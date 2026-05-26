Gây dựng cộng đồng kiểu mới: Một hãng xe Trung Quốc vừa kéo 200 chủ xe cùng đi 'nhặt rác' ven biển miền Trung

Không còn dừng ở những chuyến caravan trải nghiệm xe hay các buổi offline khách hàng quen thuộc, nhiều hãng ô tô tại Việt Nam đang bắt đầu chuyển hướng sang mô hình hoạt động cộng đồng gắn với môi trường và lối sống. Omoda & Jaecoo là cái tên mới nhất thử sức với cách tiếp cận này.

Cuối tháng 5, hơn 200 chủ xe và khách hàng khu vực miền Trung đã tham gia hành trình “OJ Journey – Bảo tồn sinh thái”, xuất phát từ Đà Nẵng và di chuyển đến Hội An, Cửa Đại. Điểm đáng chú ý của chương trình không nằm ở quy mô đoàn xe mà ở hoạt động chính: cùng nhau thu gom rác tại khu vực bãi biển Cửa Đại.

Dưới nắng chiều miền Trung, hàng trăm người tham gia chia thành nhiều nhóm đi dọc bãi biển để nhặt rác thải nhựa, túi nilon và các loại rác sinh hoạt bị bỏ lại ven biển. Hoa hậu Lê Nguyễn Bảo Ngọc cũng xuất hiện và trực tiếp tham gia hoạt động cùng cộng đồng chủ xe.

Trong vài năm gần đây, các hoạt động cộng đồng đang trở thành xu hướng được nhiều hãng xe khai thác khi thị trường ô tô cạnh tranh ngày càng mạnh. Nếu trước đây các chương trình dành cho khách hàng chủ yếu xoay quanh lái thử, trải nghiệm sản phẩm hoặc caravan đường dài, nhiều thương hiệu hiện muốn xây dựng hình ảnh gắn với lifestyle và trách nhiệm xã hội để tăng kết nối với người dùng trẻ.

Điều này đặc biệt dễ thấy ở nhóm thương hiệu mới gia nhập thị trường Việt Nam. Khi độ nhận diện thương hiệu còn chưa đủ lớn, việc xây dựng cộng đồng người dùng được xem là một trong những cách nhanh nhất để tạo sự hiện diện và duy trì tương tác với khách hàng.

Đại diện cộng đồng người dùng Omoda & Jaecoo cho biết nhiều thành viên tham gia không chỉ vì trải nghiệm xe mà còn bởi cảm giác được kết nối trong một tập thể có chung sở thích dịch chuyển và các hoạt động hướng đến môi trường.

Sau hoạt động dọn rác, chương trình tiếp tục với phần giao lưu cộng đồng tại biển Cửa Đại. Thay vì tập trung quá nhiều vào giới thiệu sản phẩm, các hoạt động lần này được tổ chức theo hướng trải nghiệm mở, thiên về kết nối giữa những người dùng với nhau.

Giới quan sát cho rằng đây có thể là hướng đi mà nhiều hãng xe sẽ tiếp tục theo đuổi trong thời gian tới, đặc biệt ở nhóm khách hàng trẻ. Khi chiếc xe không còn chỉ là phương tiện di chuyển, các thương hiệu cũng buộc phải tìm thêm những giá trị khác để giữ chân người dùng, từ trải nghiệm cộng đồng cho tới các hoạt động mang tính xã hội và môi trường.