm, lông thú cưng dưới sàn hay mì gói đổ sau bữa ăn. H16 Steam có thể hút cả chất lỏng lẫn rác khô cùng lúc nên quá trình dọn dẹp nhanh hơn đáng kể so với việc phải quét rồi lau riêng.

Trong quá trình sử dụng, hệ thống thanh gạt kép của máy hoạt động khá hiệu quả. Thanh gạt TangleCut 2.0 hạn chế tóc rối quanh con lăn, trong khi thanh gạt phẳng giúp giảm vệt nước còn sót lại trên sàn. Điều này khiến mặt sàn sau khi lau trông “gọn gàng” hơn thay vì bị loang nước như nhiều máy hút lau đời cũ.

Một điểm cộng khác là khả năng làm sạch sát cạnh ba bên. Với những khu vực sát chân tường hoặc góc bếp, H16 Steam xử lý tốt hơn khá nhiều so với robot hút bụi thông thường vốn hay để sót mép tường.

Về pin, người dùng cũng gần như không cần lo lắng. Với thử nghiệm sử dụng ở căn phòng diện tích khoảng 70m vuông (diện tích lau dọn thực tế khoảng trên 30 m2), máy chỉ tốn khoảng 12-15% pin. Thông số trên giấy tờ của nhà sản xuất lên đến 500m2. Nếu bật chế độ hơi nước nóng, pin sẽ hao nhanh hơn và thời lượng sử dụng tổng thể sẽ được khoảng 20 phút. Thực tế, 20 phút là thừa đủ để bạn lau dọn một cách sạch sẽ quanh nhà – ngay cả khi phải dùng nước nóng trong toàn bộ thời gian.

Một nghịch lý của nhiều máy hút hay robot hiện nay là mùi hôi và cảm giác “bẩn ngược” sau khi sử dụng. Dreame H16 Steam – rất may mắn - giải quyết khá tốt vấn đề này. Sau khi lau xong, người dùng chỉ cần đặt máy lên dock rồi bấm nút tự vệ sinh. Hệ thống sẽ dùng hơi nước 200°C kết hợp giặt nóng 90°C để làm sạch cuộn lăn và khoang đế.

Máy sẽ thông báo thời gian sấy khô khoảng 15 phút với nhiệt độ lên tới 95°C. Đây là tính năng tạo khác biệt khá lớn trong trải nghiệm hằng ngày.

Thực tế trong khoảng hơn 2 tuần sử dụng, tôi gần như không gặp tình trạng con lăn có mùi hôi và các phần tiếp xúc với mặt sàn của máy cũng cực kỳ sạch sẽ. Nghe có vẻ nhỏ nhặt, nhưng chính những thứ này mới quyết định việc người dùng có muốn lấy máy ra lau nhà thường xuyên hay không. Một thiết bị càng ít phiền phức sau sử dụng thì càng dễ trở thành thói quen.

Với mức giá 11,99 triệu đồng, H16 Steam không quá đắt nếu so với nhiều dòng robot hút bụi cao cấp hiện nay và nằm trong khả năng chi trả của nhiều người. Tuy nhiên, có một thực tế là dòng sản phẩm chổi lau nhà thông minh chưa thực sự phổ biến như robot hút bụi, nhất là với nhóm người dùng trẻ. Vấn đề là bạn hãy dùng thử nó đi, trước khi đưa ra bất cứ đánh giá nào.