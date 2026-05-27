Sầu riêng giá rẻ 'đổ bộ' ở TP.HCM: Chất lượng ra sao?

Thời gian gần đây, tại nhiều tuyến đường ở TP.HCM xuất hiện nhiều điểm bán sầu riêng giá rẻ treo bảng chỉ từ 35.000 - 50.000 đồng/kg. Trên mạng xã hội, không ít bài đăng quảng cáo “sầu riêng giá sốc”, “giá tận vườn”... thu hút sự quan tâm lớn của người tiêu dùng.

Treo bảng giá rẻ để hút khách

Theo tìm hiểu thực tế của phóng viên Báo Điện tử VTC News, mức giá rẻ này phần lớn chỉ áp dụng cho hàng dạt, hàng lỗi hoặc chất lượng thấp. Với các loại sầu riêng ngon, cơm dày, nhiều múi và được người bán cam kết chất lượng, giá bán vẫn dao động ở mức 80.000 - 90.000 đồng/kg.

Một điểm bán sầu riêng vỉa hè trên đường Phan Văn Hớn, TP.HCM.

Tại một điểm bán sầu riêng trên địa bàn phường An Khánh, TP.HCM, anh Sơn - tiểu thương bán sầu riêng nhiều năm - cho biết hiện cửa hàng đang bán hai mức giá chính là 50.000 đồng/kg và 70.000 đồng/kg. Mỗi ngày, anh tiêu thụ khoảng 200 kg sầu riêng.

Theo anh Sơn, nguồn hàng năm nay chủ yếu là hàng phổ thông, không có nhiều lô hàng đẹp hay hàng VIP. Sầu riêng nhập về thường không đồng đều, có trái lớn trái nhỏ lẫn lộn, chất lượng cũng chênh lệch khá nhiều.

“ Năm nay tôi không nhập nhiều hàng ngon bởi giá cũng không rẻ và loại ngon chủ yếu để xuất khẩu rồi. Giá 35.000 - 40.000 đồng/kg thì chủ yếu là hàng dạt, chứ sầu riêng ngon không thể bán mức đó được ”, anh Sơn nói.

Khảo sát tại nhiều điểm bán trên các tuyến đường như Phạm Văn Đồng, Trường Chinh, Lê Văn Thọ, Lê Trọng Tấn… nhiều sạp treo bảng sầu riêng chỉ từ 37.000 - 39.000 đồng/kg”. Tuy nhiên khi khách hỏi mua loại ngon, giá thực tế thường tăng lên đáng kể.

Theo tiểu thương, sầu riêng giá rẻ chủ yếu là hàng dạt, ít múi hoặc chất lượng không đồng đều.

Chị Phương, người bán sầu riêng trên đường Ngô Tất Tố, phường Thạnh Mỹ Tây, cho biết mức giá siêu rẻ hiện nay dễ khiến người tiêu dùng hiểu lầm rằng sầu riêng đang rớt giá mạnh . Nhưng thực tế, với những người thu mua số lượng nhỏ từ 100 - 200 kg, chi phí vận chuyển và hao hụt vẫn rất cao nên khó có chuyện bán hàng ngon với giá quá thấp.

Theo chị, loại sầu riêng được bán ở mức 35.000 - 40.000 đồng/kg thường là “hàng cơm” hoặc “hàng heo” - cách gọi trong nghề dành cho các trái ít múi, chất lượng kém. Những trái này thường chỉ có 1 đến 2 hộc cơm, hiếm lắm mới được 3 hộc. Không ít trái gặp tình trạng cháy cơm, sượng hoặc lạc vị, ăn không ngọt.

Người bán này cho biết thị trường hiện tồn tại hai kiểu bán phổ biến là bán không bao ăn và bán bao ăn. Với hình thức không cam kết đổi trả, giá có thể rẻ hơn do người mua tự chấp nhận rủi ro nếu gặp trái sượng, cơm nhạt.

Ngược lại, nếu cửa hàng cam kết bao đổi trả khi chất lượng không đạt, giá bán bắt buộc phải cao hơn để bù chi phí hao hụt.

“ Muốn bán bao ăn thì giá phải cao hơn nhiều vì mình phải chịu rủi ro cho khách. Hàng lấy vào 40.000 đồng/kg thì bán ra phải 70.000 - 80.000 đồng/kg mới đủ chi phí ”, chị Phương nói.

Giá sầu riêng những ngày gần đây đã bắt đầu nhích lên nhưng vẫn có nhiều loại giá rẻ.

Tiền nào của đó

Ông Trần Anh Tuấn, chủ cửa hàng sầu riêng Tuấn Mập trên đường Trường Chinh, cho biết thị trường sầu riêng năm nay có giá mềm hơn năm ngoái khoảng 10 - 15% do nguồn cung lớn, trong khi xuất khẩu gặp khó ở khâu kiểm nghiệm .

