Giá cà phê hôm nay 27-5: Đồng loạt tăng

Kết thúc phiên giao dịch đêm qua và rạng sáng 27-5 (giờ Việt Nam), giá cà phê Robusta trên sàn London (Anh) tăng từ 1,82% - 2,02%, trong khi giá Arabica trên sàn New York (Mỹ) tăng 0,45% - 0,61%.

Ở kỳ hạn giao tháng 7-2026, giá Robusta tăng 63 USD/tấn, lên 3.519 USD/tấn; còn giá Arabica tăng 40 USD/tấn, lên 6.040 USD/tấn.

Trong nước, giá cà phê hôm nay dự kiến tăng trở lại sau khi lùi về mốc 87.800 đồng/kg vào ngày hôm qua.

Giá cà phê phục hồi

Giá cà phê phục hồi trong bối cảnh lo ngại nguồn cung cuối năm có thể bị ảnh hưởng bởi hiện tượng “siêu” El Nino được dự báo xuất hiện tại Đông Nam Á từ tháng 7 đến tháng 12 năm nay. Tại Việt Nam, tình trạng nắng nóng kéo dài thời gian gần đây càng làm gia tăng lo ngại về năng suất cây trồng.

Theo Tổ chức Cà phê Quốc tế (ICO), trong 6 tháng đầu niên vụ cà phê 2025-2026 (từ tháng 10-2025 đến tháng 3-2026), xuất khẩu cà phê toàn cầu đạt 70,91 triệu bao, tăng 3,3% so với cùng kỳ niên vụ trước.

Động lực tăng trưởng chủ yếu đến từ khu vực châu Á, khi Việt Nam, Ấn Độ và Indonesia ghi nhận tổng lượng xuất khẩu đạt 5,82 triệu bao, tăng 13,1% so với cùng kỳ.



