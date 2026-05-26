IPO Điện Máy Xanh: Bức tranh lợi nhuận và tiềm năng tăng trưởng ra sao?

Tăng trưởng lợi nhuận vượt trội so với doanh thu

Phân tích sâu kết quả kinh doanh cho thấy DMX là "con gà đẻ trứng vàng" của Thế Giới Di Động với tốc độ tăng trưởng ấn tượng. Bất chấp những khó khăn chung của nền kinh tế, kết thúc năm 2025, doanh thu thuần hợp nhất của DMX đạt mức 109.479 tỷ đồng, tăng 17,3%. Đáng chú ý, lợi nhuận sau thuế năm 2025 bứt phá lên 5.801 tỷ đồng (so với mức 3.717 tỷ đồng của năm trước), tương đương mức tăng tới 56,1%.

Sự chênh lệch giữa tốc độ tăng trưởng lợi nhuận (gấp hơn 3 lần doanh thu) là minh chứng cho thấy đòn bẩy vận hành bắt đầu phát huy tác dụng tối ưu sau giai đoạn tái cơ cấu. Đà tăng trưởng này tiếp tục được khẳng định trong Quý 1/2026 với 2.218 tỷ đồng lợi nhuận, hoàn thành hơn 30% kế hoạch năm.

Đặc biệt, biên lợi nhuận sau thuế đạt mức 6,8%, một bước nhảy vọt so với mức 5,3% của năm 2025, nhờ xu hướng cải thiện cơ cấu sản phẩm theo hướng giá trị cao hơn và các sáng kiến nâng cao hiệu quả vận hành của DMX. Hiệu quả này không đến từ việc mở rộng số lượng cửa hàng mà nhờ chỉ số tăng trưởng doanh thu trên mỗi cửa hàng cũ (SSSG) đạt mức kỷ lục 34%.

Hệ thống hơn 3.000 điểm bán hiện đại và tối ưu hiệu suất trên toàn quốc là nền tảng giúp Điện Máy Xanh duy trì vị thế dẫn đầu thị trường bán lẻ điện máy.

Hiệu quả vận hành: Nhìn từ vòng quay hàng tồn kho và Quản trị chuỗi cung ứng

Tính đến ngày 31/03/2026, giá trị hàng tồn kho thuần của DMX ghi nhận con số 23.054 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu tài sản ngắn hạn. Doanh nghiệp tập trung nguồn lực vào các nhóm hàng công nghệ có tốc độ luân chuyển nhanh. Cụ thể, điện thoại di động là mặt hàng chiếm tỷ trọng lớn nhất với giá trị tồn kho hơn 9.079 tỷ đồng, tiếp sau là thiết bị điện tử với hơn 6.201 tỷ đồng và máy tính xách tay đạt gần 2.696 tỷ đồng.

Năng lực triển khai tại điểm bán giúp Điện Máy Xanh duy trì tốc độ luân chuyển hàng hóa. Chỉ số vòng quay hàng tồn kho đã có sự cải thiện, tăng từ 4,2 vòng trong năm 2024 lên 4,4 vòng vào năm 2025. Sự gia tăng này đồng nghĩa với việc thời gian lưu kho bình quân được rút ngắn, giúp doanh nghiệp giảm thiểu rủi ro hàng hóa lỗi thời và tiết giảm đáng kể chi phí tài chính phát sinh từ việc đọng vốn lưu động.

Trong bối cảnh thị trường đối mặt với rủi ro thiếu hụt hàng hóa do khan hiếm chipset toàn cầu, doanh nghiệp đã duy trì lượng hàng tồn kho lớn từ cuối năm 2025 với giá gốc đạt 23.369 tỷ đồng, tăng mạnh so với mức 18.869 tỷ đồng của năm 2024.

Việc đảm bảo nguồn cung tại mạng lưới hơn 3.000 điểm bán không chỉ giúp DMX thâu tóm thêm thị phần từ các đối thủ yếu thế hơn mà còn là cơ sở để bảo vệ biên lợi nhuận gộp, sẵn sàng hỗ trợ lộ trình bứt phá lợi nhuận sau khi chính thức niêm yết độc lập.

Sự chủ động về nguồn hàng và năng lực quản trị chuỗi cung ứng đang giúp doanh nghiệp tối ưu hóa chi phí vận hành, bảo vệ biên lợi nhuận gộp trước biến động thị trường.

"Trái ngọt" từ EraBlue

BCTC độc lập hé lộ dòng vốn đầu tư mạnh mẽ của DMX vào chuỗi liên doanh EraBlue tại Indonesia. Tổng giá gốc đầu tư vào liên doanh này đã liên tục tăng từ 286,6 tỷ đồng (năm 2024) lên mức 513,7 tỷ đồng vào cuối Quý 1/2026.

Đáng chú ý, khoản đầu tư này đã chính thức bước qua điểm hòa vốn. Từ mức ghi nhận lỗ hơn 44,5 tỷ đồng trong năm 2024, EraBlue đã bắt đầu hái quả ngọt khi đóng góp trực tiếp 24,35 tỷ đồng lợi nhuận dương cho DMX trong năm 2025.

