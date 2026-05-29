Phát hiện 3 tàu hàng tắt định vị vượt eo Hormuz, chở 3,8 triệu thùng dầu về châu Á

Một số tàu chở năng lượng đã bắt đầu rời eo biển Hormuz sau nhiều tháng mắc kẹt, trong bối cảnh tuyến hàng hải chiến lược này dần xuất hiện tín hiệu lưu thông trở lại giữa căng thẳng leo thang ở Trung Đông.

Theo Reuters dẫn dữ liệu từ Kpler và LSEG, hai siêu tàu chở dầu cùng một tàu LNG đã vượt qua eo biển Hormuz trong tuần này và đang trên hành trình tới Trung Quốc và Ấn Độ.

Một trong hai tàu dầu đang vận chuyển khoảng 2 triệu thùng dầu thô Saudi Arabia tới Trung Quốc. Tàu còn lại chở 1,8 triệu thùng dầu từ UAE để giao cho Hindustan Petroleum của Ấn Độ.

Trong khi đó, tàu LNG Umm Al Ashtan được cho là đã đi qua eo Hormuz với bộ phát tín hiệu tắt hoàn toàn nhằm tránh bị theo dõi. Reuters cho biết hai siêu tàu dầu cũng di chuyển trong trạng thái “dark mode” khi băng qua điểm nghẽn năng lượng quan trọng nhất thế giới.

Eo biển Hormuz hiện xử lý khoảng 20% dòng chảy năng lượng toàn cầu. Tuy nhiên kể từ đầu tháng 3, hàng trăm tàu chở dầu và khí đốt đã bị mắc kẹt tại Vịnh Ba Tư phía tây eo biển này do tuyến hàng hải gần như bị phong tỏa trên thực tế.

Dù vậy, vài tuần gần đây đã xuất hiện dấu hiệu nhiều tàu bắt đầu rời khu vực, cho thấy hoạt động vận tải năng lượng đang dần được nối lại.

Khủng hoảng tại Trung Đông cũng khiến dòng chảy năng lượng toàn cầu thay đổi mạnh. Xuất khẩu dầu khí của Mỹ tăng vọt, chủ yếu sang châu Âu. Đầu tháng này, Mỹ thậm chí còn gửi một lô dầu thô hiếm hoi tới Philippines – quốc gia nhiều năm phụ thuộc vào nguồn cung Trung Đông.

Trước khi xung đột nổ ra, châu Á phụ thuộc tới khoảng 80% lượng dầu thô nhập khẩu từ Trung Đông. Riêng Philippines chủ yếu mua dầu từ Saudi Arabia, Iraq và UAE. Theo dữ liệu của Kpler, nước này chưa nhập dầu từ Mỹ kể từ năm 2020.

Kể từ khi xung đột giữa Mỹ, Israel và Iran leo thang, sản lượng dầu thô toàn cầu được cho là đã giảm khoảng 14–15 triệu thùng mỗi ngày, làm dấy lên lo ngại mới về nguy cơ thiếu hụt nguồn cung và biến động giá năng lượng toàn cầu.