iPhone 18 Pro Max lộ thêm màu sắc mới

Theo Huỳnh Duy | 27-05-2026 - 20:09 PM | Thị trường

Thông tin liên quan đến bộ đôi iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max tiếp tục xuất hiện, hé lộ thiết kế cùng loạt màu sắc mới.

Apple được cho là đang chuẩn bị cho sự kiện công nghệ được chờ đợi nhất năm, màn ra mắt dòng iPhone mới vào tháng 9 tới. Trong bối cảnh thời điểm giới thiệu sản phẩm ngày càng cận kề, nhiều thông tin rò rỉ liên quan đến bộ đôi iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max tiếp tục xuất hiện, mới nhất là về thiết kế và tùy chọn màu sắc.

Theo các hình ảnh và video được lan truyền gần đây, loạt ốp lưng MagSafe được cho là của iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max đã hé lộ ba trong số bốn màu sắc được đồn đoán trước đó, gồm Dark Cherry, Light Blue và Dark Gray. Riêng phiên bản Silver hiện chưa xuất hiện trong các hình ảnh rò rỉ lần này.

Trong đó, Dark Gray và Silver được xem là những gam màu cao cấp quen thuộc thường xuất hiện trên dòng Pro của Apple. Tuy nhiên, sự xuất hiện của Light Blue và đặc biệt là Dark Cherry được cho là nhằm mang đến diện mạo trẻ trung và nổi bật hơn cho thế hệ iPhone mới.

Dark Cherry hiện nhận được nhiều sự chú ý khi được mô tả là tông đỏ rượu vang đậm, sang trọng, dự kiến thay thế màu Cosmic Orange trên thế hệ tiền nhiệm. Ngoài ra, video rò rỉ cũng cho thấy một mẫu ốp silicon nam châm dành cho iPhone 18 Pro Max.

Trước đó, nhiều hình ảnh về cụm che camera được cho là đến từ các nhà cung cấp bên thứ ba tại Trung Quốc cũng đã hé lộ phần nào các tùy chọn màu sắc của dòng Pro năm nay.

Một điểm đáng chú ý là Apple dường như tiếp tục loại bỏ tùy chọn màu Black truyền thống trên dòng Pro trong năm thứ hai liên tiếp. Sau khi iPhone 17 Pro và iPhone 17 Pro Max trở thành thế hệ đầu tiên không có phiên bản màu đen, Apple được cho là đang hướng tới chiến lược tạo ra những màu sắc mang tính nhận diện riêng cho từng thế hệ sản phẩm, đồng thời mở rộng sức hút với nhiều nhóm người dùng hơn.

Dù vậy, toàn bộ những thông tin kể trên hiện vẫn chỉ dừng ở mức tin đồn và chưa được Apple xác nhận chính thức. Các tùy chọn màu sắc, thiết kế cũng như phụ kiện xuất hiện trong các hình ảnh rò rỉ hoàn toàn có thể thay đổi trước thời điểm hãng ra mắt sản phẩm vào tháng 9 tới.

Theo NDTV

