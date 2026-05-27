Zeekr 7X lộ giá dự kiến 2,5 tỷ đồng tại Việt Nam: Ngang giá BMW iX3, gấp rưỡi Mustang Mach-E, mạnh 637HP, chạy 615km/sạc

Theo Khôi Nguyên | 27-05-2026 - 16:24 PM | Thị trường

Thông tin đặt cọc Zeekr 7X rò rỉ trên mạng xã hội gây xôn xao với giá dự kiến lên tới 2,5 tỷ đồng. Mẫu SUV điện cỡ D sở hữu cấu hình mạnh mẽ cùng nhiều tiện nghi cao cấp, dự kiến ra mắt trong quý III năm nay.

Một bảng thông tin đặt cọc sớm mẫu xe Zeekr 7X đang gây xôn xao trên mạng xã hội, bởi mức giá dự kiến lên tới 2,5 tỷ đồng. Khoản tiền đặt trước là 50 triệu đồng. Cũng theo bảng đó, thời gian ra mắt xe dự kiến là trong quý III năm nay.

Trong tầm giá dưới 3 tỷ đồng hiện nay có 2 mẫu xe sang chạy điện là Mercedes-Benz EQE SUV và BMW iX3. Giá bán thực tế của EQE SUV là 2,909 tỷ đồng, trong khi giá iX3 sau khi giảm chỉ còn 2,445 tỷ đồng. Tuy nhiên, ở thời điểm ra mắt ban đầu, 2 mẫu xe sang này đều có giá khoảng 3,5 tỷ đồng. Mức giá dự kiến đồn đoán của Zeekr 7X còn cao gấp rưỡi so với mẫu xe Mỹ Ford Mustang Mach-E (1,699 tỷ đồng).

Zeekr 7X là một SUV điện cỡ D, cũng tương đương với các mẫu Mustang Mach-E hay iX3, được phát triển trên nền tảng SEA - kiến trúc thuần điện do Geely phát triển. Xe có kích thước dài 4.825 mm, rộng 1.930 mm, cùng trục cơ sở 2.925 mm.

Trước đó, cách đây chưa lâu, một loạt hình ảnh Zeekr 7X cập cảng Việt Nam đã được hãng chia sẻ trước. Hình ảnh cho thấy có ít nhất hai phiên bản, có thể phân biệt ngay từ ngoại hình với sự khác biệt ở bộ mâm 19 inch và 20 inch. Thiết kế ngoại thất theo phong cách tối giản, với một số đường nét bo tròn ở các góc.

Khoang nội thất Zeekr 7X mang phong cách tối giản, lược bỏ hầu hết phím bấm vật lý. Tiện nghi khoang lái nổi bật với màn hình trung tâm 16 inch, đồng hồ kỹ thuật số dạng mỏng và màn hình HUD thực tế tăng cường. Hình ảnh công bố ban đầu cho thấy cabin xe phối tông màu sáng, sử dụng nhiều vật liệu mềm. Trục cơ sở dài gần 3 mét mang lại không gian hàng ghế sau rộng rãi. Tại Trung Quốc, các phiên bản cao cấp có ghế chỉnh điện tích hợp làm mát, massage, màn hình giải trí phía sau và hệ thống âm thanh Zeekr Sound.

Theo bảng thông tin đặt cọc rò rỉ, 7X tại Việt Nam là có cấu hình vận hành cao nhất AWD Performance, bao gồm hai động cơ điện, công suất 637 mã lực và mô-men xoắn 710 Nm, giúp xe tăng tốc 0-100 km/h trong 3,8 giây. Bản Long Range sử dụng pin NMC 100 kWh cho phạm vi hoạt động 615km/sạc. Hiện chưa rõ 7X sẽ còn cấu hình thấp hơn cho thị trường Việt Nam nữa hay không.

Một điểm nhấn đáng chú ý trên Zeekr 7X là công nghệ sạc nhanh DC công suất lớn. Theo công bố, xe chỉ mất khoảng 10-15 phút để nạp pin từ 10% lên 80%, tùy thuộc vào dung lượng pin và nền tảng điện áp áp dụng.

