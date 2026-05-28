Xe máy, ô tô nào cần lưu ý khi sử dụng xăng E10?

Theo Minh Khang | 28-05-2026 - 10:49 AM | Thị trường

Phần lớn ô tô, xe máy tại Việt Nam tương thích với xăng E10. Tuy nhiên, có một số dòng xe chưa tương thích.

Trước thời điểm xăng sinh học E10 được bán trên toàn quốc từ ngày 1-6, các hiệp hội ô tô, xe máy cho biết đa số phương tiện đang lưu hành có thể sử dụng loại nhiên liệu này mà không cần thay đổi kỹ thuật.

Theo Hiệp hội Các nhà sản xuất xe máy Việt Nam (VAMM), gồm Honda, Yamaha, Piaggio, SYM và Suzuki, về cơ bản các đời xe đều tương thích với xăng E10. Tuy nhiên, Suzuki lưu ý một số mẫu xe cũ chưa được xác nhận tương thích hoàn toàn, gồm: Viva 110, Smash, Smash Revo, Shogun, Amity, AN125, GN125, Hayate, EN150, UA125 và GD110.

Trong khi đó, Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) cho biết các mẫu ô tô đang sản xuất hiện nay đều tương thích với xăng E10. Tuy nhiên, một số dòng xe đời cũ sản xuất trong giai đoạn xăng E10 chưa phổ biến có thể phát sinh vấn đề vận hành do không được thiết kế cho loại nhiên liệu này.

Theo thông tin từ một doanh nghiệp thành viên VAMA, một mẫu xe tải nhẹ sản xuất từ năm 1996 chưa tương thích với xăng E10. Dòng xe này đã ngừng sản xuất từ năm 2023, với hơn 60.000 xe từng được bán ra thị trường.

Các chuyên gia khuyến cáo người dùng nên kiểm tra khuyến nghị từ hãng sản xuất trước khi sử dụng E10 cho các dòng xe đời cũ.

Chuyên gia: Yên tâm sử dụng xăng E10

Theo Minh Khang

Đời sống pháp luật

Từ Khóa:
xe máy, xăng E10

Giá một vật liệu quen thuộc trên ô tô tăng chóng mặt - các hãng xe Nhật đứng ngồi không yên, riêng Toyota dự báo mất 2,5 tỷ USD

Thứ trưởng Bộ Công Thương nói lý do không bán song song xăng khoáng RON 95 cùng với E10

Cách hệ thống ADAS trên xe Lynk & Co hỗ trợ người lái thực tế

