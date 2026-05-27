EVNHANOI khẳng định không có lịch cắt điện hôm nay 27/5

Trên website chính thức, EVNHANOI cũng nhấn mạnh một số thông tin đang lan truyền trên mạng xã hội về lịch cắt điện trong ngày là không chính xác.

“Trong cao điểm nắng nóng, EVNHANOI đã hoãn các lịch tạm ngừng cấp điện theo kế hoạch đã lập trước đó, trừ những trường hợp thật sự cần thiết nhằm ngăn ngừa nguy cơ sự cố.

EVNHANOI đang tăng cường ứng trực 24/24h, kiểm tra lưới điện tại các khu vực phụ tải tăng cao, chuẩn bị đầy đủ nhân lực, phương tiện, vật tư thiết bị và sẵn sàng xử lý nhanh các tình huống phát sinh, nhằm bảo đảm cung ứng điện an toàn, ổn định phục vụ người dân và doanh nghiệp trên địa bàn Thủ đô”, EVNHANOI cho biết.

Cán bộ, nhân viên của EVNHANOI tăng cường ứng trực để xử lý các sự cố. (Ảnh: EVNHANOI).

EVNHANOI khuyến nghị khách hàng tra cứu thông tin chính thức qua website evnhanoi.vn, ứng dụng EVNHANOI hoặc Tổng đài Chăm sóc khách hàng 19001288; không chia sẻ các thông tin chưa được kiểm chứng trên mạng xã hội.

Đồng thời, EVNHANOI khuyến nghị khách hàng sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả và an toàn trong cao điểm nắng nóng: tắt các thiết bị không cần thiết, đặt điều hòa từ 26°C trở lên, hạn chế sử dụng đồng thời nhiều thiết bị công suất lớn.

Trước đó, nhiều thông tin lan truyền về việc nhiều xã, phường ở Hà Nội tạm cắt điện, có nơi kéo dài 10 tiếng/ngày. Lý do cắt điện là để phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện.

Nhân viên EVNHANOI kiểm soát trung tâm điều hành. (Ảnh: EVNHANOI).

Trước đó, trả lời Báo Điện tử VTC News, một cán bộ của EVNHANOI cho biết, mặc dù hệ thống điện hiện vẫn cơ bản đáp ứng nhu cầu sử dụng của người dân và doanh nghiệp, song trong bối cảnh nắng nóng còn có thể kéo dài, việc sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả là giải pháp quan trọng nhằm giảm áp lực cho hệ thống điện quốc gia.

Ngành điện khuyến cáo người dân sử dụng điều hòa ở mức nhiệt hợp lý từ 26-27 độ C kết hợp quạt làm mát để tiết kiệm điện năng; hạn chế sử dụng đồng thời nhiều thiết bị công suất lớn vào giờ cao điểm từ 12h-15h và từ 22h-24h. Đồng thời, người dân cần tắt các thiết bị điện không cần thiết, tận dụng ánh sáng và thông gió tự nhiên để giảm tiêu thụ điện.

Các chuyên gia cũng cho rằng, việc sử dụng điện tiết kiệm không chỉ giúp giảm chi phí sinh hoạt cho các hộ gia đình mà còn góp phần bảo đảm an ninh năng lượng trong giai đoạn cao điểm mùa hè. Trong bối cảnh nhu cầu điện tiếp tục tăng trưởng cùng với tốc độ đô thị hóa và phát triển kinh tế, việc nâng cao ý thức sử dụng năng lượng hiệu quả sẽ đóng vai trò ngày càng quan trọng.