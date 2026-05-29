Thị trường thiết bị làm sạch tăng nhiệt, Dreame tung loạt sản phẩm mới tại Việt Nam

Dreame Technology vừa mở rộng danh mục thiết bị gia dụng thông minh tại thị trường Việt Nam với nhiều sản phẩm mới thuộc các nhóm hút bụi lau nhà, robot hút bụi, máy lọc không khí và thiết bị chăm sóc nệm. Trong đó, Dreame H16 Pro TriForce là sản phẩm nổi bật khi tích hợp đồng thời ba giải pháp làm sạch gồm hơi nước, nước nóng và bọt làm sạch chuyên dụng.

Trong lần ra mắt này, Dreame giới thiệu năm sản phẩm mới gồm Dreame H16 Pro TriForce, H16 Steam, robot hút bụi D30 Ultra CE, máy lọc không khí FP10 và máy hút bụi giường nệm D20 Aura.

Ở nhóm máy hút bụi lau nhà, Dreame H16 Pro TriForce được định vị là model cao cấp nhất. Điểm đáng chú ý của sản phẩm nằm ở hệ thống làm sạch “3 trong 1”, kết hợp hơi nước siêu nhiệt 200 độ C, lau nước nóng 90 độ C và bọt làm sạch chuyên dụng. Theo công bố từ hãng, công nghệ hơi nước hỗ trợ làm sạch sâu và diệt khuẩn tới 99,999%, trong khi hệ thống lau nước nóng giúp xử lý các vết dầu mỡ hoặc bụi bẩn bám sàn.

Dreame H16 Pro Triforce kết hợp hơi nước, nước nóng và bọt làm sạch chuyên dụng để xử lý các vết bẩn. Sản phẩm có giá 19,99 triệu đồng.

Máy sở hữu lực hút 30.000Pa, thuộc nhóm cao trên thị trường máy hút bụi lau nhà hiện nay. Ngoài ra, thiết bị còn được trang bị cảm biến thông minh nhận diện mức độ bẩn, hệ thống thanh gạt kép và cơ chế tự làm sạch bằng hơi nước siêu nhiệt. Sau quá trình tự vệ sinh, máy tiếp tục giặt nóng và sấy khí nóng 95 độ C nhằm hạn chế mùi ẩm và vi khuẩn tích tụ bên trong.

Dreame H16 Steam là phiên bản hướng đến nhu cầu sử dụng phổ thông hơn nhưng vẫn giữ nhiều công nghệ từ dòng cao cấp. Thiết bị sử dụng hơi nước siêu nhiệt 200 độ C kết hợp lực hút 28.000Pa để xử lý bụi bẩn, dầu mỡ và vi khuẩn trên sàn nhà. Máy có thiết kế ngả phẳng 180 độ giúp tiếp cận các khu vực thấp như gầm giường, gầm sofa, đồng thời tích hợp cảm biến AutoAdapt tự điều chỉnh lực hút tùy theo mức độ bụi bẩn thực tế.

Robot hút bụi Dreame D30 Ultra CE có giá 10,99 triệu đồng.

Ở mảng robot hút bụi, Dreame D30 Ultra CE được giới thiệu với lực hút 25.000Pa cùng hệ thống giẻ lau xoay áp lực cao. Điểm đáng chú ý của sản phẩm là trạm sạc đa chức năng có khả năng tự giặt giẻ, tự đổ rác và vệ sinh khay giặt tự động thông qua công nghệ AceClean. Theo Dreame, thiết bị hướng đến nhóm người dùng ưu tiên trải nghiệm tự động hóa và giảm thao tác thủ công trong quá trình vệ sinh nhà cửa.

Máy lọc không khí FP10 có con lăn tự làm sạch để gom lông tóc và bụi bẩn.

Bên cạnh các thiết bị chăm sóc sàn nhà, Dreame cũng mở rộng sang nhóm sản phẩm chăm sóc không khí với mẫu FP10. Đây là máy lọc không khí được hãng giới thiệu sở hữu công nghệ con lăn tự làm sạch đầu tiên, giúp gom lông tóc và bụi bẩn vào hộp chứa riêng trong quá trình vận hành nhằm duy trì hiệu quả lọc ổn định theo thời gian. Sản phẩm sử dụng hệ thống lọc sâu 6 lớp cùng bộ lọc HEPA 14 để hỗ trợ lọc bụi mịn, lông thú và mùi hôi trong không khí.

Máy hút bụi giường nệm D20 Aura.

Một sản phẩm khác được Dreame giới thiệu là D20 Aura – máy hút bụi giường nệm tích hợp trạm tự động đổ bụi. Thiết bị có khả năng vận hành rảnh tay lên tới 150 ngày nhờ hệ thống gom bụi tự động. Máy sở hữu lực hút 16.000Pa, kết hợp rung tần số cao 48.000 lần/phút, đèn UV, sấy khí nóng 70 độ C cùng cảm biến AI nhận diện mạt bụi nhằm hỗ trợ làm sạch bề mặt nệm và hạn chế các tác nhân gây dị ứng.

Theo công bố từ Dreame Việt Nam, H16 Pro TriForce sẽ lên kệ vào đầu tháng 6 với giá bán 19,99 triệu đồng. Bốn sản phẩm còn lại đã được mở bán, gồm H16 Steam giá 11,99 triệu đồng, D30 Ultra CE giá 10,99 triệu đồng, FP10 giá 12,99 triệu đồng và D20 Aura giá 3,19 triệu đồng.

Theo số liệu từ GfK, thị trường thiết bị hút bụi cầm tay và hút bụi lau nhà tại Việt Nam trong quý I/2026 tăng trưởng mạnh, với doanh thu đạt gần 70% tổng doanh thu của cả năm 2025 và cao gần gấp ba lần so với năm 2022. Xu hướng người dùng chuyển sang các thiết bị vệ sinh thông minh cao cấp cũng đang trở nên rõ nét hơn.