Có hơn 20 năm kinh nghiệm trong nghề, ông Tuấn cho biết cửa hàng mỗi ngày vẫn nhập khoảng vài trăm ký sầu riêng Ri6 để bán. Theo ông, mức giá bán lẻ hiện nay phụ thuộc rất lớn vào phân khúc chất lượng.

Những trái sầu riêng Ri6 loại A, đủ 5 hộc múi, cơm vàng đẹp, vị thơm ngon thường được bán khoảng 90.000 đồng/kg, loại B được bán quanh mức 50.000 đồng/kg.

Riêng các trái méo, kích thước không đều, ít múi, cơm nhão hoặc hương vị nhạt sẽ bị xếp vào hàng dạt. Loại này chủ yếu bán cho các cơ sở làm kem hoặc chế biến nên giá thấp hơn nhiều.

Theo các tiểu thương , việc nhiều nơi treo bảng giá rẻ thực chất là chiêu thu hút khách. Khi người tiêu dùng thấy mức giá chỉ vài chục nghìn đồng mỗi kg sẽ dễ dừng xe mua thử. Tuy nhiên, nếu muốn chọn hàng ngon, nhiều múi và được đổi trả khi lỗi, mức giá thực tế không hề rẻ như quảng cáo.

Sầu riêng loại B thường có giá dưới 50.000 đồng/kg tại nhiều cửa hàng ở TP.HCM.

“ Treo bảng 39.000 đồng/kg để hút khách thì nhiều nơi làm, nhưng khách mua hàng ngon thì cuối cùng vẫn phải trả giá cao hơn ”, một tiểu thương cho biết.

Tại cửa hàng Sầu riêng Bốn Mùa Sạch 01 trên đường Lê Văn Thọ, anh Nguyễn Thanh cũng đang bán sầu riêng Ri6 với nhiều mức giá từ 39.000 - 79.000 đồng/kg.

Theo anh Thanh, sự chênh lệch giá nằm ở chất lượng từng loại trái. Những trái cơm dày, vị ngon, nhiều múi sẽ có giá cao hơn. Trong khi đó, các trái ít hộc cơm, hình thức xấu hoặc chất lượng thấp sẽ được bán giá rẻ.

Anh Thanh cho biết thời gian qua, có thời điểm giá sầu riêng loại A tại vườn chỉ còn khoảng 30.000 đồng/kg. Tuy nhiên, từ lúc thu hoạch đến khi đến tay người tiêu dùng còn phát sinh hàng loạt chi phí như nhân công hái trái, vận chuyển, sơ chế, bảo quản và phân phối.

Ngoài ra, phần lớn cửa hàng hiện nay đều bán theo hình thức “bao ăn”, tức cam kết đổi trả nếu sầu riêng bị sượng, cháy hay không đạt chất lượng. Điều này khiến tỷ lệ hao hụt tăng cao.

Theo anh Thanh, mức hao hụt trung bình hiện khoảng 15 - 20%. Đây là khoản chi phí mà người bán phải tính vào giá bán để đảm bảo cân bằng giữa lợi nhuận và nhu cầu mua của người tiêu dùng.

Không chỉ tiểu thương, nhiều chuyên gia trong ngành cũng cho rằng sầu riêng giá rẻ xuất hiện gần đây chủ yếu đến từ việc nguồn cung tăng mạnh trong vụ thuận tại miền Tây.

Những trái sầu riêng loại ngon, cơm vàng đẹp, nhiều múi hiện vẫn được bán với giá 80.000 – 90.000 đồng/kg.

Trong bối cảnh xuất khẩu gặp khó, thương lái ưu tiên thu mua loại A đạt chuẩn, còn nhiều trái chất lượng thấp bị bỏ lại. Không ít nhà vườn tiếc hàng nên mang ra bán ven đường hoặc đẩy về thị trường nội địa với giá rẻ. Tuy nhiên, phần lớn đây là hàng dạt, không đủ tiêu chuẩn xuất khẩu nên chất lượng khó đồng đều.

Theo các tiểu thương, người tiêu dùng cần tỉnh táo trước những quảng cáo sầu riêng “siêu ngon”, “giá tận gốc” hay “rẻ bất ngờ”. Nếu mức giá thấp hơn quá nhiều so với mặt bằng chung, rất có thể đó là hàng ít múi, chất lượng không ổn định hoặc không có cam kết đổi trả.

Nhiều người bán lâu năm cho rằng thị trường sầu riêng hiện nay vẫn có hàng ngon với giá hợp lý hơn trước, nhưng chưa đến mức “rẻ chưa từng có” như một số quảng cáo trên mạng xã hội.

Với các loại Ri6 chất lượng tốt, cơm vàng, nhiều múi, vị béo ngọt ổn định, giá bán lẻ tại TP.HCM hiện vẫn phổ biến quanh mức 80.000 - 90.000 đồng/kg. Đây mới là mức giá phản ánh đúng chất lượng của loại trái cây được mệnh danh là “vua trái cây” này.