Láng giềng Việt Nam ra mắt hệ sinh thái đổi pin cho xe điện bỏ xa cả thế giới: Xe tải đổi pin chỉ mất 120 giây, sẽ lắp 140 trạm trong năm nay

Tập đoàn sản xuất pin lớn nhất thế giới CATL vừa chính thức ra mắt hệ sinh thái đổi pin tiêu chuẩn dành cho xe tải nhẹ đầu tiên tại Trung Quốc, đánh dấu bước tiến mới trong chiến lược điện khí hóa ngành logistics đô thị và mở rộng hạ tầng xe điện quy mô lớn.

Theo thông báo của doanh nghiệp, CATL đã hợp tác với công ty logistics DST để đưa vào vận hành lô xe tải nhẹ tiêu chuẩn hóa đầu tiên sử dụng công nghệ thay pin "Choco-swap". Hệ thống này cho phép hoàn tất quá trình đổi pin chỉ trong 120 giây, rút ngắn đáng kể thời gian dừng hoạt động của phương tiện so với hình thức sạc điện truyền thống.

CATL cho biết trong vòng đời vận hành 8 năm của một xe tải, công nghệ đổi pin có thể giúp tiết kiệm hơn 2.000 giờ tiếp nhiên liệu hoặc sạc điện. Đồng thời, chi phí bổ sung năng lượng được cho là chỉ bằng khoảng một nửa so với xe tải sử dụng nhiên liệu hóa thạch.

Các trạm đổi pin dạng mô-đun của CATL được thiết kế để phục vụ cả xe chở khách lẫn xe thương mại có chiều dài cơ sở từ 2,7-3,75 mét. Hệ thống tương thích với hai chuẩn pin 25# và 35#, cho phép nhiều dòng xe khác nhau sử dụng chung cơ sở hạ tầng đổi pin.

Hiện CATL đã triển khai 31 trạm đổi pin cho xe tải nhẹ tại khu vực Vịnh lớn Quảng Đông – Hồng Kông – Ma Cao và đặt mục tiêu nâng con số này lên 140 trạm trước cuối năm nay. Các trạm chủ yếu được bố trí dọc hành lang logistics tốc độ cao và các trung tâm phân phối hàng hóa đô thị.

Không dừng ở quy mô thí điểm, CATL và công ty con Contemporary Amperex Energy Service Technology (CAES) cùng DST đặt kế hoạch triển khai 5.000 xe tải nhẹ đổi pin tại khu vực Vịnh lớn vào cuối năm 2026. Doanh nghiệp kỳ vọng đây sẽ trở thành cụm vận hành logistics đổi pin tiêu chuẩn hóa lớn nhất Trung Quốc, tạo tiền đề để nhân rộng mô hình trên toàn quốc.

Song song với đó, CATL cũng đang thúc đẩy tham vọng xây dựng mạng lưới đổi pin quy mô lớn cho toàn bộ thị trường xe điện. Công ty dự kiến triển khai hơn 3.000 trạm đổi pin cho xe du lịch và xe tải nhẹ riêng trong năm 2026, hướng tới mục tiêu dài hạn 30.000 trạm trên toàn Trung Quốc.

Trong bối cảnh ngành vận tải cần tối ưu hiệu suất khai thác phương tiện, công nghệ đổi pin ngày càng được xem là giải pháp thay thế tiềm năng cho việc sạc nhanh. Mô hình này đặc biệt phù hợp với các đội xe thương mại vốn yêu cầu thời gian quay vòng liên tục và hạn chế tối đa thời gian dừng chờ sạc.

Ngoài phân khúc xe tải nhẹ, CATL cũng đang mở rộng hệ sinh thái đổi pin sang xe tải hạng nặng. Tháng trước, công ty đã công bố hợp tác với doanh nghiệp chuyển phát nhanh STO Express nhằm điện khí hóa đội xe logistics đường dài.

Lấy ví dụ tuyến vận tải hàng hóa dài 400 km giữa Thượng Hải và Ninh Ba, CATL cho biết xe tải điện hạng nặng có thể tiết kiệm khoảng 0,8 nhân dân tệ/km so với xe tải diesel truyền thống.

Để phục vụ mục tiêu này, bộ phận Qiji Energy của CATL dự kiến xây dựng 900 trạm đổi pin dành riêng cho xe tải hạng nặng vào năm 2026.

Không chỉ nhắm tới lĩnh vực logistics, CATL gần đây còn ký thỏa thuận với Tập đoàn Vận tải Công cộng Quảng Châu nhằm phát triển mạng lưới thu gom và thay pin cho taxi điện, cho thấy tham vọng mở rộng công nghệ đổi pin sang nhiều lĩnh vực giao thông khác nhau.