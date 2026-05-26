Láng giềng 'ôm' kho gạo 5 triệu tấn, một nước Đông Nam Á vẫn tăng mạnh mua gạo Việt

Hữu Bách | 26-05-2026 - 16:27 PM | Thị trường

Trong lúc thị trường gạo châu Á biến động mạnh vì lo ngại thiếu hụt nguồn cung, gạo Việt Nam vẫn duy trì sức hút tại nhiều quốc gia nhập khẩu lớn trong khu vực.

Trong bối cảnh Indonesia sở hữu lượng dự trữ gạo cao kỷ lục và phát tín hiệu muốn xuất khẩu trở lại, Malaysia cho biết hiện chưa có kế hoạch nhập khẩu gạo từ nước này. Đáng chú ý, quốc gia Đông Nam Á này vẫn tiếp tục tăng mua gạo từ Việt Nam với khối lượng lớn.

Theo bản tin mới nhất của Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA), Bộ Nông nghiệp và An ninh lương thực Malaysia khẳng định các cuộc trao đổi gần đây với cơ quan hậu cần quốc gia Indonesia (Bulog) chưa phải đàm phán mua bán chính thức. Malaysia cho biết chính sách nhập khẩu gạo của nước này vẫn dựa trên nhiều yếu tố như giá cả, chất lượng, nhu cầu nội địa và mức tồn kho thực tế.

Diễn biến này gây chú ý bởi Indonesia hiện đang nổi lên như một “nhân tố mới” trên thị trường gạo khu vực. Sau thời gian dài phụ thuộc nhập khẩu, quốc gia đông dân nhất Đông Nam Á đang bước vào giai đoạn dư thừa nguồn cung nhờ sản lượng tăng mạnh.

Theo truyền thông Indonesia, lượng gạo dự trữ của nước này hiện đã lên khoảng 5 triệu tấn, mức cao nhất từ trước tới nay. Chính phủ Indonesia cũng đang triển khai nhiều chương trình mở rộng diện tích canh tác, tăng số vụ gieo trồng và đẩy mạnh cơ giới hóa nông nghiệp nhằm hướng tới mục tiêu tự chủ lương thực lâu dài.

Sản lượng lúa gạo năm 2025 của Indonesia được cho là đã tăng hơn 13%, giúp nước này từng bước chuyển từ vị thế nhập khẩu lớn sang khả năng tham gia ổn định nguồn cung cho khu vực.

Dù vậy, Malaysia hiện vẫn duy trì nhập khẩu đáng kể từ Việt Nam. Trong tháng 4/2026, nước này nằm trong nhóm 5 thị trường mua gạo Việt Nam nhiều nhất với sản lượng khoảng 50.000 tấn.

Không chỉ Malaysia, Philippines cũng đang tăng tốc nhập khẩu để củng cố an ninh lương thực trước nguy cơ El Niño và tình trạng thời tiết khô hạn ảnh hưởng tới nguồn cung cuối năm.

Theo báo cáo của VFA, từ ngày 1/5 đến 18/5/2026 đã có 47 tàu vào các cảng tại TP.HCM và Mỹ Thới để xếp khoảng 252.850 tấn gạo xuất khẩu. Trong số này, có tới 44 tàu chở gạo đi Philippines và 3 tàu đi Malaysia.

Việc nhiều quốc gia châu Á tăng mua sớm đang góp phần hỗ trợ giá gạo khu vực. Một số báo cáo thị trường cho biết giá gạo xuất khẩu chuẩn của Việt Nam và Thái Lan hiện đã vượt mốc 400 USD/tấn trong bối cảnh lo ngại nguồn cung toàn cầu có thể thắt chặt vào cuối năm nay.

Giới phân tích cho rằng trong bối cảnh thương mại gạo khu vực đang thay đổi nhanh chóng, Việt Nam vẫn duy trì được vai trò là một trong những nguồn cung quan trọng nhờ sản lượng ổn định và khả năng đáp ứng nhanh các đơn hàng lớn.

Hữu Bách

An Ninh Tiền Tệ

Từ Khóa:
gạo, việt nam