Đà tăng trưởng bứt tốc tiếp tục thể hiện trong Quý 1/2026 khi phần lãi từ EraBlue mang về cho DMX đạt hơn 9 tỷ đồng (tăng gần gấp 3 lần cùng kỳ), mở ra một động lực tăng trưởng lợi nhuận mới mẻ và bền vững trong dài hạn.

Tỷ suất sinh lời "trong mơ" và chính sách cổ tức

Sức hấp dẫn của DMX không chỉ dừng lại ở kết quả vận hành mà còn nằm ở khả năng sử dụng vốn cực kỳ hiệu quả, mang lại tỷ suất sinh lời trong mơ. Chỉ số ROE (Lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu) đã ghi nhận mức 31,1% trong năm 2025 so với con số 19,5% của năm 2024. Đồng thời, chỉ số ROA (Lợi nhuận trên tổng tài sản) đạt mức ấn tượng 10,9%, phản ánh năng lực vận hành tài sản tối ưu của ban điều hành.

Với tỷ suất sinh lời nói trên, công ty đã chi trả cổ tức bằng tiền mặt với tổng giá trị 8.700 tỷ đồng trong năm 2025, bao gồm 4.000 tỷ chi cho năm 2024 và 4.700 tỷ chi trong năm 2025; tỷ lệ lợi nhuận sau thuế dùng để chi trả cổ tức tương ứng khoảng 150% lợi nhuận sau thuế hợp nhất 2025

DMX cũng cam kết sẽ duy trì chính sách cổ tức tiền mặt tối thiểu 50% lợi nhuận sau thuế trong giai đoạn 2026 - 2030. Đây cũng là điểm có thể giúp DMX trở thành "thỏi nam châm" thu hút dòng tiền từ các quỹ đầu tư dài hạn.

Nền tảng tài chính lành mạnh và dòng tiền kinh doanh dồi dào từ hệ thống bán lẻ là cơ sở để Điện Máy Xanh duy trì chính sách cổ tức tiền mặt hấp dẫn cho cổ đông.

Định giá trăm nghìn tỷ

Trên cơ sở bức tranh tài chính nêu trên, DMX có phương án chào bán IPO với mức giá chào bán dự kiến 80.000 đồng/cổ phiếu cho khối lượng 179.500.400 cổ phiếu phát hành ra công chúng.

Theo báo cáo phân tích mới nhất của CTCK Vietcap dựa trên kết quả thực tế trong Quý 1 (tăng trưởng 49%), dự phóng LNST 2026 có khả năng đạt 9.324 tỷ đồng, tương ứng P/E 2026 chỉ xấp xỉ 10 lần. Nếu đạt được con số lợi nhuận này, thì rõ ràng, đây là mức định giá tốt cho một doanh nghiệp bán lẻ đầu ngành với cam kết tăng trưởng LNST 16%/năm trong 5 năm tới.

Số tiền huy động thêm được dự kiến dùng để thanh toán các khoản nợ vay ngắn hạn tại các tổ chức tín dụng, qua đó cải thiện cơ cấu vốn và giảm chi phí lãi vay trong những năm tiếp theo.

Nếu phân phối hết số cổ phiếu chào bán, doanh nghiệp có thể huy động hơn 14.360 tỷ đồng. Thương vụ này dự kiến xác lập mức vốn hóa thị trường khủng lên tới hơn 100 nghìn tỷ đồng - lớn nhất trong số các thương vụ IPO trong 5 năm trở lại đây và đưa doanh nghiệp vào nhóm công ty có giá trị vốn hóa lớn trên HOSE ngay trong giai đoạn đầu niêm yết.

Sự kiện IPO của DMX có thể định hình lại bản đồ vốn hóa tỷ USD và là bài toán phân bổ lại tỷ trọng danh mục của hàng loạt quỹ đầu tư lớn trên thị trường chứng khoán Việt Nam trong thời gian tới.

Từ các số liệu trong bản cáo bạch và kế hoạch IPO, có thể thấy DMX đang bước ra thị trường với một số đặc điểm tài chính nổi bật: doanh thu và lợi nhuận duy trì tăng trưởng hai chữ số, ROE ở mức trên 30%, tỷ lệ tiền mặt và tài sản tài chính ngắn hạn cao, cùng chính sách cổ tức tiền mặt tương đối rõ ràng cho giai đoạn 2026–2030.

Ở chiều ngược lại, quy mô lớn của danh mục đầu tư tài chính và các khoản cho vay ngắn hạn – đặc biệt là cho vay các công ty chứng khoán – cũng đồng nghĩa nhà đầu tư cần theo dõi sát hơn các chỉ tiêu liên quan đến rủi ro tín dụng, chất lượng tài sản tài chính và chiến lược sử dụng dòng tiền sau khi IPO hoàn tất.