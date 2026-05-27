Châu Á hiện phụ thuộc khoảng 80% nguồn cung dầu thô đi qua Eo biển Hormuz, khiến tuyến hàng hải này trở thành điểm nghẽn chiến lược của thị trường năng lượng toàn cầu.

Tuy nhiên, eo biển Hormuz gần như bị phong tỏa trong suốt 3 tháng xung đột tại Iran, làm đảo lộn chuỗi cung ứng dầu mỏ thế giới và đẩy giá dầu thô vật chất lên mức cao kỷ lục. Trong bối cảnh nguồn cung từ Trung Đông bị gián đoạn, nhiều quốc gia nhập khẩu buộc phải khẩn trương tìm kiếm các nguồn thay thế.

Theo dữ liệu từ Kpler, tàu chở dầu cỡ lớn Arosa mang cờ Hy Lạp đang vận chuyển dầu thô từ Mỹ đến Philippines. Con tàu này đã bốc dỡ khoảng 616.000 thùng dầu thô chua từ kho dự trữ dầu chiến lược Bryan Mound, Texas vào đầu tháng 5 và dự kiến cập cảng Bataan của Philippines vào đầu tháng 7.

Tập đoàn Shell là đơn vị thuê tàu. Ngoài lượng dầu từ kho dự trữ chiến lược, tàu còn chở thêm khoảng 700.000 thùng dầu thô Thunder Horse của Mỹ. Như vậy, tổng lượng dầu mà con tàu này đang mang theo lên tới hơn 1,3 triệu thùng.

Philippines hiện cũng đẩy mạnh chiến lược đa dạng hóa nguồn cung năng lượng nhằm giảm phụ thuộc vào dầu Trung Đông. Bộ trưởng Năng lượng Philippines, bà Sharon Garin, cho biết chính phủ nước này đang hướng sự quan tâm tới các nhà sản xuất dầu tại Mỹ, Canada, Colombia và Argentina. Manila cũng cân nhắc khả năng tận dụng các miễn trừ của Mỹ đối với dầu vận chuyển đường biển từ Nga.

Dữ liệu từ Kpler cho thấy Philippines chưa nhập khẩu dầu thô từ Mỹ kể từ tháng 2/2020. Trước đó, phần lớn nguồn cung của nước này đến từ Saudi Arabia, UAE và Iraq.

Lần gần nhất Mỹ xuất khẩu dầu từ kho dự trữ chiến lược sang châu Á diễn ra vào tháng 11/2022, khi chính quyền Tổng thống Joe Biden giải phóng 180 triệu thùng dầu nhằm giảm cú sốc năng lượng sau xung đột Nga - Ukraine.

Hiện nay, Mỹ tiếp tục triển khai kế hoạch giải phóng 172 triệu thùng dầu từ kho dự trữ chiến lược để đối phó với làn sóng tăng giá dầu do chiến sự Iran gây ra.

Động thái này nằm trong nỗ lực phối hợp của Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) nhằm giải phóng tổng cộng khoảng 400 triệu thùng dầu ra thị trường để hạ nhiệt giá năng lượng toàn cầu. Trước đó, phần lớn các lô dầu từ kho dự trữ chiến lược Mỹ chủ yếu được chuyển tới Tây Bắc châu Âu, khu vực Địa Trung Hải và Balkan.