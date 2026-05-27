'Xe ga quốc dân' giá chỉ 21 triệu đồng ra mắt: thiết kế hiện đại, trang bị vượt Honda Vision

TVS Motor Company vừa bổ sung thêm hai tùy chọn màu sắc mới cho mẫu xe tay ga TVS Jupiter 125, tiếp tục mở rộng bảng màu vốn đã khá đa dạng của dòng xe này tại thị trường Ấn Độ. Với những nâng cấp mới về ngoại hình, Jupiter 125 tiếp tục hướng đến nhóm khách hàng gia đình nhờ thiết kế thực dụng, vận hành êm ái và mức tiêu hao nhiên liệu tiết kiệm.

Theo công bố từ hãng, hai phối màu mới được bổ sung cho phiên bản DT SXC gồm Ivory Matte Copper Bronze và Ivory Elite Green. Mẫu xe hiện có giá khởi điểm từ 78.700 Rupee, tương đương khoảng 21 triệu đồng. Sau lần cập nhật này, Jupiter 125 hiện sở hữu tổng cộng 11 tùy chọn màu sắc trên toàn bộ các phiên bản.

Dù được TVS gọi là phối màu hai tông, thiết kế thực tế của các phiên bản mới mang phong cách gần giống ba tông màu hơn. Xe được trang bị yên màu nâu kết hợp khu vực để chân màu nâu nhạt, tạo cảm giác cao cấp và tăng chiều sâu thị giác.

Màu sơn chủ đạo được áp dụng cho phần yếm trước, chắn bùn trước, ốp hông và chóa đèn pha, trong khi phần còn lại của thân xe được phối màu ngà (ivory). Theo đánh giá từ thị trường, phối màu Ivory Matte Copper Bronze hướng tới phong cách thanh lịch, phù hợp với nhóm khách hàng gia đình, còn Ivory Elite Green mang cảm giác trẻ trung hơn nhưng vẫn giữ sự tinh tế thay vì quá nổi bật.

Bên cạnh phiên bản DT SXC, TVS cũng tiếp tục cung cấp tùy chọn SmartXonnect dành cho khách hàng yêu thích phong cách đơn giản hơn. Phiên bản này có hai màu Matte Copper Bronze và Elite Green dưới dạng sơn đơn sắc. So với DT SXC, bản SmartXonnect sử dụng yên đen cùng các chi tiết ốp trong màu đen, mang lại diện mạo thể thao hơn. Ngoài ra, hãng còn cung cấp thêm màu Elegant Red cho phiên bản này.

Ngoài thay đổi về màu sắc, các thông số kỹ thuật của Jupiter 125 vẫn được giữ nguyên. Xe sử dụng động cơ xi-lanh đơn dung tích 124,8cc làm mát bằng không khí, cho công suất khoảng 8,7 mã lực và mô-men xoắn 11,1 Nm. Động cơ kết hợp hộp số vô cấp CVT giúp xe vận hành mượt mà, phù hợp với điều kiện giao thông đô thị đông đúc. Dung tích bình xăng là 5,1L.

Một trong những điểm mạnh của Jupiter 125 là khả năng tiết kiệm nhiên liệu, với mức tiêu hao được công bố khoảng 1,8 lít/100 km. Đây được xem là lợi thế lớn đối với người dùng cần một mẫu xe tay ga phục vụ nhu cầu di chuyển hằng ngày.

Về kích thước, xe có thông số dài x rộng x cao lần lượt 1.852 x 691 x 1.168 mm, chiều dài cơ sở 1.275 mm và trọng lượng khoảng 108 kg. Mẫu xe vẫn duy trì nhiều trang bị thực dụng như nắp bình xăng phía trước, bánh xe 12 inch, cốp chứa đồ dưới yên dung tích lớn cùng phanh đĩa trước dạng cánh hoa.

Ở các phiên bản cao cấp, Jupiter 125 còn được trang bị cụm đồng hồ TFT hỗ trợ kết nối Bluetooth và tính năng dẫn đường từng chặng thông qua hệ thống TVS SmartXonnect. Với việc liên tục mở rộng tùy chọn màu sắc và giữ vững thế mạnh về tính thực dụng, Jupiter 125 tiếp tục là một trong những mẫu scooter gia đình đáng chú ý tại thị trường Ấn Độ.