Giới chức nông nghiệp bang Maharashtra (Ấn Độ) vừa phát động một chiến dịch truy quét hàng giả quy mô lớn nhằm vào hoạt động buôn bán phân bón và chất kích thích sinh học trái phép, qua đó thu giữ lượng lớn sản phẩm nghi là hàng giả trị giá khoảng 92 lakh rupee, tương đương gần 2,5 tỷ đồng.

Theo thông tin từ Sở Nông nghiệp huyện Akola, vụ việc được phát hiện sau khi cơ quan chức năng nhận được tố giác vào ngày 19/5 về việc một lượng lớn chất kích thích sinh học đang được lưu trữ và phân phối trái phép tại khu vực MIDC giai đoạn 4 – khu công nghiệp thuộc bang Maharashtra.

Ngay sau đó, đội đặc nhiệm của Sở Nông nghiệp đã tiến hành kiểm tra đột xuất kho hàng của công ty Agrotonic Asian Industries. Chiến dịch do Tiến sĩ Tushar Jadhav, Cán bộ Phát triển Nông nghiệp, cùng ông Satish Kumar Dandage, Thanh tra Kiểm soát Chất lượng cấp quận trực tiếp chỉ đạo.

Trong quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 27 loại chất kích thích sinh học (PGR) với số lượng rất lớn được lưu trữ trong kho. Tổng cộng có 3.827 lít và hơn 31.141 kg sản phẩm bị tạm giữ.

Theo cơ quan chức năng, các cá nhân liên quan không thể xuất trình giấy phép kinh doanh, hồ sơ nguồn gốc hay các thỏa thuận phân phối hợp pháp đối với số hàng hóa nói trên. Đây được xem là dấu hiệu cho thấy hoạt động buôn bán vật tư nông nghiệp không tuân thủ quy định quản lý chất lượng và an toàn.

Toàn bộ số mẫu phân bón và chất kích thích sinh học đã được gửi tới phòng thí nghiệm để kiểm định. Kết quả xét nghiệm sẽ xác định liệu các sản phẩm này có phải hàng giả hoàn toàn, kém chất lượng hay không đáp ứng tiêu chuẩn lưu hành trên thị trường.

Giới chức địa phương cho biết việc sử dụng phân bón, thuốc kích thích sinh học giả hoặc không đạt chuẩn có thể gây thiệt hại nghiêm trọng cho sản xuất nông nghiệp, làm giảm năng suất cây trồng và ảnh hưởng trực tiếp đến thu nhập của nông dân.

Chiến dịch truy quét lần này diễn ra trong bối cảnh bang Maharashtra đang chuẩn bị bước vào mùa vụ Kharif – vụ sản xuất nông nghiệp quan trọng nhất trong năm tại nhiều khu vực của Ấn Độ. Đây cũng là thời điểm nhu cầu phân bón, hạt giống và các sản phẩm hỗ trợ cây trồng tăng mạnh, khiến nguy cơ xuất hiện hàng giả, hàng kém chất lượng gia tăng.

Sở Nông nghiệp bang Maharashtra khẳng định sẽ xử lý nghiêm các hành vi sản xuất, buôn bán vật tư nông nghiệp trái phép nhằm bảo vệ quyền lợi người nông dân và đảm bảo an toàn cho hoạt động canh tác.

Theo giới quan sát địa phương, vụ việc đã tạo ra tâm lý lo ngại trong giới kinh doanh vật tư nông nghiệp bất hợp pháp, đồng thời cho thấy chính quyền đang siết chặt công tác quản lý thị trường trước mùa gieo trồng cao điểm.

Những năm gần đây, Ấn Độ liên tục ghi nhận các vụ phát hiện phân bón và thuốc bảo vệ thực vật giả tại nhiều bang nông nghiệp lớn. Các chuyên gia cảnh báo việc sử dụng sản phẩm không đạt chuẩn không chỉ gây thiệt hại kinh tế mà còn có nguy cơ làm thoái hóa đất, ảnh hưởng môi trường và tác động lâu dài đến chuỗi sản xuất nông nghiệp.