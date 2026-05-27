Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Một hãng xe đang bán hàng tại Việt Nam ra mắt SUV điện cỡ nhỏ: Giá khởi điểm dưới 400 triệu đồng, một lần sạc đi 610 km

Như Quỳnh | 27-05-2026 - 20:00 PM | Thị trường

Xe có 2 phiên bản với phạm vi hoạt động tương ứng đạt 510 km và 610 km sau mỗi lần sạc.

Hãng xe mới vào Việt Nam ra mắt SUV điện cỡ nhỏ: Giá khởi điểm dưới 400 triệu đồng, một lần sạc đi 610 km - Ảnh 1.

Hãng xe MG thuộc tập đoàn SAIC vừa chính thức trình làng mẫu SUV điện cỡ nhỏ mới mang tên MG 4X tại thị trường Trung Quốc. Mẫu xe được phát triển trên nền tảng kiến trúc điện thuần túy "Nebula" của SAIC, hướng tới nhóm khách hàng trẻ với thiết kế hiện đại, công nghệ thông minh và khả năng vận hành tối ưu.

MG 4X được phân phối với 4 phiên bản, giá bán niêm yết dao động từ 99.800 – 116.800 nhân dân tệ (tương đương khoảng 14.700 – 17.200 USD, quy đổi từ 387 - 452 triệu đồng). Trong giai đoạn ưu đãi ban đầu, mức giá khởi điểm được giảm xuống còn 92.800 nhân dân tệ, tương đương khoảng 13.600 USD.

Về thiết kế, MG 4X tiếp tục kế thừa ngôn ngữ tạo hình quen thuộc của dòng MG4 với mặt trước kín đặc trưng của xe điện, cụm đèn LED ban ngày dạng ngang và logo phát sáng ở đầu xe. Xe có kích thước dài x rộng x cao lần lượt 4.500 x 1.849 x 1.621 mm, chiều dài cơ sở đạt 2.735 mm, mang lại không gian nội thất rộng rãi trong phân khúc SUV cỡ nhỏ.

Hãng xe mới vào Việt Nam ra mắt SUV điện cỡ nhỏ: Giá khởi điểm dưới 400 triệu đồng, một lần sạc đi 610 km - Ảnh 2.

Khoang cabin được thiết kế theo phong cách tối giản nhưng hiện đại, nổi bật với bảng đồng hồ kỹ thuật số 10,25 inch cùng màn hình cảm ứng trung tâm 15,6 inch dạng nổi. Hệ thống thông tin giải trí tích hợp mô hình ngôn ngữ lớn Doubao, hỗ trợ điều khiển giọng nói bốn vùng và khả năng kết nối đa dạng như Apple CarPlay, HiCar, Carlink cùng hệ sinh thái thông minh của Oppo.

Về khả năng vận hành, MG 4X sử dụng hệ dẫn động cầu sau kết hợp hệ thống treo độc lập năm liên kết phía sau. Xe cung cấp hai tùy chọn động cơ điện với công suất tối đa lần lượt 125 kW (168 mã lực) và 150 kW (201 mã lực).

Nguồn năng lượng đến từ hai loại pin khác nhau gồm pin lithium-ion thể lỏng-rắn gốc mangan dung lượng 53,9 kWh do Qingtao cung cấp và pin lithium sắt photphat (LFP) 64,2 kWh của CATL. Theo tiêu chuẩn CLTC của Trung Quốc, phạm vi hoạt động tương ứng đạt 510 km và 610 km sau mỗi lần sạc.

MG cũng trang bị cho mẫu SUV điện mới hai cấp độ hỗ trợ lái thông minh. Phiên bản tiêu chuẩn sử dụng chip Horizon Robotics Journey J3, đi kèm 5 camera và 8 radar siêu âm, hỗ trợ các tính năng lái xe cấp độ L2.

Trong khi đó, phiên bản cao cấp được trang bị chip Horizon Robotics Journey J6E cùng 21 cảm biến thông minh, bao gồm 6 camera, 12 radar siêu âm và 3 radar sóng milimét. Hệ thống này hỗ trợ các tính năng nâng cao cấp độ L2+, như hỗ trợ lái trên cao tốc và đỗ xe thông minh toàn cảnh.

Sự xuất hiện của MG 4X diễn ra trong bối cảnh SAIC đang đẩy mạnh chiến lược xe năng lượng mới. Theo công bố của hãng, doanh số xe năng lượng mới của SAIC trong tháng 4 đạt 142.487 xe, đứng thứ hai tại Trung Quốc sau BYD.

Thương hiệu MG hiện đóng vai trò quan trọng trong tăng trưởng doanh số toàn cầu của SAIC. Hồi tháng 2 năm nay, MG cho biết hãng đã trở thành thương hiệu ô tô Trung Quốc đầu tiên vượt mốc 1 triệu xe bán ra tại thị trường châu Âu.

Hãng xe xây nhà máy tại Việt Nam ra mắt SUV phiên bản nâng cấp: Có cả bản hybrid sạc điện, giá quy đổi gần 500 triệu đồng

Như Quỳnh

An ninh tiền tệ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Chuyển đổi vàng mua nhà Vinhomes - Các quốc gia trên thế giới làm gì để 'đánh thức' vàng trong dân?

Chuyển đổi vàng mua nhà Vinhomes - Các quốc gia trên thế giới làm gì để 'đánh thức' vàng trong dân? Nổi bật

Xem thực tế VinFast VF 8 thế hệ mới giá 999 triệu đồng vừa về đại lý: Thiết kế điệu đà, cá tính hơn, cabin rộng rãi cho 5 chỗ ngồi

Xem thực tế VinFast VF 8 thế hệ mới giá 999 triệu đồng vừa về đại lý: Thiết kế điệu đà, cá tính hơn, cabin rộng rãi cho 5 chỗ ngồi Nổi bật

Chuyên gia: Yên tâm sử dụng xăng E10

Chuyên gia: Yên tâm sử dụng xăng E10

19:18 , 27/05/2026
Vừa ra mắt Việt Nam, VinFast VF 8 đời mới đã rục rịch sang thị trường quan trọng này!

Vừa ra mắt Việt Nam, VinFast VF 8 đời mới đã rục rịch sang thị trường quan trọng này!

18:56 , 27/05/2026
Hà Nội: Tạm dừng toàn bộ lịch cắt điện đến hết ngày 1/6

Hà Nội: Tạm dừng toàn bộ lịch cắt điện đến hết ngày 1/6

17:00 , 27/05/2026
Tại nơi được gọi là 'cái nôi của xe động cơ đốt trong', người dân đang đổ xô mua xe điện: Doanh số tăng vọt 38%, xe Trung Quốc chiếm sóng

Tại nơi được gọi là 'cái nôi của xe động cơ đốt trong', người dân đang đổ xô mua xe điện: Doanh số tăng vọt 38%, xe Trung Quốc chiếm sóng

16:45 , 27/05/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên