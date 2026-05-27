Suzuki Fronx dự kiến thêm bản có thể chạy với xăng 100% ethanol ngay tháng sau, nếu về Việt Nam sẽ là một 'cú hích'

Tại một sự kiện gần đây, Bộ trưởng Giao thông Vận tải và Đường cao tốc Ấn Độ, Nitin Gadkari, xác nhận Maruti Suzuki sẽ ra mắt một mẫu xe sử dụng nhiên liệu linh hoạt (Flex Fuel) nhân Ngày Môi trường Thế giới 5/6 tới tại Delhi.

Điểm đáng chú ý nằm ở khả năng mẫu xe này có thể vận hành bằng nhiên liệu E100 - loại nhiên liệu chứa 100% ethanol. Nếu điều này trở thành hiện thực, đây sẽ là ô tô 4 bánh đầu tiên tại thị trường Ấn Độ có khả năng sử dụng nhiên liệu ethanol ở mức cao như vậy.

Hiện nay, thị trường Ấn Độ chưa có bất kỳ mẫu ô tô flex-fuel nào được bán thương mại. Công nghệ flex-fuel cho phép xe vận hành bằng nhiều tỷ lệ pha trộn ethanol khác nhau, từ xăng thông thường cho tới ethanol gần như tinh khiết.

Fronx có thể trở thành mẫu ô tô đầu tiên ở Ấn Độ dùng được xăng E100. Ảnh: Autocar

Hiện tại, chưa rõ mẫu xe nào sẽ được bổ sung phiên bản dùng được xăng E100 này. Nhưng trước đó, tại Japan Mobility Show 2025, Suzuki từng giới thiệu Fronx phiên bản flex-fuel. Dù vậy, chiếc xe này mới chỉ tương thích với nhiên liệu E85, tức chứa tối đa 85% ethanol.

Điều này đồng nghĩa mẫu xe sắp ra mắt của Maruti Suzuki nhiều khả năng đã được nâng cấp sâu hơn về hệ thống nhiên liệu và động cơ để thích nghi với E100.

Ngoài Fronx, một mẫu khác có thể được lựa chọn là Maruti Suzuki Wagon R. Maruti Suzuki từng giới thiệu giới thiệu nhiều mẫu xe chạy nhiên liệu linh hoạt tại Triển lãm Di động Toàn cầu Bharat 2025 ở New Delhi. Mẫu Wagon R chạy nhiên liệu linh hoạt là một trong những mẫu xe được trưng bày tại sự kiện này.

Một lựa chọn khả dĩ khác là WagonR. Ảnh: AutoX

So với xăng truyền thống, ethanol có đặc tính hút ẩm mạnh hơn đáng kể. Vì vậy, các mẫu xe sử dụng nhiên liệu ethanol nồng độ cao cần được trang bị hệ thống lưu trữ, bơm nhiên liệu và đánh lửa chuyên biệt nhằm đảm bảo độ bền cũng như hiệu suất vận hành.

Theo ông Gadkari, việc thúc đẩy sử dụng ethanol sẽ giúp Ấn Độ giảm phụ thuộc vào dầu thô nhập khẩu - hiện chiếm tới khoảng 87% nhu cầu năng lượng quốc gia. Bên cạnh đó, nhiên liệu sinh học còn được xem là giải pháp giảm phát thải và tận dụng nguồn nguyên liệu nông nghiệp trong nước.

Ngoài Maruti Suzuki, nhiều hãng xe khác như Toyota, Tata Motors hay Mahindra & Mahindra cũng đã trình diễn các mẫu xe flex-fuel tại Ấn Độ. Ở mảng xe hai bánh, Honda và Suzuki cũng đã bắt đầu giới thiệu xe máy sử dụng nhiên liệu ethanol pha trộn.

Sử dụng được "cồn liều cao" sẽ được xem là một lợi thế trên thị trường khi xăng sinh học trở nên phổ biến. Ảnh: Suzuki

Song song với đó, Ấn Độ hiện đã tiêu chuẩn hóa xăng E20 và tiếp tục xây dựng tiêu chuẩn cho các loại nhiên liệu E22, E25, E27 và E30 nhằm chuẩn bị cho giai đoạn tiếp theo của lộ trình pha trộn ethanol trên diện rộng.

Việc Suzuki trình làng mẫu xe chịu được xăng E100 dự kiến sẽ là một tín hiệu đáng chú ý với Việt Nam. Từ ngày 1/6/2026, xăng sinh học E10 sẽ chính thức được phân phối trên toàn quốc theo lộ trình của Bộ Công Thương. Dù có nhiều ưu điểm, không ít người vẫn lo ngại xăng sinh học sẽ gây ra các vấn đề cho các xe hiện hành. Do đó, nếu được bổ sung những phiên bản chịu được xăng sinh học có tỷ lệ ethanol cao sẽ là một lợi thế để cạnh tranh ở thị trường Việt Nam.