Khoan hơn 2.377 mét vào lòng đất, phát hiện mỏ dầu có thể khai thác 5.100 thùng mỗi ngày

Công ty thăm dò và khai thác dầu khí Arrow Exploration vừa công bố kết quả ban đầu tích cực từ giếng thăm dò Icaco-1 tại mỏ Tapir, thuộc lưu vực Llanos của Colombia, nơi doanh nghiệp đang nắm giữ 50% cổ phần.

Theo thông báo từ công ty, giếng Icaco-1 được khoan đến độ sâu đo được khoảng 2.377 mét, hoàn thành đúng tiến độ và thấp hơn dự toán chi phí. Quá trình khoan đã ghi nhận nhiều tầng chứa hydrocarbon tại các cấu tạo địa chất Carbonera C7, Gacheta và Ubaque.

Trong giai đoạn thử nghiệm ban đầu, Arrow Exploration tập trung khai thác khu vực chứa dầu khí C7. Trong quá trình làm sạch giếng, Icaco-1 đạt sản lượng trung bình khoảng 735 thùng dầu/ngày trong vòng 15 giờ, với tỷ lệ nước khoảng 50%. Sau đó, giếng ổn định ở mức sản lượng giới hạn khoảng 628 thùng/ngày.

Doanh nghiệp cho biết lưu lượng dòng chảy hiện tại cho thấy tiềm năng nâng sản lượng sau khi thực hiện các hoạt động tối ưu hóa khai thác. Đồng thời, công ty đã triển khai khoan giếng thăm dò Icaco-2 nhằm tiếp tục đánh giá quy mô cấu trúc dầu khí tại khu vực này.

Ngoài Icaco-2, Arrow Exploration cũng lên kế hoạch khoan thêm các giếng thăm dò khác và xem xét triển khai hoạt động khai thác ngang tại cấu trúc Icaco, trước khi chuyển sang giai đoạn phát triển tiếp theo tại các giàn AB và CN.

Tính cả sản lượng giới hạn từ Icaco-1, tổng sản lượng hiện tại của công ty đạt khoảng 5.100 thùng dầu quy đổi mỗi ngày. Kết quả này đạt được trong bối cảnh doanh nghiệp vẫn đang đối mặt với một số gián đoạn hoạt động tạm thời, bao gồm việc tạm dừng mỏ khí Pepper tại Alberta do giá khí tự nhiên ở mức thấp và công tác bảo trì tại giếng CN-HZ12.

Ban lãnh đạo Arrow Exploration đánh giá Icaco-1 là một phát hiện quan trọng, góp phần củng cố hiệu quả của mô hình thăm dò dựa trên dữ liệu địa chấn mà công ty đang triển khai tại khu vực Tapir.

Song song với hoạt động mở rộng thăm dò, doanh nghiệp cho biết tiếp tục theo đuổi chiến lược duy trì bảng cân đối kế toán không nợ, đồng thời sử dụng dòng tiền hoạt động để hỗ trợ tăng trưởng nội bộ và tìm kiếm cơ hội mua bán – sáp nhập trong tương lai.

Arrow Exploration hiện tập trung hoạt động tại các lưu vực dầu khí của Colombia như Llanos, Middle Magdalena Valley và Putumayo, thông qua công ty con Carrao Energy SA. Cổ phiếu của doanh nghiệp đang được giao dịch trên thị trường AIM của London và sàn TSX Venture với mã AXL.