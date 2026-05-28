Xe máy điện VinFast Flazz Max ra mắt khách Việt: Động cơ mạnh hơn đời trước, sạc đầy đi 85 km, giá 14,99 triệu đồng

VinFast Flazz Max được nâng cấp hệ thống pin mới, có thể đổi tại các trạm đổi pin công cộng của hãng.

Không lâu sau khi giới thiệu mẫu xe máy điện Viper, VinFast tiếp tục bổ sung thêm lựa chọn mới trong phân khúc xe máy điện dành cho học sinh bằng dòng Flazz Max. Phiên bản nâng cấp này ngoài thay đổi bộ tem còn được cải tiến về động cơ cũng như bộ pin.

VinFast Flazz Max thay đổi thiết kế lẫn trang bị. Ảnh: VinFast

Theo chia sẻ từ hãng, Flazz Max trang bị động cơ điện công suất 1,5 kW, nhỉnh hơn 0,4 kW so với dòng Flazz trước đây. Công suất tăng đồng nghĩa với tốc độ tối đa của mẫu xe này cũng được cải thiện lên mức 48 km/h. Ở đời trước, VinFast Flazz đạt vận tốc cao nhất ở mức 39 km/h.

Cung cấp năng lượng cho động cơ là bộ pin LFP 1,5 kWh có thể tháo rời để đổi pin dễ dàng tại các trạm đổi pin của hãng. Bộ pin này cho phạm vi di chuyển tối đa 85 km sau mỗi lần sạc đầy. So với Flazz, pin của Flazz Max tối ưu hơn về quãng đường sau một lần sạc.

Tương tự các dòng xe máy điện đổi pin khác của thương hiệu, Flazz Max vẫn được áp dụng chính sách miễn phí sạc và đổi pin tại hệ thống trạm sạc, trạm đổi pin trên toàn quốc.

Flazz Max vẫn sở hữu các trang bị quen thuộc như hệ thống đèn chiếu sáng LED, màn hình tốc độ điện tử, mâm 10 inch, phanh tang trống ở cả 2 bánh.

Flazz Max có giá bán 14,99 triệu đồng. Ảnh: VinFast

Theo chia sẻ từ đại lý VinFast ở TP.HCM, Flazz Max có giá bán 14,99 triệu đồng. Mức giá này chưa bao gồm các ưu đãi như giảm 8% từ hãng, ngoài ra còn có thể giảm thêm 5% khi tham gia chương trình Thu xăng đổi điện. Nếu cộng dồn các ưu đãi, giá bán thực tế của Flazz Max rơi vào khoảng hơn 13 triệu đồng.

Sự xuất hiện của Flazz Max giúp nhóm khách hàng chưa có giấy phép lái xe có thêm lựa chọn. Ngoài Flazz Max, VinFast còn có các dòng xe khác không yêu cầu bằng lái như Amio (13,9 triệu đồng), ZGoo (15,9 triệu đồng) hay Evo Lite (17 triệu đồng).

Theo Vĩnh Phúc

