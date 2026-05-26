Giải pháp nào cho hàng ngàn tấn lươn ở miền Tây thoát cảnh bí đầu ra?

Mô hình nuôi lươn không bùn tại tỉnh Cà Mau phát triển mạnh trong những năm gần đây do dễ áp dụng, không cần nhiều diện tích, vốn đầu tư linh hoạt và mang lại hiệu quả kinh tế cao. Việc mở rộng diện tích nuôi mang tính tự phát, thiếu quy hoạch và liên kết trong tiêu thụ dẫn đến lươn thương phẩm "bí" đầu ra.

Dư thừa sản lượng, giá lươn tại Cà Mau giảm mạnh

Theo ghi nhận của phóng viên, giá lươn nuôi được thương lái thu mua từ 38.000 – 42.000 đồng/kg, giảm hơn 30.000 đồng/kg so với cùng kỳ. Đầu ra gặp khó không chỉ khiến giá thành giảm mạnh mà còn dẫn đến hơn 1.000 tấn lươn của các hộ nuôi ở Cà Mau bị tồn đọng.

Chi cục Thủy sản tỉnh Cà Mau cho biết nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên là do cung vượt cầu. "Giai đoạn 2023-2025, lươn được thu mua với giá cao nên người dân mở rộng diện tích nuôi mà không có quy hoạch. Đồng thời, các tỉnh Đồng Tháp, An Giang, Vĩnh Long, TP Cần Thơ... cũng mở rộng diện tích và sản lượng tăng nhanh trong thời gian ngắn cộng với thiếu liên kết dẫn đến cung vượt cầu" – một lãnh đạo của Chi cục Thủy sản tỉnh Cà Mau thông tin.

Bên cạnh đó, lươn nuôi có kích cỡ không đồng đều, thiếu tiêu chuẩn chứng nhận VietGAP và an toàn thực phẩm nên khó vào siêu thị, nhà hàng lớn và xuất khẩu.

Ông Nguyễn Hoàng Xuân, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản tỉnh Cà Mau, cho hay ngành chức năng địa phương sẽ kết nối với doanh nghiệp, bếp ăn công nghiệp và đẩy mạnh bán qua các kênh online… để hỗ trợ người dân tiêu thụ lươn tồn đọng.

"Về lâu dài, chúng tôi sẽ quy hoạch lại vùng nuôi tránh phát triển tự phát dẫn đến cung vượt cầu. Đẩy mạnh xuất khẩu và nghiên cứu các thị trường tiềm năng, như: Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản; ưu tiên sản phẩm chế biến và phát triển chuỗi giá trị 4 nhà" – ông Xuân nhấn mạnh.

Trong khi đó, tại TP Cần Thơ, việc phát triển "nóng" nuôi lươn không bùn đã dẫn đến dư thừa nguồn cung. Sau khi khảo sát, Hội Nông dân TP Cần Thơ xác định còn khoảng 4.000 tấn lươn quá lứa tồn đọng, chưa có đầu ra.

Nông dân tại TP Cần Thơ cũng phát triển mạnh việc nuôi lươn không bùn

Trước tình hình này Hội Nông dân TP Cần Thơ đã và đang tích cực làm cầu nối, liên kết nông dân nuôi lươn với các đơn vị bao tiêu nhằm ổn định đầu ra và nâng cao giá trị nông sản địa phương.

Hội Nông dân TP Cần Thơ khảo sát mô hình nuôi lươn không bùn ở xã Vị Thủy để kết nối tiêu thụ, tìm đầu ra

Theo đó, hội đã chủ động kết nối trực tiếp các hộ nuôi với những đầu mối thu mua lớn. Điển hình là có một cơ sở thu mua lớn tại xã Cờ Đỏ tiêu thụ trung bình từ 15-20 tấn lươn mỗi ngày để cung ứng cho thị trường miền Bắc và xuất khẩu sang Campuchia.

Bên cạnh đó, Hội Nông dân TP Cần Thơ còn định hướng phát triển các mô hình liên kết với doanh nghiệp để xuất khẩu lươn sạch, cũng như phối hợp với hợp tác xã cung ứng lươn sơ chế cắt khúc vào hệ thống siêu thị.