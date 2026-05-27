Quạt hơi nước có thực sự làm mát, vì sao nhiều người thấy bí bách hơn?

Mỗi khi nắng nóng đỉnh điểm, quạt hơi nước lại trở thành mặt hàng bán chạy vì được quảng cáo là mát hơn quạt thường, tiết kiệm điện hơn điều hòa, giúp giảm nhiệt nhanh. Không ít người kỳ vọng rằng chỉ cần quạt hơi nước là đủ vượt qua mùa hè mà không cần điều hòa .

Tuy nhiên, không ít người sau khi mua lại thất vọng, kêu ca rằng phòng vẫn nóng, không khí bí bách, càng dùng càng ẩm, thậm chí cảm thấy khó chịu hơn. Vậy quạt hơi nước có thực sự làm mát hơn quạt thường?

Quạt hơi nước hoạt động thế nào?

Quạt hơi nước (hay quạt điều hòa, máy làm mát không khí) hoạt động theo nguyên lý dùng nước để làm giảm nhiệt của luồng gió. Bên trong quạt có tấm làm mát, bơm nước, quạt hút gió.

Khi không khí đi qua tấm làm mát chứa nước, một phần nhiệt bị lấy đi, gió thổi ra sẽ mát hơn gió thường. Nói một cách dễ hiểu, quạt hơi nước không “làm lạnh” như điều hòa mà là tạo luồng gió mát hơn nhờ bay hơi nước.

Quạt hơi nước có thực sự làm giảm nhiệt độ?

Có, nhưng hiệu quả không mạnh như nhiều quảng cáo. Trong điều kiện phù hợp, nhiệt độ có thể giảm vài độ C, tạo cảm giác dễ chịu hơn quạt thường.

Tuy nhiên, quạt hơi nước không thể biến căn phòng 35–38 độ C thành mát lạnh như điều hòa. Nhiều người mua về rồi thất vọng vì đặt kỳ vọng quá cao, nghĩ nó có thể thay thế hoàn toàn máy lạnh.

Thực tế, quạt hơi nước chỉ hỗ trợ làm dịu cảm giác nóng, không phải “điều hòa giá rẻ”.

Vì sao nhiều người dùng quạt hơi nước lại thấy bí hơn?

Đây là lời phàn nàn cực kỳ phổ biến. Nguyên nhân là vì quạt liên tục bổ sung hơi ẩm vào không khí. Nếu dùng trong phòng kín, phòng nhỏ và có độ ẩm cao, không khí sẽ ẩm hơn, ngột ngạt hơn, gây cảm giác dính da rất khó chịu.

Ở Việt Nam, đặc biệt tại Hà Nội hay TP.HCM, mùa hè thường nóng kèm độ ẩm cao. Khi đó, mồ hôi khó bay hơi, cơ thể khó tản nhiệt. Nếu tiếp tục tăng độ ẩm bằng quạt hơi nước, nhiều người sẽ thấy “mát ít nhưng bí nhiều”.

Quạt hơi nước hợp với kiểu khí hậu nào nhất? Thiết bị này thường hiệu quả hơn cả ở vùng khô nóng, độ ẩm thấp, không khí hanh khô, ví dụ như sa mạc, vùng khí hậu khô, nơi nóng nhưng ít ẩm.

Khi không khí khô, nước bay hơi nhanh, hiệu ứng làm mát rõ hơn. Ngược lại, ở môi trường nóng ẩm, hiệu quả giảm đáng kể.

Quạt hơi nước có tiết kiệm điện?

Có. Đây là ưu điểm lớn nhất của nó. So với điều hòa, quạt hơi nước tiêu thụ điện ít hơn nhiều. Thiết bị này phù hợp với những người muốn giảm tiền điện, phù hợp với những nơi không thể lắp điều hòa và không gian mở hoặc bán mở (như phòng khách thoáng, quán ăn, sân hiên, cửa hàng mở cửa) và .

Ở không gian mở, không khí lưu thông nên độ ẩm không bị tích tụ quá nhiều, tạo cảm giác dễ chịu hơn rõ rệt.

Bạn sẽ thấy rõ nhất hiệu quả của quạt hơi nước khi đứng gần quạt, đón làn gió thổi trực tiếp.

Những nhược điểm của quạt hơi nước

Đây là những nhược điểm mà nhiều người chỉ biết sau khi mua:

Quạt hơi nước có thể gây ẩm chăn ga, tường, đồ gỗ nếu dùng lâu trong phòng kín.

- Làm tăng độ ẩm trong phòng.

- Có thể gây mùi nếu vệ sinh kém. Nước đọng lâu dễ sinh nấm mốc, vi khuẩn và mùi khó chịu.

- Không mát sâu do khả năng giảm nhiệt có giới hạn.

- Gây ẩm đồ đạc như chăn ga, tường, đồ gỗ nếu dùng lâu trong phòng kín.

Quạt hơi nước có tốt cho sức khỏe?

Nếu dùng đúng cách, nhìn chung quạt hơi nước không nguy hiểm. Nhưng nếu dùng sai (phòng quá kín, vệ sinh kém, để gió thổi trực tiếp liên tục...) thì nó có thể gây khó chịu đường hô hấp, đau đầu, cảm giác mệt mỏi, nấm mốc; đặc biệt là người bị viêm xoang, hen, dị ứng... vốn nhạy cảm với môi trường quá ẩm.

Vậy có nên mua quạt hơi nước không? Câu trả lời phụ thuộc vào nhu cầu. Nên mua nếu bạn muốn tiết kiệm điện, có không gian mở, chỉ cần mát hơn quạt thường chứ không yêu cầu lạnh sâu.

Không nên kỳ vọng rằng quạt hơi nước có thể thay thế điều hòa hoàn toàn, không nên mua nếu bạn định dùng trong phòng kín nhỏ hoặc sống ở nơi độ ẩm rất cao.

Với khí hậu nóng ẩm ở Việt Nam, quạt hơi nước có thể hữu ích trong một số trường hợp, nhưng cũng rất dễ gây cảm giác bí bách nếu dùng sai cách. Cảm giác thất vọng với quạt hơi nước xuất hiện không phải do nó không tốt, mà do người dùng kỳ vọng nó làm được điều mà chỉ điều hòa mới làm nổi.