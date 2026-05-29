3 chiếc iPhone cũ giảm chạm đáy, đáng mua nhất lúc này

Trong khi dòng Pro Max ngày càng đắt đỏ, dòng iPhone màn hình to với mức giá phải chăng lại trở thành lựa chọn hấp dẫn cho người dùng phổ thông.

Điểm chung của dòng iPhone Plus là sở hữu màn hình 6.7 inch tương đương bản Pro Max, đi kèm thời lượng pin rất tốt nhưng giá bán dễ tiếp cận hơn đáng kể nhờ cắt giảm một số tính năng “không quá cần thiết” với người dùng phổ thông.

Hiện tại, iPhone 14 Plus là mẫu có giá dễ tiếp cận nhất. Bản 128GB đẹp như mới hiện chỉ quanh mức 10 triệu đồng, trong khi bản 256GB dao động hơn 11 triệu đồng.

iPhone 14 Pro và iPhone 14 Plus

Ra mắt từ năm 2022 nhưng iPhone 14 Plus vẫn đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng trong năm 2026 nhờ chip A15 Bionic mạnh mẽ, màn hình lớn và viên pin 4.325 mAh cho thời lượng xem video lên đến 26 giờ. Máy vẫn dùng thiết kế tai thỏ truyền thống nhưng đổi lại có mức giá rất hấp dẫn trong phân khúc iPhone màn lớn.

Ở tầm giá cao hơn, iPhone 15 Plus hiện còn hàng mới với giá từ khoảng 18 triệu đồng cho bản 128GB. Đây được xem là lựa chọn “Dynamic Island giá rẻ” khi mang lại trải nghiệm hiển thị hiện đại tương tự các mẫu Pro mới hơn.

iPhone 15 Plus

iPhone 15 Plus sở hữu chip A16 Bionic, camera chính 48MP hỗ trợ zoom 2x cùng cổng sạc USB-C tiện lợi. Dù chỉ có cụm camera kép, khả năng xử lý hình ảnh của máy vẫn đủ đáp ứng nhu cầu chụp ảnh, quay video hay chơi game trong nhiều năm tới. Viên pin 4.383 mAh tiếp tục là điểm mạnh với thời gian sử dụng bền bỉ.

Trong khi đó, iPhone 16 Plus là lựa chọn mới nhất và mạnh nhất trong dòng Plus hiện nay với giá từ khoảng 20 triệu đồng. Máy được trang bị chip A18 tiến trình 3nm giúp tối ưu hiệu năng lẫn tiết kiệm pin.

iPhone 16 Plus

Apple cũng nâng dung lượng pin lên 4.674 mAh, cho thời lượng phát video lên tới 27 giờ. Với nhu cầu sử dụng thông thường, iPhone 16 Plus hoàn toàn có thể hoạt động tới 2 ngày sau mỗi lần sạc. Ngoài ra, máy còn được bổ sung nút điều khiển camera mới tương tự dòng Pro cao cấp.

So với iPhone 17 Pro Max, bộ ba iPhone Plus rõ ràng không mạnh về camera zoom hay các tính năng chuyên nghiệp. Tuy nhiên, nếu ưu tiên màn hình lớn, pin “trâu”, hiệu năng ổn định và mức giá hợp lý hơn nhiều, iPhone 14 Plus, 15 Plus và 16 Plus vẫn là những lựa chọn rất đáng cân nhắc tại thị trường Việt Nam thời điểm hiện tại.