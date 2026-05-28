Giá bạc sáng nay lao dốc mạnh

Khánh Vy | 28-05-2026 - 11:25 AM | Thị trường

Giá bạc trong nước giảm xuống mức 76 triệu đồng/kg.

Theo dữ liệu từ Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý, giá bạc hôm nay 999 1 lượng niêm yết ở mức 2.771.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.857.000 đồng/lượng (bán ra).

Trong khi đó, loại bạc thỏi 999 1kg có giá hơn 73,8 triệu đồng/thỏi (mua vào) và 76,1 triệu đồng/thỏi (bán ra), cập nhật lúc 09:04 ngày 28/5, giảm khoảng 4 triệu so với mức đỉnh của phiên hôm qua (80 triệu đồng/kg). Điều này khiến giá bạc trong tuần qua bị kéo giảm giá trị 2,2%.﻿

Trên thị trường thế giới, giá bạc mất 1,4%, xuống mức 73 USD/ounce, tiếp đà giảm mạnh trong phiên trước đó, do sự bất ổn kéo dài xung quanh các cuộc đàm phán hòa bình Mỹ-Iran khiến mối lo ngại về lạm phát và lãi suất cao kéo dài vẫn được chú trọng.

Những bất đồng quan trọng vẫn chưa được giải quyết, bao gồm việc Tehran muốn duy trì quyền kiểm soát eo biển Hormuz và bảo tồn chương trình hạt nhân của mình. Tổng thống Donald Trump cũng nhắc lại rằng Mỹ sẽ không đồng ý với cái mà ông gọi là một thỏa thuận tồi và bác bỏ việc nới lỏng các lệnh trừng phạt đối với Iran bất chấp yêu cầu của Tehran về cứu trợ tài chính và chấm dứt các cuộc tấn công.

Ngay cả khi cả hai bên tiến gần hơn đến một thỏa thuận, giá năng lượng tăng cao vẫn được dự báo sẽ thúc đẩy áp lực lạm phát và khuyến khích các ngân hàng trung ương duy trì lãi suất cao hơn trong thời gian dài hơn, thay vì tiến hành cắt giảm lãi suất. Giá bạc hiện đã giảm khoảng 20% kể từ khi cuộc xung đột bắt đầu.

Giới phân tích nhận định, dòng tiền lớn hiện tại vô cùng thận trọng. Một mặt, áp lực lạm phát tiềm ẩn từ giá năng lượng thúc đẩy nhu cầu trú ẩn an toàn. Mặt khác, lo ngại về suy giảm nhu cầu công nghiệp – lĩnh vực tiêu thụ hơn một nửa sản lượng bạc toàn cầu lại đang kìm hãm đà tăng của mặt hàng này.

Dưới góc nhìn kỹ thuật, chuyên gia Christopher Lewis từ FX Empire nhận định thị trường bạc đang vận động trong vùng giá hẹp được duy trì từ tháng 2 đến nay. Theo đó, mốc 70 USD/ounce hiện đóng vai trò là vùng hỗ trợ tâm lý quan trọng, trong khi ngưỡng 80 USD/ounce tiếp tục là mức kháng cự mạnh mà giá bạc chưa thể chinh phục trong ngắn hạn.

