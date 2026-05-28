Giá xăng giảm hơn 1.000 đồng/lít

Theo đó, cơ quan điều hành giảm giá xăng E5RON92 ở mức 1.082 đồng/lít xuống còn 23.258 đồng/lít; xăng RON95-III giảm 1.395 đồng/lít còn 24.154 đồng/lít. Dầu diesel giảm 1.110 đồng/lít xuống 27.651 đồng/lít và dầu mazut giảm 1.041 đồng/kg xuống 20.442 đồng/kg.

Liên Bộ Công Thương - Tài chính cho biết, giá xăng dầu trong nước giảm theo diễn biến đi xuống của thị trường thế giới trong kỳ điều hành từ ngày 21-27/5. Bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới giảm khoảng 3,8-5,5% tùy mặt hàng.

Trong kỳ điều hành hôm nay, cơ quan quản lý tiếp tục không chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với tất cả mặt hàng. Tuy nhiên, vẫn thực hiện trích lập Quỹ với mức 500 đồng/lít đối với xăng E5RON92, 700 đồng/lít với xăng RON95, 300 đồng/lít với dầu diesel và 700 đồng/kg với dầu mazut.

Đợt giảm giá lần này diễn ra trong bối cảnh thị trường đang tăng tốc triển khai xăng sinh học E10. Bộ Công Thương trước đó khẳng định việc chuyển đổi sang E10 là bước đi theo lộ trình chuyển đổi năng lượng xanh, giảm phát thải và bảo đảm an ninh năng lượng, không mang tính áp đặt.

Giá xăng dầu đồng loạt giảm từ 15h chiều nay.

Nhiều doanh nghiệp đầu mối đã bắt đầu mở rộng phân phối E10. PVOIL cho biết, đang triển khai bán E10 trên diện rộng và hướng tới phủ kín toàn bộ hệ thống khoảng 1.000 cửa hàng xăng dầu. Petrolimex cũng đồng loạt nâng cấp hệ thống phối trộn, kho bể và hạ tầng kỹ thuật để chuẩn bị kinh doanh đại trà nhiên liệu sinh học này.

Trong khi đó, số liệu nhập khẩu cho thấy nhu cầu xăng dầu trong nước tiếp tục ở mức cao. Theo số liệu sơ bộ của Cục Hải quan, từ đầu năm đến ngày 15/5, Việt Nam đã chi khoảng 4,57 tỷ USD để nhập khẩu xăng dầu các loại, tăng tới 93,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Lượng nhập khẩu đạt khoảng 3,35 triệu tấn, tăng khoảng 19,5%.

Đáng chú ý, dầu diesel tiếp tục chiếm tỷ trọng lớn nhất trong cơ cấu nhập khẩu, bên cạnh xăng thành phẩm và nhiên liệu phục vụ sản xuất điện. Nhu cầu nhập khẩu tăng mạnh xuất phát từ tiêu thụ trong nước phục hồi, nhu cầu huy động nguồn điện chạy dầu trong mùa nắng nóng cũng như quá trình chuẩn bị nguồn cung cho lộ trình mở rộng nhiên liệu sinh học E10.