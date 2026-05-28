Để phục vụ cho việc phân phối các dòng xe điện mới tại Nhật Bản, Chery cùng bốn đối tác vừa công bố thành lập công ty vận hành mới mang tên EMT có trụ sở tại Yokohama. Doanh nghiệp này sẽ phụ trách phát triển và kinh doanh các dòng xe điện cỡ nhỏ dành riêng cho thị trường Nhật Bản.

EMT là công ty con của một liên doanh đặt tại Singapore, gồm Chery, Jiangsu Yueda Auto Group và Gotion High-tech. Phía Nhật Bản tham gia góp vốn thông qua Autobacs Seven và Anest Iwata.

Ông He Xiaoqing, Giám đốc điều hành EMT cho biết, thương hiệu mới được Chery xây dựng riêng cho người tiêu dùng Nhật Bản với mục tiêu mang lại trải nghiệm di chuyển tiện lợi và thoải mái hơn.

Theo kế hoạch, giai đoạn sản xuất đầu tiên sẽ được thực hiện tại Trung Quốc. Công nghệ của Chery sẽ được ứng dụng cho hệ thống hỗ trợ lái xe cùng nhiều tính năng điện tử khác.

Ông Susumu Uchikoshi, Giám đốc tiếp thị của EMT chia sẻ, công ty đặt mục tiêu định giá xe ngang với các mẫu kei car chạy xăng phổ biến hiện nay.

Ông He Xiaoqing, Giám đốc điều hành của liên doanh EMT thuộc tập đoàn Chery Auto.

Hiện tại, Honda N-Box là mẫu kei car bán chạy nhất tại Nhật Bản, với giá dao động từ 1,74 triệu đến 2,48 triệu yên (khoảng 10.900 - 15.500 USD).

EMT dự kiến tung ra tổng cộng 4 mẫu xe điện tại Nhật Bản trước năm 2029, trong đó mẫu kei car đầu tiên sẽ đóng vai trò mở đường.

Hệ thống phân phối của Autobacs Seven sẽ hỗ trợ hoạt động bán hàng và dịch vụ hậu mãi. Công ty đặt mục tiêu xây dựng 100 điểm bán và bảo dưỡng ngay trong giai đoạn ra mắt sản phẩm, sau đó mở rộng lên hàng trăm địa điểm vào năm tài chính 2027.

Kei car là một dòng xe đặc thù của Nhật Bản, nó đã trở thành “chiến trường” khốc liệt trong lĩnh vực xe điện, đặc biệt là với sự gia nhập của các đối thủ Trung Quốc.

Vì chủ yếu phục vụ nhu cầu di chuyển quãng ngắn trong đô thị, nên xe điện được đánh giá phù hợp với dòng sản phẩm này, do không yêu cầu phạm vi hoạt động quá lớn.

Sự tham gia của Chery với các mẫu xe điện mới sẽ làm thị trường xe Kei car thêm sôi động.

Cuộc cạnh tranh trong phân khúc xe điện mini tại Nhật đang ngày càng sôi động. Honda đã ra mắt mẫu Honda N-One e vào tháng 9 năm ngoái. Trong khi đó, BYD dự kiến tung mẫu mini EV BYD Racco vào mùa hè năm nay.

Ngoài ra, Suzuki Motor cũng chuẩn bị gia nhập phân khúc bằng một mẫu kei EV mới trong năm tài chính hiện tại. Honda cũng có kế hoạch điện hóa dòng Honda N-Box vào năm 2028.

Ông Seiji Sugiura, chuyên gia phân tích cấp cao tại Tokai Tokyo Intelligence Laboratory, nhận định xe kei không cần phạm vi hoạt động lớn như các dòng xe thông thường. Theo ông, nếu giá bán đủ cạnh tranh, xe điện kei hoàn toàn có thể trở nên phổ biến tại Nhật Bản.

Hiện doanh số xe điện tại Nhật Bản chỉ chiếm khoảng 2% tổng lượng xe mới bán ra, thấp nhất trong nhóm các quốc gia phát triển. Những rào cản lớn gồm hạ tầng sạc còn hạn chế và giá xe điện vẫn cao.

Trong bối cảnh đó, các mẫu xe điện cỡ nhỏ giá rẻ được kỳ vọng sẽ trở thành động lực thúc đẩy thị trường.

Đáng chú ý, European Union hiện cũng đang xây dựng tiêu chuẩn xe điện mini mới mang tên E-car, lấy cảm hứng từ dòng kei car của Nhật Bản. EMT cho biết công ty đang xem xét khả năng mở rộng sang các thị trường nước ngoài trong tương lai.

Dù vậy, ông He Xiaoqing khẳng định Nhật Bản vẫn là thị trường ưu tiên hàng đầu, đồng thời cho rằng xu hướng xe điện cỡ nhỏ tại châu Âu có thể mở ra cơ hội tăng trưởng toàn cầu cho hãng.