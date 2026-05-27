Vừa ra mắt Việt Nam, VinFast VF 8 đời mới đã rục rịch sang thị trường quan trọng này!

VinFast VF 8 thế hệ mới vừa xuất hiện trong hồ sơ đăng ký bản quyền thiết kế tại Ấn Độ, cho thấy hãng xe Việt đang tiếp tục chuẩn bị cho kế hoạch mở rộng sản phẩm tại một trong những thị trường ô tô lớn nhất thế giới. Đây cũng là mẫu xe đầu tiên của VinFast bước sang vòng đời mới với hàng loạt thay đổi về thiết kế, nội thất lẫn cấu hình vận hành.

VinFast VF 8 thế hệ mới lộ diện tại Ấn Độ. Ảnh: Rushlane

Theo truyền thông Ấn Độ, mẫu xe được đăng ký là VF 8 đời 2026, phiên bản vừa ra mắt tại Việt Nam cách đây không lâu. So với thế hệ trước, xe được làm lại theo hướng hiện đại và tối giản hơn, phù hợp xu hướng SUV điện hiện nay.

Phần đầu xe nổi bật với dải LED định vị hình cánh chim kéo dài toàn chiều ngang, kết hợp cụm đèn chính đặt thấp và các chi tiết được tinh giản nhằm tăng tính khí động học. Thiết kế mới giúp VF 8 trông thanh thoát hơn đáng kể so với phiên bản cũ.

Thiết kế đầu xe hiện đại hơn trước. Ảnh: Rushlane

Ở bên hông, xe sử dụng tay nắm cửa bán ẩn, bộ mâm 19 inch thiết kế mới cùng nhiều chi tiết sơn đen bóng để tăng vẻ thể thao. Đuôi xe vẫn giữ phong cách quen thuộc với dải LED nối liền cùng logo chữ V cỡ lớn ở trung tâm.

VF 8 mới có kích thước dài x rộng x cao lần lượt 4.701 x 1.872 x 1.670 (mm), chiều dài cơ sở đạt 2.840 mm. So với đời trước, xe ngắn và hẹp hơn đôi chút nhưng khoảng sáng gầm tăng lên 170 mm nhằm cải thiện khả năng vận hành trên nhiều điều kiện đường sá.

Thông số giống với phiên bản đang bán tại Việt Nam. Ảnh: Rushlane

Không gian nội thất cũng thay đổi đáng kể. Màn hình trung tâm 12,9 inch đặt nổi tiếp tục là điểm nhấn chính, đi kèm bảng đồng hồ kỹ thuật số TFT phía sau vô lăng. Cần số điện tử được chuyển lên phía sau tay lái, giúp khu vực điều khiển trung tâm gọn gàng hơn.

Một số trang bị đáng chú ý trên VF 8 thế hệ mới gồm điều hòa tự động 2 vùng, ghế lái nhớ vị trí, camera 360 độ và gói hỗ trợ lái nâng cao ADAS.

Nội thất tối giản với màn hình 12,9 inch. Ảnh: AP Team

Điểm đáng chú ý nhất nằm ở hệ truyền động. VF 8 đời mới sử dụng pin dung lượng 60,13 kWh, nhỏ hơn trước nhưng hãng công bố xe vẫn có thể di chuyển khoảng 500 km theo chuẩn NEDC. Xe dùng một mô tơ điện đặt phía trước, cho công suất 228 mã lực và mô men xoắn 330 Nm.

Việc chỉ còn cấu hình dẫn động cầu trước có thể khiến nhiều người dùng quốc tế tranh luận, bởi thế hệ trước từng có cả bản AWD hai mô tơ cùng pin dung lượng lớn hơn. Tuy nhiên, không loại trừ khả năng VinFast sẽ tiếp tục bổ sung thêm các phiên bản cao cấp trong thời gian tới.

VF 8 mới chỉ còn bản dẫn động cầu trước. Ảnh: AP Team

Hiện chưa có thông tin chính thức về thời điểm mở bán VF 8 tại Ấn Độ. Dù vậy, việc đăng ký bản quyền thiết kế cho thấy VinFast đang nghiêm túc với kế hoạch thâm nhập thị trường này. Trước đó, hãng xe Việt cũng đã nhiều lần giới thiệu VF 6, VF 7 và VF MPV 7 tại các sự kiện ở Ấn Độ.

Nếu được phân phối chính thức, VF 8 sẽ cạnh tranh trong phân khúc SUV điện cỡ trung cùng các đối thủ như BYD Sealion 7 hay Hyundai Ioniq 5.

Xe dùng pin 60,13 kWh, tầm hoạt động khoảng 500 km. Ảnh: AP Team

Tại Việt Nam, lô xe VinFast VF 8 thế hệ mới đầu tiên đã chính thức cập bến hệ thống đại lý trên toàn quốc. Trước đó, VinFast đã chính thức giới thiệu mẫu D-SUV điện này tại thị trường Việt Nam với giá niêm yết từ 999 triệu đồng. Hãng bắt đầu nhận đặt cọc từ ngày hôm nay (27/5/2026) và dự kiến bàn giao lô xe đầu tiên vào cuối tháng 7 năm nay.